España

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

El presidente español ha afirmado en una entrevista en ‘Cadena Ser’ que “hubo redes rusas e israelíes” que participaron en la entrada masiva del 30 de julio

Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
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El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado a Pedro Sánchez de mentir durante su entrevista de esta mañana en la Cadena Ser. El presidente del Gobierno aseguró durante la conversación radiofónica que “hubo redes rusas e israelíes” involucradas con la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio, declaraciones que desde Tel Aviv tildan de “mentira descarada”.

En su entrevista, el presidente Sánchez ha descartado que Marruecos tuviera algo que ver con la crisis migratoria, pero ha asegurado que “una internacional ultraderechista” difundió bulos en relación con una sentencia del Tribunal Supremo, que propiciaron la crisis migratoria.

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“Efectivamente, hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular”, ha aseverado el presidente del Gobierno. Con estas palabras, Sánchez hacía alusión a un análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE. Así, ha achacado la crisis de Ceuta a un ataque contra España por “las posiciones políticas valientes” que ha adoptado respecto al “genocidio” en Gaza y a la “invasión” de (Vladimir) Putin en Ucrania.

“Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada”, ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales. “Seguir difundiendo mentiras difamatorias no desviará la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez en la gestión de los asuntos de su país”, ha concluido el representante israelí.

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