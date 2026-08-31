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La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

El presidente del Gobierno ha considerado que “hay argumentos y razones suficientes” para que Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena SER. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena SER. (Europa Press)
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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes de inicio de curso ante los micrófonos de la Cadena SER para explicar la labor del Gobierno en la crisis de Ceuta tras la vuelta de sus vacaciones.

Aquí el resumen de la entrevista, en diez frases.

Sobre la visita del rey: “Creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla; eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer, pero también le digo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello”.

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El rey Felipe y Pedro Sánchez se reunen en el Palacio Real de la Almudaina (Casa Real)
El rey Felipe y Pedro Sánchez se reunen en el Palacio Real de la Almudaina (Casa Real)

Sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: “Tenemos que ser conscientes de que esta crisis solamente se va a poder resolver con la cooperación y no con la falta de confianza en Marruecos”.

Sobre el CNI: “Nadie ha negado que haya habido informes situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia e insisto qie son unos profesionales extraordinarios que se están enfrentando a un trabajo de contrainteligencia que tienen que abordar un espacio digital que cuenta con la presencia de actores no estatales que tendremos que ver cómo podemos reducir esos riesgos. Esos informes de situación hicieron que se reforzara la presencia en la frontera de Ceuta los días previos al ataque, pero evidentemente nadie predijo una avalancha de esas características”.

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Migrantes que entraron a Ceuta por la frontera de Marruecos son reubicados. )REUTERS/Violeta Santos Moura)
Migrantes que entraron a Ceuta por la frontera de Marruecos son reubicados. )REUTERS/Violeta Santos Moura)

Sobre el mando único: “No lo necesitamos, lo hemos activado porque Ceuta lo pidió, pero no lo necesitamos para resolver eficazmente como lo hicimos en crisis anteriores.

Sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso: “Esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y se le ha pillado. El PP tiene un problema serio”.

Sobre el ‘caso Zapatero’ y el rescate de Plus Ultra: “Apoyo la presunción de inocencia y el legado de Zapatero. [...] Le puedo garantizar que no fue un rescate, fue un préstamo avalado por todas las instancias judiciales. Han mirado el expediente y es impoluto”

Zapatero y Sánchez en una foto de archivo del 1 de mayo. (Álex Zea - Europa Press)
Zapatero y Sánchez en una foto de archivo del 1 de mayo. (Álex Zea - Europa Press)

Sobre sus vacaciones en plena crisis de Ceuta. “He trabajado y descansado. Es mi derecho”.

Sobre las elecciones: “Hoy no tenemos una propuesta de alternancia”.

Sobre el reparto de migrantes: “Creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio”.

Sobre el origen y el conocimiento exacto de lo sucedió ese 30 de julio: “Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello”.

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