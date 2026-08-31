España

Al menos diez policías se intoxican en una comisaría recién inaugurada por la contaminación en el agua: la empresa de construcción conectó los grifos con las cañerías de aguas pluviales

La comisaría de Amiens, en Francia, se ha visto obligada a cortar el suministro de agua tras activar un protocolo de emergencia

La fachada de la comisaría de policía de Amiens, en Somme, en la que se han instoxicado una docena de agentes (Hôtel de police d'Amiens)
La fachada de la comisaría de policía de Amiens, en Somme (Hôtel de police d'Amiens)
Guardar

La nueva y moderna comisaría de policía francesa de Amiens (Somme) lleva apenas ocho meses en funcionamiento, pero ya se ha convertido en el escenario de una crisis sanitaria. Tal y como han denunciado los agentes, hay un grave error en la fontanería que ha causado la intoxicación de al menos diez funcionarios.

Al parecer, desde que se inauguró el edificio en enero, los grifos estuvieron conectados directamente al sistema de recogida de aguas pluviales, mientras que el agua potable se desviaba para abastecer las cisternas de los inodoros. Debido a esta confusión de las empresas encargadas de la obra, el pasado jueves 27 de agosto las autoridades cortaron el suministro de agua en todo el complejo.

PUBLICIDAD

Además, cada persona que entraba al edificio podía leer los nuevos carteles que se colgaron para prevenir, tanto a los oficiales como a los ciudadanos: “¡Alerta! Agua no potable”. El protocolo de emergencia que habían activado prohibía expresamente beber, ducharse, lavarse las manos o limpiar cualquier objeto. A cambio, los agentes han distribuido desde entonces botellas de agua mineral y gel hidroalcohólico entre los trabajadores y los asistentes.

“Parece una locura, pero le tocó a la comisaría”

La alarma se hizo pública cuando el sindicato policial Un1té reportó que al menos diez agentes habían enfermado gravemente, sufriendo fuertes dolores de estómago, diarreas y un cansancio extremo que se prolongaba durante tres o cuatro días. Stéphane Fievez, secretario sindical, ha manifestado para la cadena TF1 Info que “estamos enfadados porque se podrían haber evitado unos diez casos. Eso es lo que hemos registrado hoy, pero quizá haya más”.

PUBLICIDAD

Un agente de la Policía Nacional francesa (Ministerio del Interior de Francia / J. Rocha)
Un agente de la Policía Nacional francesa (Ministerio del Interior de Francia / J. Rocha)

Fievez también ha advertido de que el impacto sanitario podría ser mucho mayor, dado que las instalaciones son públicas y las transita gente ajena al cuerpo todos los días. Todas las sospechas de los agentes se confirmaron al recibir un análisis de laboratorio que se hizo sobre el agua. Los resultados mostraron niveles alarmantes de contaminación bacteriana, presumiblemente de Escherichia coli. Este descubrimiento ha generado preocupación, ya que el pasado mes de febrero se realizó un control rutinario que no detectó anomalías.

Sin embargo, los trabajadores del centro llevaban semanas quejándose de que el agua salía “turbia y amarillenta”, una situación que se agravó notablemente durante la ola de calor de junio, cuando el flujo del grifo adquirió una preocupante tonalidad marrón. La explicación técnica de esta negligencia es tan absurda como real: “Se produjo una inversión de las válvulas entre la de recuperación de agua de lluvia, que alimenta el sistema de descarga del inodoro, y la válvula de la red de agua potable. Parece una locura, pero le tocó a la comisaría”, lamenta Fievez.

Ante la gravedad del asunto, la Prefectura de Somme emitió un duro comunicado responsabilizando directamente a las constructoras encargadas de la obra: “Esta situación inaceptable, debida al incumplimiento de las empresas implicadas, es objeto de las diligencias pertinentes y se han puesto en marcha las medidas necesarias para restablecer lo antes posible un suministro de agua apta para el consumo”, aseguraban, como recoge Actu17.

La desinfección total de la red de cañerías del edificio está programada para comenzar mañana, martes 1 de septiembre, tras una reunión de crisis celebrada el viernes 28 de agosto. “Los resultados deberían estar disponibles en un plazo de entre 24 y 48 horas, y será una empresa de auditoría la que dé o no su visto bueno para reabrir la red de agua”, ha detallado el secretario sindical.

Temas Relacionados

FranciaContaminaciónConsumo de AguaPolicía LocalSindicatos PolicíaEspaña-SociedadEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”

El autor de ‘El retrato de Dorian Gray’ incluyó la máxima en el prefacio de la edición revisada de su única novela, publicada en formato libro en 1891

La reflexión de Oscar Wilde, autor irlandés, sobre cómo vemos el mundo: “Lo que el arte refleja en realidad no es la vida, sino al espectador”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

Ya en mayo, Bruselas publicó una lista con los países autorizados a exportar carne a territorios de la Unión Europea, y Brasil se quedó fuera de ese listado

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

Esto es lo que necesitas saber si viajas a Japón y quieres comprar allí después de noviembre de 2026

El país asiático cambia su política de impuestos para turistas extranjeros a partir del 1 de noviembre de 2026

Esto es lo que necesitas saber si viajas a Japón y quieres comprar allí después de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

DEPORTES

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1