La vinagreta de aceite de oliva que eleva cualquier ensalada

Receta de vinagreta casera de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta vinagreta de aceite de oliva virgen extra es el toque secreto que transforma cualquier ensalada en un plato perfecto. Su sabor equilibrado, entre lo ácido del vinagre y el limón, y el punto aromático del ajo y la mostaza, convierte la ensalada más sencilla en una experiencia fresca y sabrosa.

En la cocina mediterránea, la vinagreta es la reina de los aliños y uno de los elementos perfectos para cualquier plato en verano. Se usa tanto para platos fríos de verdura como para ensaladas de legumbre, mariscos o pescados. Marida especialmente bien con ensaladas verdes, de tomate, o incluso con verduras asadas o cocidas. Es ese clásico que nunca falla, y que puedes guardar en la nevera durante varias semanas para tenerla siempre a mano.

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Receta de vinagreta de aceite de oliva

La vinagreta de aceite de oliva es una salsa fría, emulsionada rápidamente, ideal para aliñar ensaladas. Su técnica se basa en mezclar bien los ingredientes líquidos y los condimentos hasta conseguir una textura homogénea y brillante. La clave está en usar un buen aceite de oliva virgen extra y en batir o agitar la mezcla para que se integren los sabores.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 0 minutos

Ingredientes

1/3 de taza de aceite de oliva extra virgen

1/4 de taza de vinagre blanco

Zumo de 1 limón grande

1 cucharada de mostaza

1/2 cucharadita de sal

1/4 de cucharadita de ajo en polvo

1/4 de cucharadita de pimienta molida

Los ingredientes para una vinagreta de aceite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer vinagreta de aceite de oliva, paso a paso

Pon todos los ingredientes en un recipiente de vidrio limpio con tapa. Añade primero el aceite de oliva, el vinagre y el zumo de limón. Incorpora la mostaza, la sal, el ajo en polvo y la pimienta molida. Cierra el recipiente y agita enérgicamente durante 20-30 segundos para emulsionar la vinagreta. Si no tienes tapa, usa un batidor de varillas. Prueba y rectifica de sal o acidez si lo ves necesario. Guarda en la nevera y agita antes de cada uso. La vinagreta se mantiene estable si se mezcla bien.

Consejos clave:

Usa siempre aceite de oliva virgen extra para un sabor auténtico.

La mostaza actúa como emulsionante, ayudando a ligar la salsa y darle cuerpo.

Si quieres una vinagreta más ligera, añade 1-2 cucharadas de agua fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8-10 porciones (aliña entre 8 y 10 ensaladas medianas).

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 80 kcal aprox.

Grasas: 9 g (principalmente insaturadas)

Hidratos de carbono: 0,5 g

Proteínas: 0,2 g

Sodio: 140 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La vinagreta se conserva hasta 2 semanas en la nevera, en un bote hermético. Agita siempre antes de usar, ya que los ingredientes pueden separarse.

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