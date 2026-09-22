España

Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados

El salmón con el eneldo hacen una combinación perfecta, aunque esta salsa funciona también de maravilla en platos como ensaladas de patata

Receta de salsa de eneldo (Magnific)
Receta de salsa de eneldo (Magnific)
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La salsa de eneldo y mostaza es una opción deliciosa y fácil de preparar, perfecta para darle una vuelta de tuerca a nuestras recetas del día a día. Su textura cremosa y el aroma fresco del eneldo convierten esta salsa en el acompañamiento perfecto para pescados, patatas fritas y ensaladas de patata; especialmente bien combina con piezas como el salmón, aunque también con merluza, bacalao, gambas y verduras al vapor.

Para prepararla, necesitaremos una base blanca sobre la que añadiremos la hierba fresca y la mostaza, así como zumo de limón, una cucharadita de azúcar, vinagre, sal y pimienta. Esta base puede cambiar dependiendo de la consistencia que queramos conseguir; hoy hemos optado por la nata para cocinar, pero esta puede sustituirse por mayonesa, crema agria o incluso yogur. Puede servirse caliente o templada con pescado, patatas o verduras; o bien fría si queremos que actúe como aliño para una ensalada.

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Receta de salsa de eneldo

La salsa de eneldo es una preparación cremosa que se elabora a fuego suave con nata, mostaza, zumo de limón y eneldo fresco. La técnica consiste en calentar la base sin que llegue a hervir para conseguir una textura ligera y homogénea.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos.
    • Preparación: 5 minutos.
    • Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

  • 200 ml de nata líquida para cocinar
  • 2 cucharadas de eneldo fresco picado
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de vinagre suave, de manzana o vino blanco
  • Sal al gusto
  • Pimienta blanca al gusto

Cómo hacer salsa de eneldo, paso a paso

  1. Pon la nata líquida en un cazo pequeño.
  2. Calienta a fuego bajo durante 1 minuto. No dejes que llegue a hervir.
  3. Añade la mostaza, el azúcar, el vinagre y el zumo de limón.
  4. Remueve con unas varillas hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Cocina la mezcla durante 2 minutos a fuego suave.
  6. Incorpora el eneldo fresco picado.
  7. Añade sal y pimienta blanca al gusto.
  8. Mantén la salsa al fuego durante 3 o 4 minutos más.
  9. Remueve de forma constante para evitar que la nata se pegue al fondo.
  10. Retira cuando la salsa tenga una textura ligeramente espesa.
  11. Sirve caliente o templada con pescado, patatas o verduras.
  12. Para tomarla fría, deja que se enfríe y guárdala en la nevera antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de salsa, de unos 50 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: 125 kcal.
  • Grasas: 11 g.
  • Hidratos de carbono: 5 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Fibra: 0,5 g.
  • Azúcares: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un recipiente hermético de cristal dentro de la nevera.

  • Se puede conservar entre 3 y 4 días.
  • No la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
  • Remueve antes de servir si la textura se ha separado ligeramente.
  • No se recomienda congelarla, porque la nata puede cortarse al descongelarse.

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