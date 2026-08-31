España

Cómo hacer un sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo en tan solo 15 minutos

Una receta que bebe de la tradición culinaria de las costas españolas e italianas, dando un resultado ligero y fresco

Dos mitades apiladas de un sándwich en pan con ajonjolí sobre una tabla, junto a papas fritas, aceitunas, tomates y trozos de limón.
Un sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo se presenta acompañado de papas fritas, aceitunas y rodajas de limón sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo es uno de esos bocados que conquista desde el primer mordisco: atún en aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, tomate y hierbas frescas reunidos entre 2 rebanadas de pan crujiente. No es un simple sándwich. Es el sabor del Mediterráneo en formato de mano.

Esta preparación bebe directamente de la tradición culinaria de las costas españolas e italianas, donde el atún en conserva es un producto de despensa noble. La vinagreta con aceite de oliva virgen extra y zumo de limón sustituye a la mayonesa, dando un resultado más ligero, fresco y lleno de matices.

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Receta de sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo

Un sándwich frío de montaje rápido. La técnica principal consiste en desmenuzar el atún y mezclarlo con los ingredientes del relleno, aliñar con una vinagreta de aceite de oliva y limón, y distribuir la mezcla sobre el pan. Sin cocción, sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Total: 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

  • 2 latas de atún en aceite de oliva (aprox. 240 g en total, escurrido)
  • 4 rebanadas de pan de ciabatta, pan integral o pan de aceitunas
  • 80 g de aceitunas kalamata sin hueso
  • 2 cucharadas de alcaparras escurridas
  • ½ pimiento morrón rojo asado (en tiras)
  • 100 g de tomates cherry
  • ½ cebolla morada pequeña
  • 2 huevos cocidos
  • 60 g de queso feta desmenuzado
  • 10 g de perejil fresco picado
  • Hojas de lechuga o rúcula al gusto
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Orégano seco al gusto

Cómo hacer sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo, paso a paso

  • Escurre bien el atún de las latas con un colador. Colócalo en un bol amplio y desmenuza con un tenedor en trozos generosos.
  • Pica las aceitunas kalamata en rodajas. Corta los tomates cherry en cuartos. Corta la cebolla morada en medias lunas muy finas.
  • Añade al bol el atún, las aceitunas, las alcaparras, los tomates, la cebolla y el pimiento morrón en tiras. Incorpora el queso feta desmenuzado.
  • Prepara la vinagreta: mezcla en un cuenco pequeño el aceite de oliva virgen extra, el zumo de limón, el orégano, sal y pimienta. Bate con un tenedor hasta emulsionar.
  • Vierte la vinagreta sobre la mezcla de atún. Remueve con cuidado para no deshacer demasiado el atún. Reserva 5 minutos para que los sabores se integren.
  • Tuesta ligeramente las rebanadas de pan en una sartén seca o en el tostador.
  • Distribuye el relleno sobre 2 de las rebanadas de forma generosa. Coloca encima las rodajas de huevo cocido y unas hojas de lechuga o rúcula.
  • Espolvorea perejil fresco picado sobre el relleno. Cubre con las otras 2 rebanadas de pan.
  • Presiona ligeramente el sándwich y corta en diagonal. Sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 sándwiches completos (2 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 480 kcal
  • Proteínas: 34 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Grasas totales: 22 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Fibra: 4 g
  • Sodio: 780 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Sándwich montado: consúmelo en el momento. No aguanta bien en nevera una vez armado porque el pan se humedece.
  • Relleno de atún (sin pan): guárdalo en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Monta el sándwich justo antes de comer.
  • No apto para congelación.

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