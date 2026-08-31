España

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

El precio medio del pool superó los 118 euros por megavatio hora en agosto, impulsado por el encarecimiento del gas, la mayor actividad de los ciclos combinados y una demanda récord para este mes del año

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022. (Europa Press)
La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022. (Europa Press)
Guardar

El mercado mayorista de la electricidad en España ha cerrado agosto con un precio medio de 118,24 euros por megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando el pool llegó a los 132,05 euros/MWh. El encarecimiento del gas natural, la mayor actividad de las centrales de ciclo combinado y una demanda eléctrica impulsada por el calor veraniego han provocado que la factura de los consumidores con tarifa regulada PVPC alcanzara su techo, algo que no se veía desde octubre de 2022, según el histórico elaborado por EFE.

Un consumidor medio con tarifa PVPC —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 250 kilovatios hora (kWh) repartidos entre los tres tramos horarios— pagó en agosto 69,61 euros, casi dos euros más que en julio. Hay que remontarse a octubre de 2022, cuando la factura llegó a los 74,14 euros, para encontrar un recibo más caro.

PUBLICIDAD

Un verano marcado por el calor y el gas

El alza del precio de la luz en agosto responde a varios factores. La temperatura elevada disparó la demanda eléctrica, que registró sus picos más altos para un mes de agosto en años. El jueves 13 de agosto, a las 21:32 horas, la potencia máxima instantánea del sistema peninsular alcanzó los 37.189 megavatios (MW), el valor más alto para este mes desde los 37.850 MW del 27 de agosto de 2020. Ese mismo día, en la franja de 19:00 a 20:00 horas, la demanda horaria tocó los 37.125,2 MWh, un umbral que no se superaba desde agosto de 2018.

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

A esa presión de la demanda se sumó el encarecimiento del gas natural TTF, la referencia europea, que pasó de promediar unos 53 euros/MWh en julio a superar los 66 euros al cierre de la última semana de agosto. El incremento del coste del gas tiene un efecto directo sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista, porque las centrales de ciclo combinado —que queman gas para generar electricidad— son las que suelen fijar el precio marginal del sistema en los momentos de mayor consumo.

PUBLICIDAD

Los ciclos combinados, segunda fuente de generación del mes

Las centrales de ciclo combinado han aportado el 19,6% de toda la electricidad producida en agosto, lo que las convirtió en la segunda tecnología del mix energético, solo por detrás de la solar fotovoltaica, que cubrió el 30,6% de la generación. Respecto al mismo mes del año anterior, la aportación de los ciclos combinados creció un 30%.

Desde el apagón masivo que dejó sin electricidad a España y parte de Portugal el pasado 28 de abril de 2025, el sistema eléctrico opera en un régimen reforzado que ha incrementado la presencia de estas centrales como respaldo ante picos de consumo. La intermitencia de la energía solar —que depende de la radiación y carece aún de sistemas de almacenamiento generalizados— deja un hueco nocturno que los ciclos combinados cubren de forma sistemática. En esas franjas horarias nocturnas, el precio del MWh llegó a los 240 euros durante agosto.

El máximo anual, el 17 de agosto

El punto más alto del mes se alcanzó el lunes 17 de agosto, cuando el precio en el mercado diario llegó a 157,35 euros/MWh, el máximo anual. A lo largo del mes, el MWh superó los 100 euros en 27 de las 31 sesiones, lo que da cuenta de la presión sostenida sobre el mercado.

Sobre un suelo de madera se ve un ladrón con varios enchufes, la mano de un hombre encendiendo el ladrón y una factura de la luz.
Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

El contexto geopolítico también ha influido en las expectativas de los operadores. La guerra en Irán genera incertidumbre sobre el suministro energético global, de forma similar a como la invasión rusa de Ucrania tensionó los mercados en 2022. Aquella crisis llevó a España y Portugal a aplicar, con autorización de Bruselas, un tope temporal al precio del gas destinado a la generación eléctrica, lo que se conoció como excepción ibérica, y fueron reconocidos entonces como “isla energética” por su limitada capacidad de interconexión con el resto del continente europeo. Ese mecanismo extraordinario abarató el pool en aquel periodo; sin él, las facturas de entonces habrían sido todavía más altas. Ahora no existe ningún mecanismo equivalente.

Los futuros anticipan precios elevados

La estructura de la tarifa PVPC hace que el precio final para el consumidor no dependa solo del mercado diario. El 45% de la factura se referencia al mercado spot o diario, mientras que el 55% restante se calcula a partir de una cesta de contratos de futuros. Esta combinación convierte los movimientos del mercado de futuros en un factor determinante para los recibos de los próximos meses.

En ese frente, las señales que ofrece el mercado de futuros OMIP no apuntan a una bajada próxima. El contrato para septiembre cotiza a 126,25 euros/MWh; el del último trimestre del año, a 121 euros/MWh, lo que supone un 15% más que al cierre de julio; y el contrato para 2027 se sitúa en 75,7 euros/MWh, un 12% por encima del nivel de hace un mes. Estos futuros ya anticipaban a finales de julio un coste medio de 118,7 euros/MWh para agosto, una previsión que se confirmó con gran exactitud.

Temas Relacionados

Energía EspañaFactura Luz EspañaElectricidadÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de ‘Mar adentro’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Sé quién eres’

El intérprete, con más de tres décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, trabajó a las órdenes de cineastas como Alejandro Amenábar e Icíar Bollaín

Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de ‘Mar adentro’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Sé quién eres’

Una familia compra una granja abandonada en los Alpes japoneses por 18.900 euros después de viajar durante cuatro años y medio por todo el mundo en busca de su casa ideal

La propiedad se encuentra en un entorno natural rodeado de pistas de esquí y con fácil acceso a una gran ciudad

Una familia compra una granja abandonada en los Alpes japoneses por 18.900 euros después de viajar durante cuatro años y medio por todo el mundo en busca de su casa ideal

La película española que convenció a Naomi Watts para hacer ‘Lo imposible’: “Las interpretaciones son fantásticas”

La actriz británica recibirá el sábado 19 de septiembre el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

La película española que convenció a Naomi Watts para hacer ‘Lo imposible’: “Las interpretaciones son fantásticas”

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La industria española concentra el 15,5% de la producción comunitaria, muy por delante de Francia e Italia

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga