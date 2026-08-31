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FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

El club azulgrana y el rojiblanco necesitan un delantero para cerrar el equipo y parece que lo han encontrado justo antes de cerrar el mercado

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)
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El mercado de fichajes ha entrado en la recta final. A pocas horas de que se certifique su clausura, los equipos están ultimando los últimos traspasos. El Real Madrid ya ha anunciado el fichaje de Sergio Martínez procedente del Racing de Santander, que llevaba semanas tratando de cerrar. Ahora le toca el turno al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, que necesitan la llegada de un 9 para afrontar la temporada y parece que podrían tener cada uno al jugador ideal para sumarse a sus respectivas plantillas.

El FC Barcelona sabía desde antes de que se abriera el mercado de fichajes que necesitaría un delantero. La salida de Robert Lewandowski y la de Ferran Torres dejaron al equipo azulgrana sin un jugador de referencia en el ataque, aunque muchos de la plantilla se han postulado al puesto. Sin embargo, ellos ya habían fijado su objetivo en un futbolista: Julián Álvarez. Convencieron al argentino y trataron de sentarse a negociar con el Atlético de Madrid. La situación fue tal que el caso Julián llegó a convertirse en el culebrón del verano, pero los rojiblancos se mantuvieron perennes en su opinión: el jugador no se vende.

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Los azulgranas insistieron por todas las vías posibles, pero ninguna surtió efecto. Ante la imposibilidad de fichar al delantero argentino, tuvieron que volver al mercado para buscar un jugador con el que cerrar la plantilla. Hansi Flick ya lo dejaba caer en rueda de prensa: “Hasta el último día del mercado veremos”. In extremis han encontrado solución a su problema en la delantera: Gabriel Jesús. Este domingo 30 de agosto, Fabrizio Romano publicó su ya característico “Here we go” para anunciar que el FC Barcelona había llegado a un acuerdo con el Arsenal para fichar al jugador. Este lunes, el brasileño aterrizó en Barcelona para someterse a las pruebas médicas.

El jugador Gabriel Jesus (REUTERS/Daniele Mascolo)
El jugador Gabriel Jesus (REUTERS/Daniele Mascolo)

Aunque parece que no es el único traspaso que aún cerrará el club azulgrana a falta de unas horas para que se cierre el mercado. El FC Barcelona está a punto de cerrar el fichaje de Mikael Baza, defensa del Hamburgo. El jugador tiene tan solo 16 años, por lo que se sumaría en primer término al juvenil o filial del Barça. Con esa llegada, parece que el club azulgrana podría dar por cerrado el mercado de fichajes. La misma situación en la que se encuentra el Atlético de Madrid.

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El Atlético de Madrid ultima el fichaje de un delantero

El club rojiblanco no está en la misma situación que los azulgrana, aunque también necesitan un 9. La salida de Griezmann a final de temporada ha dejado coja la delantera del Atlético de Madrid. La situación con Julián Álvarez no invitaba a pensar que pudiera postularse para asumir el papel, al menos, no al completo. Aunque el delantero asumiera el rol, necesitaría un compañero en el ataque y parece que lo han encontrado.

El consejero del Atlético de Madrid se refirió a la situación de la Araña

Jonathan David parece ser el jugador ideal para reforzar la ofensiva rojiblanca. El delantero de la Juventus podría llegar cedido, con opción a compra, al Metropolitano. El punta aterrizó el año pasado en Turín tras firmar una temporada impecable en el Lille, donde firmó 109 goles y 31 asistencias en cinco temporadas. Sin embargo, en la Serie A no ha terminado de encajar, ya que solo registró ocho goles la pasada campaña. Es por ello que la Juventus querría dar salida al futbolista y parece que podría ser el Atlético de Madrid su nuevo destino.

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