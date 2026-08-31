Viajes

Esto es lo que necesitas saber si viajas a Japón y quieres comprar allí después de noviembre de 2026

El país asiático cambia su política de impuestos para turistas extranjeros a partir del 1 de noviembre de 2026

La bandera nacional japonesa ondea en la sede del Banco de Japón entre semáforos en Tokio, Japón. 23 de enero de 2025. REUTERS/Issei Kato
La bandera nacional japonesa ondea en la sede del Banco de Japón entre semáforos en Tokio, Japón. 23 de enero de 2025. REUTERS/Issei Kato
Guardar

Japón es uno de los destinos estrella en estos últimos años para las personas que quieren viajar y descubrir una cultura totalmente diferente a la occidental. Además, los requisitos para entrar al país como turista desde España son sencillos.

Como país extranjero, los españoles tiene permitido realizar el conocido “Tax-Free”, un servicio en el que los turistas pueden comprar exentos de impuestos. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 2026, Japón prepara cambios relevantes en su política relacionada con este área: los viajeros deberán pagar el producto al completo, con tasas incluidas y recibirán la devolución del impuesto al consumo al momento de salir del país.

PUBLICIDAD

Este cambio supone el fin del sistema vigente desde hace décadas, bajo el cual los viajeros con pasaporte extranjero podían presentar su documento de identidad en las tiendas y pagar directamente libre de impuestos. Esta reforma responde a una necesidad de cerrar una brecha de fraude estructural en la que compradores que adquirían bienes con esta regla, luego los revendían dentro del propio país sin exportarlos. En especial, objetos de lujo como relojes o bolsos de alta gama.

El nuevo procedimiento paso a paso

Bajo el sistema que entra en vigor el próximo 1 de noviembre de 2026, el proceso cambia en su mecánica, pero el requisito mínimo de gasto (5.000 yenes antes de impuestos y por día) se mantiene. Según Japan Guide, al adquirir un producto en una tienda habilitada, el turista deberá presentar su pasaporte, abonar el precio con impuesto incluido y luego recibirá un código QR para registrar los datos del pasaporte, la información de contacto y el método de reembolso en la plataforma J-TaxRefund.

PUBLICIDAD

El Castillo Himeji es una de las grandes atracciones de Japón. Foto: Andreas Drouve/dpa
El Castillo Himeji es una de las grandes atracciones de Japón. Foto: Andreas Drouve/dpa

El momento clave llega en el aeropuerto, ya que antes de facturar el equipaje, el viajero deberá acudir a un terminal de aduana para presentar el pasaporte y los registros de compra. Sin embargo, también puede hacerlo accediendo a la web de Visit Japan Web. Una vez aportada la información necesaria, las autoridades verificarán que los productos salen del país. Habrá dos tipos de respuesta: verde, que significa pasar directamente al check-in; y roja, que deberán someterse a una inspección física de los artículos.

Una vez confirmada la exportación, el reembolso de la cantidad correspondiente se tramitará en un plazo máximo de dos semanas con tarjeta de crédito, hasta un mes por transferencia bancaria, o también se podrá recibir en efectivo.

La creadora de contenido japonesa, Risako Nishi, sintentizó el cambio a través de un vídeo en sus redes sociales en el que resumía cómo era el proceso: “Antes era compro y no pago el impuesto. Desde noviembre será compro y pago y después me lo devuelven”. La advertencia práctica que acompaña a esa explicación es doble: no tirar los recibos y no guardar las compras en lugares de difícil acceso del equipaje, ya que si algún artículo del recibo no puede presentarse ante la aduana, la exención fiscal de todos los productos de esa compra queda anulada.

Simplificaciones que acompañan al cambio

Esta reforma, además, elimina varias restricciones que tenía el proceso anterior. Desaparece la distinción entre “bienes generales”, como la ropa o la electrónica, y “artículos de consumo”, como cosméticos, alimentos o medicamentos, que hasta ahora implicaba reglas distintas. Se suprime el límite de 500.000 yenes diarios en la compra de consumibles, lo que permite adquisiciones en esa categoría sin ningún tipo de límite. También se elimina el requisito de embalaje sellado para los artículos de consumo, que obligaba a mantener los precintos de los productos hasta la salida del país.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

El plazo de exportación pasa a ser de 90 días para todos los artículos a partir de la fecha de compra, según Japan Travel. Para compras que superen el millón de yenes antes de impuestos, las tiendas quedarán obligadas a registrar los nombres de los productos y sus números de serie, con el fin de prevenir sustituciones fraudulentas.

El cambio se inscribe en una serie de ajustes que el gobierno japonés viene aplicando al sistema de exenciones fiscales para turistas. En abril de 2025 ya entró en vigor una reforma que excluyó de la exención a los productos enviados al domicilio del comprador por correo internacional, una medida que reforzó el principio de que la exención solo aplica a bienes que el viajero lleva consigo al salir del país.

Temas Relacionados

TurismoImpuestosDestinosViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Xoán de Río, el pueblo ‘startup’: pasó de perder 40 vecinos al año a ganar un premio europeo por su apuesta por la innovación rural

Ha sido la primera localidad española en certificarse como Startup Village ante la Comisión Europea

San Xoán de Río, el pueblo ‘startup’: pasó de perder 40 vecinos al año a ganar un premio europeo por su apuesta por la innovación rural

Las playas murcianas en las que Ion Aramendi veranea sin falta cada año: de la calma y la calidez del Mar Menor al salvaje oleaje del Mediterráneo

La mujer del presentador de ‘El verano se mueve’ lleva 48 años pasando las vacaciones en La Manga del Mar Menor, y la familia continúa la tradición

Las playas murcianas en las que Ion Aramendi veranea sin falta cada año: de la calma y la calidez del Mar Menor al salvaje oleaje del Mediterráneo

Dónde se rodó ‘El Ser Querido’: la película de Rodrigo Sorogoyen que descubre los paisajes más espectaculares de Fuerteventura

El director eligió para su película un paraje desértico canario para reflejar la relación de un padre que interpreta Javier Bardem y su hija, a la que da vida Victoria Luengo

Dónde se rodó ‘El Ser Querido’: la película de Rodrigo Sorogoyen que descubre los paisajes más espectaculares de Fuerteventura

El pueblo de Segovia con un entorno natural privilegiado y una plaza rodeada de soportales sacados de la Edad Media

A menos de dos horas de Madrid, esta localidad combina un patrimonio arquitectónico declarado Bien de Interés Cultural con un entorno natural que abarca desde hayedos a estaciones de montaña

El pueblo de Segovia con un entorno natural privilegiado y una plaza rodeada de soportales sacados de la Edad Media

La carrera más lenta de España cumple 43 años en un pequeño pueblo de Soria: una iniciativa contra la despoblación rural

Una pequeña pedanía de Almenar de Soria celebró esta semana una nueva edición de esta peculiar competición

La carrera más lenta de España cumple 43 años en un pequeño pueblo de Soria: una iniciativa contra la despoblación rural
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

DEPORTES

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1