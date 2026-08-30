El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

El jugador Jude Bellingham celebrando su gol ante el Málaga (EFE/ Chema Moya)

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El Real Madrid solo necesitó a dos hombres y 30 minutos para sentenciar el partido ante el Málaga. Bellingham cogió la batuta para hacerse dueño del juego blanco, pero también del balón para abrir el marcador con una imparable jugada en solitario. El segundo llegó con un poco de fortuna tras un remate del inglés que acabó rebotando en la espalda del portero rival. En este nuevo Real Madrid, Bellingham, que firmó un Mundial impecable, ha aterrizado de pie, asumiendo los galones que la pasada campaña le reclamaban. Mbappé firmó el tercero ante un Málaga que no se presentó al partido. La guinda la puso Arda Güler. Otros tres puntos para los blancos en LaLiga y nueva exhibición de sus killers.

Sigue avanzando paso a paso el Real Madrid con la mente puesta en la victoria y un hambre de títulos renovado gracias a Mourinho, a la vez que luchan por acabar con el bullying a Vinicius en los estadios españoles, un tema recurrente en las ruedas de prensa del técnico portugués. El brasileño ya acaparó todos los focos durante el duelo ante el Espanyol por ese motivo, aunque trabaja para intentar que esas situaciones no le saquen del partido.

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Para el partido ante el Málaga, el once fue diferente al de los dos primeros encuentros. Hasta cinco cambios introdujo Mourinho, que sabe de la necesidad de dar descanso a sus jugadores y no cargarles desde las primeras jornadas con exceso de minutos. Cucurella, Rüdiger, Trent, Camavinga y Brahim fueron las novedades del once blanco y precisamente la primera gran ocasión llegó de las botas del lateral inglés, que la pegó desde la frontal buscando la escuadra de Herrero, pero el balón se marchó alto. El Málaga no se dejó amilanar por el rival que tenía enfrente ni por el escenario y firmó el primer disparo del partido.

Kylian Mbappé y Trent celebrando un gol del Real Madrid (EFE/ Chema Moya)

La BMV tenía mucho más que decir. Bellingham fue el encargado de mover el balón buscando a Mbappé y Vinicius. Una conexión que ya brilló en el partido ante la Real Sociedad, donde la simbiosis de los tres jugadores firmó cuatro goles. Fue el inglés, batuta en mano, quien vio esta vez portería para abrir el marcador. No necesitó a nadie; él solo se fue de Recio, pisó área y disparó para batir a Herrero. El segundo tardó exactamente seis minutos en subir al marcador. Mbappé mandó un misil, que consiguió detener el portero del Málaga, pero Bellingham aprovechó el rechace para rematar a puerta vacía. La defensa consiguió detener el envío, pero rebotó en el guardameta y acabó entrando.

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El inglés no baja el ritmo. Por sus botas pasan todas las ocasiones de peligro y todo el juego del Madrid. Regresó del Mundial dispuesto a mantener el nivel, ese que ya lució durante su primera temporada de blanco y de momento no baja. El tercero, que llegó antes de que se cumpliera el minuto 30, salió de las botas de Trent. El lateral puso un centro buscando al francés, que la enganchó de primera y mandó el balón al fondo de la red. El partido ya estaba sentenciado y el marcador no volvió a moverse durante el resto de la primera mitad. No solo convenció en ataque el club blanco. Tras un primer partido liguero cuestionado a nivel defensivo, la zaga firmó un sólido duelo ante los andaluces, mientras el equipo mantenía una presión alta, como le gusta a Mourinho, ante un Málaga que no se presentó al partido.

El Real Madrid suma otros tres puntos

El Real Madrid pudo vivir de las rentas, defender el resultado y dejar que los minutos pasaran, pero no era así como quería cerrar la tarde en Chamartín. Los blancos siguieron rondando la portería rival en busca de ampliar su ventaja. Estrellaron el balón en el palo, pero no llegaba a entrar en portería. Los de Mourinho salieron con el mismo hambre en la segunda mitad, pero a medida que pasaron los minutos se acomodaron en un partido ya resuelto.

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El entrenador del Real Madrid ha ofrecido su primera rueda de prensa con motivo del primer partido de Liga, contra el Espanyol.

El técnico portugués aprovechó la holgada ventaja para hacer cambios y dar descanso. Brahim fue el primero en salir del campo para dejar su puesto a Diomande. Después, Valverde se retiró para dejar hueco a Bernardo Silva. Luego lo hizo Bellingham, que abandonó el terreno de juego con una sonora ovación para que entrara Güler. Los cambios tuvieron su efecto. En una jugada a la contra llegó el cuarto del Real Madrid, con un balón largo para Vinicius, que cedió a Güler para que la mandara al fondo de la red. Una victoria y tres puntos más para el equipo de Mourinho.