España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

Copas de cerveza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España lidera entre los grandes productores de cerveza de la Unión Europea. Fabricó en 2025 un total de 5.300 millones de litros, el 15,5% de toda la cerveza producida y comercializada en los Veintisiete, según los datos publicados este lunes por Eurostat. Solo Alemania supera a España, con 7.400 millones de litros y una cuota del 21,6%.

La distancia entre los dos principales productores es considerable, pero España ocupa la segunda posición del ranking europeo. Polonia, con 3.500 millones de litros, representa el 10,2% de la producción comunitaria, mientras que Países Bajos y Francia completan los primeros puestos, con 2.400 y 2.100 millones de litros, respectivamente.

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En total, las fábricas de cerveza de la Unión Europea produjeron 34.400 millones de litros durante el pasado año. La cifra supone un ligero descenso del 0,7% respecto a 2024, aunque el balance a más largo plazo sigue siendo positivo: la producción comunitaria ha aumentado un 2,2% desde 2020.

Alemania lidera y España mantiene el pulso

El liderazgo alemán se mantiene sin grandes cambios. Con 7.400 millones de litros, el país concentra más de una quinta parte de toda la cerveza producida en la Unión Europea. España, con sus 5.300 millones de litros, aporta casi uno de cada seis litros fabricados en el mercado comunitario.

El dato español adquiere mayor dimensión al compararlo con el resto de grandes economías europeas. Polonia queda a 1.800 millones de litros de distancia, mientras que la producción neerlandesa es menos de la mitad de la española. Francia, otro de los grandes mercados europeos, produjo 2.100 millones de litros, alrededor de 3.200 millones menos que España.

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La mayor parte de la cerveza fabricada en Europa mantiene una graduación alcohólica superior al 0,5%. De los 34.400 millones de litros producidos en 2025, 32.300 millones correspondieron a cerveza con más de ese porcentaje de alcohol.

El rey Carlos III de Inglaterra, captado en una cervecería donde, entre risas y aplausos, bromea diciendo que 'quizás sea un buen día para ahogar algunas penas' tras la derrota de su país en el Mundial 2026.

Los 2.100 millones de litros restantes fueron cervezas de baja graduación —por debajo del 0,5%— y cervezas sin alcohol. Esta categoría representa, por tanto, algo más del 6% de toda la producción cervecera comunitaria, aunque los datos de Eurostat agrupan ambos tipos de producto.

La diferencia refleja todavía el claro predominio de la cerveza tradicional dentro de la fabricación europea. Aun así, el peso de las variedades sin alcohol y de baja graduación permite observar una transformación progresiva de los hábitos de consumo y de la oferta de la industria.

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El volumen fabricado en los Veintisiete equivale a unos 94 millones de litros de cerveza producidos cada día durante 2025. Aunque el sector registró una pequeña contracción anual, el comportamiento desde 2020 muestra que la producción ha logrado crecer pese a los cambios económicos y de consumo registrados durante el periodo.

Un “leve ajuste” en ventas

En cuanto a las ventas de la cerveza española, según recoge el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2025, una publicación conjunta de Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señala que el año pasado se produjo una “normalización del mercado cervecero español”.

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Las ventas de los cerveceros en el mercado doméstico se redujeron un en 2025 un 1% respecto al año anterior, situándose en 38,2 millones de hectolitros. Estas cifras reflejan, según el informe, que “el ejercicio muestra un mercado nacional que mantiene su base de consumo en niveles elevados y que sigue adaptándose a un contexto de mayor prudencia del consumidor y de menor intensidad en algunas ocasiones de consumo fuera del hogar”.

Fuentes de Cerveceros de España reconocen que, aunque el ejercicio presenta un “leve ajuste” respecto a 2024, las ventas de cerveza continúan situándose por encima de los niveles previos a la pandemia.

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“En comparación con 2019, el mercado mantiene su volumen en cotas superiores, lo que refuerza la idea de una categoría sólida y estructural”. Inciden en que este comportamiento se explica, principalmente, por la moderación de las ventas en el canal hostelero, donde el volumen de actividad descendió un 0,3% en 2025 y, en consecuencia, las ventas cayeron un 2,4% respecto al año anterior.

En cambio, el canal de alimentación registró un crecimiento del 0,4%, lo que apunta a un mayor peso relativo del consumo de cerveza en el hogar y a un reequilibrio entre canales en un ejercicio marcado por una menor frecuencia de salida y hábitos de consumo más selectivos.

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