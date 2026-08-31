España

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España

El Gobierno de Roma afirma que “persisten” las condiciones que motivaron la reincorporación de controles fronterizos con España

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi, en Roma, Italia, el 24 de octubre de 2024. REUTERS/Remo Casilli
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi, en Roma, Italia, el 24 de octubre de 2024. REUTERS/Remo Casilli
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El Gobierno italiano ha anunciado que prorrogará 15 días más la suspensión del acuerdo Schengen con España y continuará realizando controles a los viajeros procedentes del país ibérico en sus puertos y aeropuertos. La decisión, según ha expresado el Ministerio del Interior de Roma, se ha tomado “debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto”.

Según han expresado en un comunicado, el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza ha realizado un análisis de la situación tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio y ha decidido prorrogar los controles en frontera. Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva", explica la nota oficial. El memorando ha sido entregado igualmente a la Unión Europea.

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El equipo de Giorgia Meloni suspendió el acuerdo Schengen con España como mecanismo para proteger su “seguridad nacional” tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. La ciudad autónoma cuenta con un régimen específico dentro del espacio Schengen y aplica controles a la salida, por vía marítima y aérea, que impiden que nadie se desplace hasta la península sin identificarse, pero ello no tranquilizó al Gobierno de Roma.

La decisión de Meloni provocó una respuesta idéntica desde el Ejecutivo español: Moncloa tildó la medida de “injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española”, para después instaurar controles similares en sus fronteras hacia los viajeros italianos.

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España prorrogará sus controles con Italia

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, comparece ante el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, comparece ante el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

La respuesta desde Madrid no se ha hecho esperar. El Ministerio del Interior ha decidido también prorrogar los controles de documentación durante otros 15 días de quienes lleguen “por mar o aire” desde Italia a territorio español. Así, el bloqueo fronterizo continuará, por lo menos, hasta el 21 de septiembre.

Los últimos datos comunicados por el Ministerio del Interior muestran que España ha controlado hasta 8.216 viajeros de terceros países procedentes de Italia entre el 8 de agosto y el 23 de agosto. Estos turistas llegaron a España en 734 vuelos diferentes y fueron identificados dentro de los controles aleatorios activados. En concreto, los controles fueron realizados en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid Barajas; El Prat, en Barcelona; Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote.

El doble filtro de Ceuta y Melilla

Vista de este domingo de la valla fronteriza de España con Marruecos en Melilla. EFE/ Giner
Vista de este domingo de la valla fronteriza de España con Marruecos en Melilla. EFE/ Giner

España se incorporó al Acuerdo de Schengen en 1991, suprimiendo los controles fronterizos con el resto de países de la Unión Europea. Desde su entrada en vigor en 1995, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han regido por unas normas especiales, con el objetivo de controlar la migración procedente del norte de África.

Ceuta y Melilla establecen controles en la frontera con Marruecos, pero también para viajar hasta la península ibérica. Se aplica así un doble filtro, tanto a la entrada como a la salida de las ciudades autónomas, para lograr que, si se producen entradas irregulares en estos territorios españoles, los migrantes puedan viajar por el resto de España y Europa.

El Gobierno español ha recalcado que “entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa” y ha asegurado que “ninguna de las personas que cruzaron el 30​ de julio irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo".

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