Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez rompe su silencio en una entrevista en la Cadena SER

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece en una foto de archivo del 30 de julio. (Mateo Lanzuela - Europa Press)

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará en una entrevista radiofónica en la cadena Ser de la crisis en Ceuta, asunto que protagonizará el inicio del nuevo curso político y del que el jefe del Ejecutivo dará cuenta en su comparecencia en el Congreso del próximo jueves.

Así mismo, las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecen este lunes en el Congreso para explicar la gestión de sus respectivos departamentos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio.