La Unión Europea “respeta” el rechazo de Islandia a negociar su adhesión mientras la primera ministra explica: “Somos una isla, es una cuestión emocional para nosotros”

La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir. (Leonhard Foeger/Reuters)

Guardar

La Comisión Europea ha afirmado este domingo que “respeta la decisión del pueblo islandés” tras el referéndum en el que los islandeses rechazaron reanudar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Bruselas ha añadido que “Islandia sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea”, pese al resultado, y que la colaboración continuará a través de mecanismos como el Espacio Económico Europeo.

El resultado definitivo de la votación, celebrado el sábado, pero revelado este domingo, ha mostrado que el “no” se impuso con un 52,8% de los votos frente al 47,2% del “sí”, alejando cualquier posibilidad de reiniciar las conversaciones de adhesión en el corto plazo. Esta consulta contó con la participación de más del 80% del electorado, según ha confirmado este domingo por la tarde la primera ministra Kristrún Frostadóttir, quien describió la jornada como “un triunfo de la democracia”.

PUBLICIDAD

La decisión islandesa implica que el país no reanudará las negociaciones de acceso a la UE durante la actual legislatura, que se extiende hasta 2028. Pese a ello, la primera ministra no prevé que el tema se recupere en un futuro próximo, pues los islandeses no pueden estar votando lo mismo “cada dos o tres años”. El referéndum fue impulsado por el gobierno de centroizquierda como parte de su programa, tras años de debate en los que nunca antes se había dado voz directa a la ciudadanía. A pesar de que la consulta no tiene carácter vinculante, el Ejecutivo reiteró su compromiso de acatar el veredicto popular. “Quiero ser absolutamente clara: este gobierno no retomará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura”, ha declarado.

Desde el Consejo Europeo, António Costa hizo hincapié en que “la UE respeta plenamente la decisión democrática del pueblo islandés” y subrayó la confianza y cercanía en la relación bilateral, especialmente a través del Espacio Económico Europeo.

PUBLICIDAD

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

“Es vital que la gente se haya pronunciado”

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, por su parte, destacó la elevada participación: “Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80% del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado”.

El referéndum se celebró en un ambiente marcado por el debate sobre la soberanía nacional, el control de los recursos naturales —con especial atención a la pesca— y el coste de la vida, que ha subido considerablemente en el país en los últimos años. Durante la campaña, la pesca fue uno de los temas centrales, ya que representa cerca del 40% de las exportaciones de Islandia y es considerada un pilar de la economía local. “No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años. Es una cuestión emocional para nosotros”, ha explicado Frostadóttir.

PUBLICIDAD

Reykjavik, la capital de Islandia. (Leonhard Foeger/Reuters)

La mandataria también valoró la relación actual con la Unión: “La gente está contenta con el Espacio Económico Europeo, con la actual relación con la UE. Ésa es la lección que extraemos, vamos a continuar reforzando esa relación”.

El rechazo de Islandia a seguir adelante con el proceso de adhesión supone un golpe para Bruselas, que se había mostrado dispuesta a encontrar “soluciones creativas” en temas sensibles como la pesca. Para la UE, la posible incorporación de Islandia —un país próspero y estratégicamente ubicado en el Atlántico Norte— habría significado reforzar su presencia en el Ártico.

Con información de agencias