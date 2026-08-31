España

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez rompe su silencio en una entrevista en la Cadena SER

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece en una foto de archivo del 30 de julio. (Mateo Lanzuela - Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece en una foto de archivo del 30 de julio. (Mateo Lanzuela - Europa Press)

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará en una entrevista radiofónica en la cadena Ser de la crisis en Ceuta, asunto que protagonizará el inicio del nuevo curso político y del que el jefe del Ejecutivo dará cuenta en su comparecencia en el Congreso del próximo jueves.

Así mismo, las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecen este lunes en el Congreso para explicar la gestión de sus respectivos departamentos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio.

06:05 hsHoy

Entrevista el lunes, comparecencia el jueves en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este lunes, 31 de agosto, por el periodista Aimar Bretos en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la ‘Cadena Ser’, según ha informado la emisora de radio.

El jefe del Ejecutivo dará cuenta de la crisis migratoria que sufre Ceuta un mes después de la entrada de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos, así como de otros asuntos coincidiendo con el arranque del nuevo curso político. La entrevista comenzará a las 8.30 horas.

Asimismo, Sánchez también comparecerá en el Pleno del Congreso del jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma, una vez que el Gobierno ha asumido el ‘mando único’ para coordinar la respuesta a la crisis.

05:55 hsHoy

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El presidente del Gobierno deberá aclarar las contradicciones de sus ministros y explicar por qué tardó tanto el Ejecutivo en tomar decisiones en la ciudad autónoma

Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en Moncloa, Madrid. (Europa Press)
Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en Moncloa, Madrid. (Europa Press)

El caos en Ceuta será el —¿único?— protagonista en el inicio de un curso político que ya se vaticinaba turbulento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La sensación que perciben los que viven el día a día en la ciudad autónoma, un mes después de la entrada masiva de 72.000 migrantes entre los días 30 y 31 de julio, es que la convivencia en la ciudad sigue siendo insostenible. Síntoma de ese nerviosismo han sido los altercados que se están repitiendo en los últimos días, entre ellos asaltos a los migrantes, a los voluntarios de Cruz Roja e incluso a los propios ceutíes musulmanes.

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