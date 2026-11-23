La princesa Diana baila con John Travolta en la Casa Blanca, en Washington D. C., durante una cena en honor al príncipe Carlos y la princesa Diana, el 9 de noviembre de 1985. (Cortesía de la Biblioteca Ronald Reagan, vía CNP/AdMedia).

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La imagen de Diana de Gales bailando con John Travolta en la Casa Blanca forma parte de la historia de la realeza británica. Con un espectacular vestido de terciopelo azul, la princesa protagonizó una escena que dio la vuelta al mundo y que, más de cuatro décadas después, continúa siendo uno de los momentos más recordados de su vida pública. Sin embargo, detrás de aquella estampa de película se escondía un episodio mucho menos idílico. El entonces príncipe Carlos no recibió precisamente con entusiasmo el protagonismo que había adquirido su mujer durante aquella velada y, según contaron más tarde los expertos en monarquía británica, terminó profundamente molesto porque el encuentro había desviado toda la atención de la visita oficial.

Para entender lo sucedido, hay que viajar hasta el 9 de noviembre de 1985. Carlos y Diana se encontraban en Washington con motivo de un viaje oficial a Estados Unidos y fueron recibidos por el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, y su esposa, Nancy Reagan. Como parte de la agenda, el matrimonio asistió a una elegante celebración en la residencia presidencial, una cita que reunió a destacadas personalidades de la política y el espectáculo.

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Entre los invitados se encontraba John Travolta, que por aquel entonces ya disfrutaba de una enorme popularidad gracias a películas como Grease y Fiebre del sábado noche. Lo que nadie imaginaba era que el actor de moda de Hollywood acabaría convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche al compartir un baile con la princesa de Gales.

La princesa Diana baila con John Travolta en la Casa Blanca, en Washington D. C., durante una cena en honor al príncipe Carlos y la princesa Diana, el 9 de noviembre de 1985. (Cortesía de la Biblioteca Ronald Reagan, vía CNP/AdMedia).

La invitación de Nancy Reagan que cambió aquella noche

La iniciativa, según explicaría en un principio el propio actor, partió de la primera dama estadounidense: Nancy Reagan le transmitió a Travolta que Diana tenía muchas ganas de bailar con él y le animó a acercarse a la princesa. El actor aceptó el reto, aunque luego reconocería que no fue una tarea sencilla.

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En una entrevista concedida a Esquire, el intérprete habló con especial emoción de aquel encuentro. “No recuerdo que me pidieran que la invitara a bailar. Tuve el gran privilegio y honor de haber tenido este momento”. También reconoció que acercarse a Diana y encontrar la manera adecuada de invitarla a la pista había sido mucho más complicado que dirigir el baile.

El actor describió la escena como si todavía estuviera sucediendo ante sus ojos. Era medianoche, se encontraba en la Casa Blanca y, después de aproximarse a la princesa y tocarle el codo, consiguió que aceptara su invitación. Diana se giró y le dedicó una sonrisa que Travolta nunca olvidaría. A partir de ese instante, ambos comenzaron a bailar mientras el resto de las parejas se apartaban para dejarles espacio.

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La fotografía de aquel momento, tomada por Pete Souza, fotógrafo oficial de Ronald Reagan durante su segundo mandato, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la vida de la princesa. La banda militar interpretó un popurrí de canciones de Fiebre del sábado noche, poniendo la música perfecta a una escena que parecía sacada de una película.

La princesa Diana baila con John Travolta en la Casa Blanca, en Washington D. C., durante una cena en honor al príncipe Carlos y la princesa Diana, el 9 de noviembre de 1985. (Cortesía de la Biblioteca Ronald Reagan, vía CNP/AdMedia).

El enfado de Carlos y un vestido histórico

Pero mientras Diana disfrutaba de uno de los momentos más especiales de aquella visita, la repercusión de la escena no sentó igual de bien a su marido. La atención mediática se concentró en la princesa y en su baile con la estrella de Hollywood, dejando en un segundo plano el propósito diplomático del viaje. Carlos, que había acudido a Estados Unidos como heredero de la Corona británica, habría considerado que el protagonismo adquirido por Diana eclipsó su propia presencia y la misión institucional que ambos representaban.

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La relación entre los príncipes de Gales atravesaba ya una etapa complicada. Su matrimonio estaba muy deteriorado y aquella noche, lejos de contribuir a mejorar las cosas, habría aumentado las tensiones entre ellos. De hecho, hay un detalle especialmente llamativo que ayuda a comprender la distancia que existía entre ambos: Diana no llegó a bailar con Carlos durante aquella celebración. La princesa, sin embargo, sí compartió pista con otras personalidades, entre ellas el propio Ronald Reagan, Clint Eastwood, Tom Selleck y Neil Diamond, según recordó posteriormente Pete Souza.

Aquel episodio también ha quedado unido para siempre al espectacular diseño que Diana había elegido para la ocasión. Se trataba de un vestido de terciopelo azul marino firmado por Victor Edelstein, con escote corazón, hombros descubiertos y una elegante falda de corte sirena. La princesa completó el conjunto con una gargantilla de perlas y zafiros.

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Tras su muerte, la prenda fue subastada y terminó pasando por diferentes propietarios hasta regresar a Reino Unido. Historic Royal Palaces la adquirió para preservar esta pieza de la historia de la moda real, que posteriormente ha podido contemplarse en el Palacio de Kensington.