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Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Carlos Espinosa de los Monteros, imagen de archivo. (Europa Press)
Carlos Espinosa de los Monteros, imagen de archivo. (Europa Press)
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Carlos Espinosa de los Monteros, empresario y ex alto cargo público, ha fallecido este sábado a los 82 años. Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante décadas tanto a la Administración como a algunas de las principales empresas españolas, además de desempeñar un papel destacado en la proyección internacional del país.

Padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, desarrolló una extensa carrera en la que ocupó puestos de responsabilidad en instituciones públicas y compañías de distintos sectores. Entre 2012 y 2018 fue el primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, una responsabilidad desde la que trabajó para reforzar la imagen y la reputación del país en el exterior.

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Espinosa de los Monteros se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación con estudios de Administración de Empresas en ICADE. Sus primeros años profesionales estuvieron ligados a la Administración comercial española, donde llegó a ejercer como consejero comercial de España en Chicago.

Posteriormente, ocupó diferentes responsabilidades en el Instituto Nacional de Industria (INI), entre ellas las de director comercial y vicepresidente. Su experiencia en el ámbito público dio paso a una larga etapa en la empresa privada, donde llegó a situarse al frente de algunas de las compañías más conocidas del país.

Entre sus principales responsabilidades empresariales estuvo la presidencia de Iberia y Aviaco. También dirigió Mercedes-Benz España, Daimler-Chrysler y González-Byass, además de participar en los órganos de gobierno de grandes compañías como Inditex, Acciona y Schindler.

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Su actividad empresarial se extendió también al ámbito de la representación institucional. Fue presidente del Círculo de Empresarios y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), dos organizaciones desde las que tuvo una destacada presencia en el debate económico y empresarial español.

Carlos Espinosa de los Monteros, imagen de archivo. (Europa Press)
Carlos Espinosa de los Monteros, imagen de archivo. (Europa Press)

Su papel al frente de la Marca España

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le nombró primer Alto Comisionado para la Marca España. El puesto tenía como objetivo coordinar las actuaciones destinadas a mejorar la percepción internacional de España y potenciar su imagen en ámbitos como la economía, la cultura y la inversión.

Espinosa de los Monteros permaneció en el cargo hasta 2018. Durante esos seis años defendió la necesidad de construir una reputación internacional sólida y de largo recorrido, vinculada tanto a la capacidad empresarial española como a la cultura, el turismo y otros elementos de la proyección exterior del país.

La noticia de su fallecimiento ha provocado muestras de afecto y reconocimiento. El exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith lamentó públicamente su muerte y destacó su faceta personal y profesional. “Un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional”, escribió en redes sociales.

Iván Espinosa de los Monteros respondió al mensaje con un “muchísimas gracias, querido Javier”. La Fundación Atenea, vinculada al exdirigente de Vox, también expresó sus condolencias y puso en valor la trayectoria de Carlos Espinosa de los Monteros, al que describió como una figura ejemplar cuyo legado permanecerá en quienes compartieron con él su trayectoria.

*Elaborado con información de Europa Press

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