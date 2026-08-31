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Ni Rosalía con ‘Despechá’ ni Aitana con ‘Superestrella’: esta es la primera artista española que alcanza el número 1 del Top Global de Spotify

La artista gaditana entra al reducido grupo de españoles que han coronado la lista mundial de la plataforma

La cantante y compositora española Judeline posa para una foto durante una entrevista sobre sus nominaciones a los Latin Grammy, en Ciudad de México, el viernes 24 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)
La cantante y compositora española Judeline posa para una foto durante una entrevista sobre sus nominaciones a los Latin Grammy, en Ciudad de México, el viernes 24 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)
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España lleva unos años que en el terreno cultural no deja indiferente a nadie. En el terreno musical, el antes y después vino con Rosalía. Desde que la cantante catalana publicara en 2018 El mal querer, ha ido poco a poco haciéndose un hueco en el panorama internacional hasta convertirse en una de las artistas españolas con mayor proyección fuera de nuestras fronteras. Y para muestra, su cuarto álbum de estudio, Lux. Estrenado a finales de 2025, dio la vuelta al mundo proclamándose como uno de los mejores discos del año, según la crítica.

Pero España no se queda solo ahí. Aitana lleva meses imparable con su éxito Superestrella. Publicado en mayo de 2025 como parte de su último disco, Cuarto azul, despuntó gracias al público y no ha dejado de sonar desde entonces. El tema se convirtió además en la banda sonora de la selección española durante los 39 días de la Copa del Mundo, acompañando al equipo en su recorrido por Estados Unidos y México: de Atlanta a Nueva Jersey, pasando por Guadalajara, Los Ángeles y Dallas.

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La paisa colaboró con los dos españoles en el que se transformó en uno de los sencillos más exitosos de 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

Aun así, ninguna ha conseguido lo que acaba de lograr Judeline. La artista gaditana se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar el número uno del Top Global de Spotify, la clasificación que recoge diariamente las canciones más escuchadas en la plataforma en todo el mundo. Lo ha hecho con BbY WOW, tema de Karol G en el que también participa el español rusowsky, que acumula ya más de 55 millones de reproducciones. El tema forma parte del séptimo álbum de estudio de la cantante colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, publicado el pasado 7 de agosto, donde también participa como compositora.

“No entiendo nada. O sea, no entiendo nada, no entiendo nada”, declaró la cantante en sus redes sociales al conocer la noticia. “Yo creo que ni siquiera estoy siendo consciente de la magnitud que es estar en una canción que es número uno del mundo, que mi nombre esté ahí, que estemos ahí. Estoy tan feliz por Karol, por Rus, estoy tan feliz por mí. O sea, tío, ¡qué coño! qué coño, que soy de Barbate, ¿qué me estás contando? No puedo entender", añadió en estado de shock.

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De Los Caños de Meca a reinar Spotify

A día de hoy, solo cuatro artistas españoles han conseguido alcanzar el número uno del Top Global de Spotify: Quevedo, con la sesión que publicó junto a Bizarrap en 2022, e Íñigo Quintero, cuyo Si no estás se convirtió en un inesperado fenómeno global en 2023, para ahora unirse rusowsky y Judeline, nombre artístico de Lara Fernández Castrelo y única mujer de la lista.

Judeline y Rusowsky, los artistas españoles que colaborarán con Karol G
Judeline y Rusowsky, los artistas españoles que colaborarán con Karol G. (Montaje realizado por Infobae)

Nacida en Jérez de la Frontera en 2003, la cantante se transladó a Madrid con 17 para probar suerte en la música. En la capital, tras ir haciendo sus primeros pinitos en la industria, coincidió con el productor y compositor Alizzz -conocido por los temas El encuentro o Donde estás? que la incorporó a su proyecto Desclasificados.

A partir de ahí, ha sido construyendo un sonido en el que conviven el pop alternativo, el R&B, la electrónica y referencias al flamenco y a sus raíces andaluzas. Su álbum debut llegó en octubre de 2024, Bodhiria.

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