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Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

139 días después, el tenista murciano volverá a las pistas para enfrentarse a Roman Safiullin

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)
El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)
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Al final ha llegado el momento: Carlitos volverá a disputar un torneo tras cuatro meses y medio alejado de las pistas debido a su lesión de muñeca. El tenista español tuvo su primera toma de contacto en el torneo estadounidense junto a Serena Williams, con quien formó pareja en el dobles mixto. Ahora, echará a andar en solitario para defender el título que levantó la pasada temporada y lo hará ante Roman Safiullin. El ruso será su primera toma de contacto en el US Open, en un partido donde tratará de recuperar la confianza y no dejarse llevar por “pensamientos intrusivos”.

El pasado mes de abril, Alcaraz abandonaba las pistas del torneo Conde de Godó con semblante serio. Fue durante el partido ante Otto Virtanen, donde la articulación frenó su temporada. Logró terminar el partido con una sólida victoria por 2-0 (6-4 y 6-2). No sabía entonces el infierno que se le venía encima. Un día después se borraba del torneo en la ciudad condal. Unas semanas más tarde llegó la oleada de renuncias: Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati... La lesión era mucho más grave de lo que, a priori, cabía esperar. Durante esos cuatro meses y medio, Carlitos no dejó de entrenar, de trabajar en su recuperación y su regreso a las pistas.

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139 días han pasado desde que pisó por última vez una pista de tenis y ahora reaparece en un escenario mayúsculo, como es Nueva York. Un Grand Slam como punto de partida de su regreso a la competición y con partido a cinco sets. Irá paso a paso, hasta volver a encontrarse en las pistas y lucir su mejor versión, pero sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de disputar el US Open.

El tenista español Carlos Alcaraz (AP Foto/Yuki Iwamura)
El tenista español Carlos Alcaraz (AP Foto/Yuki Iwamura)

“En cuanto a preparación y todo eso, no es el mejor momento para venir, pero mi equipo y yo pensamos que estoy preparado. He intentado hacerlo todo a la perfección, tanto dentro como fuera de la pista; entrenamientos muy largos e intensos para comprobar cómo reacciona la muñeca. Y vemos que todo va bien. Es la hora de volver. Creo que no hay mejor torneo para hacerlo que el US Open, donde siempre he sentido mucho cariño”, detalló el tenista español en rueda de prensa.

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La ausencia de Jannik Sinner

Hasta ahora, Jannik Sinner ha navegado por el circuito como líder solitario, sin su más directo rival y manteniendo la corona de número uno. Pero la rodilla, contra la que lleva semanas luchando, le ha obligado a renunciar a Nueva York. Este 2026 se presentaba como el pulso entre ambos, pero nunca ha podido mantenerse constante en las citas de la temporada debido a las lesiones. El último encuentro entre ambos fue en el Masters 1000 de Montecarlo, donde el italiano se alzó con la victoria y recuperó el primer puesto del ranking.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Ahora, quien causa baja es Sinner, mientras Carlitos vuelve a las pistas. “No vamos a vernos en seis o siete meses, así que se hace raro… Espero que se recupere bien y le vemos pronto en la pista, en plena forma una vez más", detallaba el español. Su mente ahora está en el torneo que tiene por delante y en no dejarse llevar por los fantasmas de su cabeza. “Yo me siento genial. La lesión me ha ayudado a darme cuenta de que ahora mismo todo está en mi cabeza. Tengo que confiar en mi equipo y en la gente que me dice que todo va a salir bien. Debo dar el cien por cien e intentar jugar con normalidad; alejarme de ese miedo, por decirlo de alguna manera”, afirmaba Alcaraz.

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