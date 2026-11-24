Roberto Lachin y Elena Travaini posan junto a su perro guía. (Instagram/@lachinroberto)

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Recorrer tres países asiáticos durante casi un mes, impartir clases de baile con los ojos vendados ante diplomáticos y hacer historia en clubes centenarios. Esa es la hazaña que han protagonizado los italianos Elena Travaini y Roberto Lachin junto a Roger Rabbit, un labrador negro de la Escuela de Perros Guía Lions de Limbiate. Con su proyecto Motto on Tour, esta pareja de deportistas —ella campeona mundial de bailes caribeños y él judoca paralímpico— viajó del 2 al 27 de octubre por Singapur, Japón y Corea del Sur para promover la inclusión social, la diplomacia cultural y la accesibilidad.

El itinerario, el más largo de su trayectoria hasta la fecha, les llevó a compartir su experiencia con estudiantes, familias e instituciones en universidades y centros culturales. “Además de los Institutos Italianos de Cultura y las embajadas, hemos trabajado con entidades extranjeras de gran relevancia, como la Universidad Toyo en Japón, el Instituto de las Artes de Seúl en Corea del Sur y la empresa de transporte SBS Transit de Singapur”, explican los protagonistas al diario italiano Corriere della Sera.

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La primera parada fue Singapur, donde Elena dirigió una clase magistral de Blindly Dancing (baile a ciegas) en la que no dudaron en salir a la pista el embajador italiano Dante Brandi y el ministro de Estado singapurense Baey Yam Keng. Poco después, cerca de ochenta alumnos de la German European School experimentaron esta disciplina para descubrir que el movimiento funciona como un lenguaje universal sin necesidad de la vista.

De Murakami a estrella en Little India

En Japón, tras pasar por el Instituto Italiano de Cultura de Tokio y la Universidad Toyo —donde impartieron una emotiva sesión para niños ciegos y con baja visión—, Roberto vivió uno de los momentos más personales de la travesía al entregar su tesis en la biblioteca de la Universidad de Waseda. El trabajo consiste en una traducción al italiano de Escucha la canción del viento, la primera novela del autor japonés. “Ha sido inolvidable. Allí se conservan los objetos personales del escritor e innumerables ediciones internacionales, y ahora también está mi tesis”, celebra.

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El broche final tuvo lugar en Corea del Sur, con diversos encuentros en Seúl. Aunque durante el trayecto no faltaron los imprevistos propios de cualquier gran viaje, como trenes perdidos u objetos extraviados, la presencia de Roger Rabbit convirtió cada obstáculo en una anécdota memorable. “En Singapur, en el barrio de Little India, muchos niños nunca habían visto un perro y se volvieron locos de alegría haciéndole fotos. Se convirtió en una pequeña estrella local. Además, fue el primer perro en la historia en entrar en el Tanglin Club, un prestigioso círculo fundado en 1865”, relatan ambos.

Roberto Lachin y Elena Travaini posan junto a su perro guía. (Instagram/@rogerrabbitguidedog)

Para documentar la aventura y facilitar su autonomía, la pareja combinó la labor de su perro guía con herramientas de inteligencia artificial y pulseras inteligentes Tapster, con las que gestionaron contactos, información personal y pagos. Sin apenas tiempo para deshacer las maletas, los viajeros ya tienen la vista puesta en su próximo destino: “A finales de noviembre partiremos hacia España, Marruecos y Gibraltar. Y, por supuesto, viajaremos siempre junto al mítico Roger Rabbit”, concluyen.

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