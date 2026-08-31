Cómo hacer un sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo en tan solo 15 minutos

Un sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo se presenta acompañado de papas fritas, aceitunas y rodajas de limón sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo es uno de esos bocados que conquista desde el primer mordisco: atún en aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, tomate y hierbas frescas reunidos entre 2 rebanadas de pan crujiente. No es un simple sándwich. Es el sabor del Mediterráneo en formato de mano.

Esta preparación bebe directamente de la tradición culinaria de las costas españolas e italianas, donde el atún en conserva es un producto de despensa noble. La vinagreta con aceite de oliva virgen extra y zumo de limón sustituye a la mayonesa, dando un resultado más ligero, fresco y lleno de matices.

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Receta de sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo

Un sándwich frío de montaje rápido. La técnica principal consiste en desmenuzar el atún y mezclarlo con los ingredientes del relleno, aliñar con una vinagreta de aceite de oliva y limón, y distribuir la mezcla sobre el pan. Sin cocción, sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

2 latas de atún en aceite de oliva (aprox. 240 g en total, escurrido)

4 rebanadas de pan de ciabatta, pan integral o pan de aceitunas

80 g de aceitunas kalamata sin hueso

2 cucharadas de alcaparras escurridas

½ pimiento morrón rojo asado (en tiras)

100 g de tomates cherry

½ cebolla morada pequeña

2 huevos cocidos

60 g de queso feta desmenuzado

10 g de perejil fresco picado

Hojas de lechuga o rúcula al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de zumo de limón

Sal y pimienta negra al gusto

Orégano seco al gusto

Cómo hacer sándwich de ensalada de atún al estilo mediterráneo, paso a paso

Escurre bien el atún de las latas con un colador. Colócalo en un bol amplio y desmenuza con un tenedor en trozos generosos.

Pica las aceitunas kalamata en rodajas. Corta los tomates cherry en cuartos. Corta la cebolla morada en medias lunas muy finas.

Añade al bol el atún, las aceitunas, las alcaparras, los tomates, la cebolla y el pimiento morrón en tiras. Incorpora el queso feta desmenuzado.

Prepara la vinagreta: mezcla en un cuenco pequeño el aceite de oliva virgen extra, el zumo de limón, el orégano, sal y pimienta. Bate con un tenedor hasta emulsionar.

Vierte la vinagreta sobre la mezcla de atún. Remueve con cuidado para no deshacer demasiado el atún. Reserva 5 minutos para que los sabores se integren.

Tuesta ligeramente las rebanadas de pan en una sartén seca o en el tostador.

Distribuye el relleno sobre 2 de las rebanadas de forma generosa. Coloca encima las rodajas de huevo cocido y unas hojas de lechuga o rúcula.

Espolvorea perejil fresco picado sobre el relleno. Cubre con las otras 2 rebanadas de pan.

Presiona ligeramente el sándwich y corta en diagonal. Sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 sándwiches completos (2 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 480 kcal

Proteínas: 34 g

Hidratos de carbono: 32 g

Grasas totales: 22 g

Grasas saturadas: 5 g

Fibra: 4 g

Sodio: 780 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Sándwich montado: consúmelo en el momento. No aguanta bien en nevera una vez armado porque el pan se humedece.

Relleno de atún (sin pan): guárdalo en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días . Monta el guárdalo en un recipiente hermético en la nevera hasta. Monta el sándwich justo antes de comer.

No apto para congelación.