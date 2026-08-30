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Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)
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El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del circuito se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

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Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Los mejores pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)
Los mejores pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)

El líder al momentode la tabla se encuentra Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 242 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

En la lista continúa George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico alcanza los 183 puntos en la Competición de Pilotos.

Haciéndose con el bronce aparece Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari. El británico registra 183 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La lista completa de la F1

Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 242

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 183

3.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 183

4.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 159

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 155

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 112

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 104

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 68

9.- Liam Lawson

Escudería: Red Bull Racing

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 49

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 44

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 23

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 6

16.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

17.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

18.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

19.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 3

21.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

22.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

23.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

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