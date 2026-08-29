Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Varios migrantes intentando cruzar a nado la frontera entre Ceuta y Marruecos (Jesús Torres / Europa Press)

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Este viernes, el Gobierno confirmó que, tras un mes de crisis en Ceuta, recurre a Europa. El Ministerio del Interior confirmó que solicitaba a Frontex y Europol su cooperación para el control de la frontera y para acelerar el triaje. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha informado este sábado que la Unión Europea (UE) ya analiza la petición de España para recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas y de otros organismos europeos en la gestión de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas registrada el pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con rapidez”, ha afirmado Brunner en un mensaje difundido a través de redes sociales. El comisario ha señalado que el Ejecutivo comunitario “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada”. Además, sostiene que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

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España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular. (Fuente: Guardia Civil/Comisión Europea/Congreso/EP)

Refuerzo en Ceuta un mes después

En las últimas horas se han impulsado varias medidas para tratar de solventar una situación que acumula un mes de enfado social. El Gobierno y la ciudad autónoma de Ceuta han alcanzado un acuerdo para habilitar nuevos espacios de acogida que traten deponer fin al caos generado por la llegada masiva de migrantes en julio. La decisión, adoptada en una reunión del mando único presidida por Pedro Sánchez desde La Moncloa, contó con la implicación directa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y abre la puerta a solucionar la crisis en un plazo de dos a tres semanas.

El plan contempla la apertura de centros de acogida temporal que requieren escaso acondicionamiento, lo que ha permitido iniciar de inmediato la instalación de camas, baños y comedores por parte de equipos de Tragsa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se comprometió a que estos espacios estén disponibles “con la máxima premura”. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, cifró en 3.800 las personas ya alojadas y anunció la creación de un millar de plazas adicionales durante la próxima semana, con el objetivo de que todos los migrantes cuenten con techo en menos de un mes.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expone cómo actores diversos, desde Elon Musk y redes rusas hasta partidos y estados, utilizan las plataformas digitales para atacar la democracia, explotar crisis y dividir a los europeos.

La urgencia para resolver el realojo no es solo humanitaria, sino también operativa, ya que los procedimientos de devolución y asilo requieren espacios seguros y sistemas informáticos protegidos. Sin instalaciones adecuadas, los trámites no pueden comenzar. García recalcó que “sin realojos, no hay nada de lo demás”, y defendió que el Gobierno “nunca va a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos”.

Junto al refuerzo europeo, se han enviado más policías especializados y autorizado la realización de entrevistas por vía telemática. La prioridad del Gobierno es el retorno de adultos marroquíes, con escasas probabilidades de asilo. Según datos oficiales, en Ceuta permanecen unos 5.000 migrantes, aunque la ciudad eleva esa cifra a casi el doble. Unos 1.827 ya ocupan plazas en centros habilitados y 1.500 son menores identificados. El objetivo inmediato es habilitar 2.000 nuevas plazas.

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