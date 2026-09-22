Receta de salsa de eneldo, un condimento perfecto para salmón y otros pescados

La salsa de eneldo y mostaza es una opción deliciosa y fácil de preparar, perfecta para darle una vuelta de tuerca a nuestras recetas del día a día. Su textura cremosa y el aroma fresco del eneldo convierten esta salsa en el acompañamiento perfecto para pescados, patatas fritas y ensaladas de patata; especialmente bien combina con piezas como el salmón, aunque también con merluza, bacalao, gambas y verduras al vapor.
Para prepararla, necesitaremos una base blanca sobre la que añadiremos la hierba fresca y la mostaza, así como zumo de limón, una cucharadita de azúcar, vinagre, sal y pimienta. Esta base puede cambiar dependiendo de la consistencia que queramos conseguir; hoy hemos optado por la nata para cocinar, pero esta puede sustituirse por mayonesa, crema agria o incluso yogur. Puede servirse caliente o templada con pescado, patatas o verduras; o bien fría si queremos que actúe como aliño para una ensalada.
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Receta de salsa de eneldo
La salsa de eneldo es una preparación cremosa que se elabora a fuego suave con nata, mostaza, zumo de limón y eneldo fresco. La técnica consiste en calentar la base sin que llegue a hervir para conseguir una textura ligera y homogénea.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos.
- Preparación: 5 minutos.
- Cocción: 5 minutos.
Ingredientes
- 200 ml de nata líquida para cocinar
- 2 cucharadas de eneldo fresco picado
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- 1 cucharadita de zumo de limón
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de vinagre suave, de manzana o vino blanco
- Sal al gusto
- Pimienta blanca al gusto
Cómo hacer salsa de eneldo, paso a paso
- Pon la nata líquida en un cazo pequeño.
- Calienta a fuego bajo durante 1 minuto. No dejes que llegue a hervir.
- Añade la mostaza, el azúcar, el vinagre y el zumo de limón.
- Remueve con unas varillas hasta integrar todos los ingredientes.
- Cocina la mezcla durante 2 minutos a fuego suave.
- Incorpora el eneldo fresco picado.
- Añade sal y pimienta blanca al gusto.
- Mantén la salsa al fuego durante 3 o 4 minutos más.
- Remueve de forma constante para evitar que la nata se pegue al fondo.
- Retira cuando la salsa tenga una textura ligeramente espesa.
- Sirve caliente o templada con pescado, patatas o verduras.
- Para tomarla fría, deja que se enfríe y guárdala en la nevera antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de salsa, de unos 50 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 125 kcal.
- Grasas: 11 g.
- Hidratos de carbono: 5 g.
- Proteínas: 1 g.
- Fibra: 0,5 g.
- Azúcares: 4 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en un recipiente hermético de cristal dentro de la nevera.
- Se puede conservar entre 3 y 4 días.
- No la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
- Remueve antes de servir si la textura se ha separado ligeramente.
- No se recomienda congelarla, porque la nata puede cortarse al descongelarse.
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