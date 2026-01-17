La era de los ultraprocesados aleja a los españoles de la dieta mediterránea: “Estamos viendo casos de cáncer de colon en personas muy jóvenes”

Fideos instantáneos. (AdobeStock)

A los españoles nos gusta ser mediterráneos. Alardeamos de las horas de sol, de la forma de ocio, el ritmo de vida, de nuestra historia y de nuestra dieta mediterránea. En cambio, los datos muestran que esta última se está convirtiendo en un mantra repetido hasta la saciedad, pero que, en la práctica, no se aplica.

Los españoles están dando cada vez más la espalda a la dieta mediterránea, pese a que en el imaginario colectivo este patrón alimenticio es toda una seña de identidad de nuestro país. De hecho, no solo no consumimos productos encuadrados dentro del patrón de dieta mediterránea, sino que ahora comemos peor que hace 10 años.

En abril de 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicaba un informe que analizaba los hábitos alimentarios de los españoles desde enero de 2014 hasta diciembre de 2023. Los resultados revelaron una tendencia preocupante que nos aleja paulatinamente de la dieta mediterránea en favor del auge de los alimentos ultraprocesados.

Pizzas precocinadas, croquetas congeladas, tortillas ya hechas, fideos chinos que se hacen en cinco minutos, lasañas listas solo para calentar en el microondas... Los supermercados ofrecen una amplísima variedad de productos ultraprocesados ricos en sal, grasas saturadas, azúcar y aditivos perjudiciales para la salud. Lo más preocupante es la frecuencia de su consumo: la OCU estima que su ingesta es actualmente un 90% superior a la recomendada.

Un país mediterráneo sin dieta mediterránea

El pasado miércoles se presentó en Madrid el nuevo Código Europeo contra el Cáncer en un evento organizado por la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Los expertos señalaron que más del 4 % de los tumores podrían prevenirse en España mediante hábitos de vida saludables y la participación en programas de detección precoz.

Sin embargo, el cáncer de colon, muy relacionado con una alimentación poco saludable, es el más frecuente en España y el segundo más mortal, también a nivel mundial. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2025 se han registrado 44.573 casos nuevos de cáncer de colon.

“Somos países de cultura mediterránea y no hacemos dieta mediterránea”, alerta para Infobae el doctor Jesús García-Foncillas López, Director del instituto de oncología “OncoHealth” del departamento de oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología.

Un hombre comiendo una hamburguesa. (AdobeStock)

Un modelo de vida incompatible con la dieta mediterránea

El distanciamiento de la sociedad española con los patrones de dieta mediterránea no es casual ni azaroso, sino que es el resultado de un precipitado ritmo de vida incompatible con este tipo de alimentación. “El ritmo de vida tan acelerado hace que comas lo primero que encuentres y lo más sencillo de cocinar y lo más rápido, evidentemente, es comida procesada. Es muy difícil plantearse que puedas de alguna forma decirle a alguien: ‘Oye, ponte a cocinar ahora unas alubias, unos garbanzos...’ Es muy complicado”, expresa el oncólogo.

No obstante, los datos del cáncer revelan que, pese a la dificultad, es necesario intentar esa vuelta de tuerca en nuestros patrones alimenticios. “El cáncer de colon ahora mismo tiene un pico en personas por debajo de los 50 años. Y eso es porque hay una juventud en una generación que ha ido comiendo ultraprocesado desde el inicio de todo su desarrollo”.

Como consecuencia, “estamos viendo casos de cáncer de colon en personas muy jóvenes que antes no veíamos”. De esta realidad surge el alegato de oncólogos y demás profesionales de la salud por una vuelta a la dieta mediterránea, especialmente en un lugar del mundo que lo favorece. “Puedo entender que países nórdicos que no tienen acceso, como tenemos nosotros, a tantos productos saludables, pues no hagan o tengan muy difícil la dieta mediterránea”, matiza el doctor García-Foncillas.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

La dieta mediterránea, clave para prevenir el cáncer de colon

Llevar una dieta saludable es una de las 14 formas para prevenir el cáncer que recoge el Código. Una alimentación centrada en la ingesta de cereales integrales, verduras, legumbres y frutas es una herramienta clave para prevenir el desarrollo de tumores malignos. A ello se le suma limitar la carne roja y evitar de forma absoluta la carne procesada.

En la dieta mediterránea se priorizan las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales en su inclusión en la alimentación diaria, limitando productos ultraprocesados y azúcar añadido. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) aclara que este patrón también se sustenta en la utilización de aceite de oliva virgen como principal fuente de grasa, reduciendo el consumo de grasas animales, aceites vegetales hidrogenados y frituras.

En cuanto al pescado, este se ha de potenciar en detrimento de la carne a la vez que se restringe el consumo de carnes rojas y embutidos, optando por aves sin piel o conejo en menor cantidad. Según la SEEN, incluir un consumo moderado de lácteos, preferiblemente yogures o leches fermentadas, adaptando el tipo según necesidades individuales como edad, embarazo, obesidad o colesterol elevado es otra de las claves de este patrón alimenticio.