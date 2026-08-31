Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta. (Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

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El devenir de la crisis en Ceuta podría ser un factor decisivo en vísperas de año electoral. Un mes después de la llegada de 70.000 migrantes, la ciudad todavía se mantiene en una situación insostenible, marcada por una creciente tensión social que se ha traducido ya en varios episodios de violencia contra los migrantes, ONG y los propios ceutíes. Los primeros sondeos publicados en el inicio del nuevo curso ya vaticinan un descenso del PSOE, que aparece por debajo de los resultados registrados antes del receso veraniego.

Así lo ha indicado la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo, elaborada entre el 20 y el 26 de agosto, que sitúa al PSOE de Pedro Sánchez en su peor estimación de la legislatura, con apenas 101 diputados y el 25,4% de los votos si hoy se celebraran elecciones generales. El PSOE, que ya llegaba desgastado por los casos de corrupción que afectan al partido y al entorno del presidente, ha sido fuertemente señalado por sus aliados y rivales, quienes han acusado al socio mayoritario del Gobierno de responder de manera tardía en la crisis y de mostrar poca contundencia contra Marruecos.

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Si se compara con el anterior barómetro, publicado antes de que se produjese el cruce masivo de 70.000 migrantes, los socialistas se dejan siete décimas en un mes (Sigma Dos estima 20 diputados menos). Agosto también golpea a la otra parte del Gobierno, la coalición Sumar, que cae ocho décimas hasta el 6,6%. La suma en bloque de PSOE y Sumar sumaría 111 diputados, o 112 si se cuenta el que lograría Podemos en solitario.

Por el contrario, el estudio otorga al PP 143 escaños y a Vox 61. La suma de ambos alcanzaría 204 de los 350 diputados de la Cámara, muy por encima del umbral de la mayoría absoluta. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones, pero el sondeo coloca a Vox como el partido que más rentabilizaría la tensión social en Ceuta. En concreto, el PP mejora 0,3%, mientras que el partido de Santiago Abascal avanza siete puntos porcentuales respecto a julio. Y como es habitual en la mayoría de estudios, continúa siendo el partido con mayor fidelidad de voto, con un 85,3%, seguido del PP, con un 74,5%.

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Junts sufre el avance de Aliança Catalana

En la pugna del independentismo catalán, ERC ganaría un escaño y llegaría a ocho, mientras Junts perdería tres de sus siete diputados actuales, en parte, por el ascenso de la formación ultra Aliança Catalana, que mejoraría cuatro escaños. La encuesta concede también dos diputados a Adelante Andalucía en su estreno en la Cámara Baja.

En el País Vasco, Bildu mantendría seis representantes y empataría con el PNV, que sumaría uno más, mientras el BNG obtendría dos diputados y Coalición Canaria y UPN conservarían uno cada uno.

Durante el mes de septiembre se esperan más estudios que podrían mostrar una nueva fotografía de la aritmética parlamentaria, en función de cómo evolucione la situación en el enclave español, sin olvidarnos de los otros acontecimientos políticos que ya han marcado subidas y bajadas. El CIS prepara un barómetro sobre vivienda, diseñado con el Gobierno y que se hará público a final de año.

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