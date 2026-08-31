España

Dos detenidos en Ciudad Lineal (Madrid) por retener en contra de su voluntad a una mujer durante tres días, a la que drogaron y obligaron a prostituirse

La mujer logró comunicarse con un amigo por teléfono y pudo ser rescatada

Un vehículo de la Policía Municipal de Madrid
Un vehículo de la Policía Municipal de Madrid
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Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a dos personas en el distrito de Ciudad Lineal tras descubrir que una mujer había sido drogada y forzada a prostituirse en contra de su voluntad. El operativo se activó a las 6:00 de la mañana del pasado martes, 25 de agosto, cuando un hombre alertó a los agentes en la calle Veinticinco de Septiembre de que una amiga suya estaba retenida en un local de la zona.

La intervención se produjo tres días más tarde de que ella entrase al local, después de que la víctima lograra comunicarse con su amigo por teléfono y le pidiera ayuda, según ha podido saber Europa Press. La joven ha explicado que fue contratada como camarera, pero al llegar al establecimiento fue obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos.

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Los agentes que acudieron al local descubrieron que la mujer estaba encerrada en una sala. En ese instante se encontraba recostada sobre una cama matrimonial que habían dispuesto los propietarios y los policías dedujeron que habría consumido alguna sustancia, ya que estaba en un estado de adormecimiento.

Asimismo, las autoridades han detallado que la joven presentaba un claro estado de pánico. Según ha podido saber Telemadrid, los responsables de estas acciones son un hombre de 62 años y una mujer de 28.

*Noticia en ampliación

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