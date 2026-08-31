España

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

La gasolina mantendrá la rebaja ordinaria de cinco céntimos por litro durante septiembre, tras aumentar su coste un 7,3% interanual en julio, por debajo del umbral que activa la protección extraordinaria establecida por el Gobierno

Una persona rellena el depósito de su vehículo en una gasolinera. EFE/Rungroj Yongrit
Una persona rellena el depósito de su vehículo en una gasolinera. EFE/Rungroj Yongrit
Guardar

El precio del diésel dará un pequeño respiro a los conductores españoles a partir de este martes. La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos que se aplica al gasóleo se elevará de los 5 céntimos inicialmente previstos para septiembre a 20 céntimos por litro. El cambio responde al fuerte incremento registrado por este combustible durante el mes de julio y activa de forma automática la cláusula de salvaguarda incluida en el plan de respuesta del Gobierno ante el impacto económico de la guerra en Irán.

El mecanismo estaba diseñado para reforzar la protección fiscal cuando el encarecimiento del combustible superase determinados niveles. El detalle del IPC de julio confirmó que el gasóleo aumentó un 15,7% interanual, por encima del umbral del 15% establecido en el decreto anticrisis. Al rebasarse esa barrera, la reducción del impuesto se multiplica por cuatro desde el 1 de septiembre.

PUBLICIDAD

La gasolina seguirá, en cambio, un camino diferente. Su precio aumentó un 7,3% interanual en julio, por debajo del umbral que activa la protección extraordinaria, por lo que mantendrá la rebaja ordinaria de cinco céntimos por litro durante septiembre. “El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica”, señaló el Ministerio de Economía.

El diésel afronta su octava semana de subidas

La decisión del Gobierno llega en un momento especialmente delicado para los carburantes. El precio de llenar el depósito acumula ya ocho semanas consecutivas de incrementos, en un contexto marcado por la persistencia de las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Irán y por la retirada de algunas medidas fiscales que habían contenido temporalmente el coste de los combustibles.

PUBLICIDAD

El precio medio del litro de gasóleo alcanzó la semana pasada los 1,861 euros, un 1,8% más que siete días antes. Se sitúa así en máximos desde mediados de abril y prolonga una escalada que ha llevado al combustible a encarecerse más de un 23,7% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a comienzos de julio.

La gasolina tampoco escapa a la presión. Su precio medio se situó en 1,723 euros por litro tras aumentar un 1,55% en una sola semana, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. En este caso, el encarecimiento acumulado desde principios de julio alcanza el 19,8%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

La inflación vuelve a superar el 4%

El repunte de los carburantes ya se ha trasladado a la inflación. El avance del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa interanual en agosto en el 4,3%, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio. Es el nivel más elevado desde febrero de 2023 y la primera vez desde abril de ese año que la inflación supera el 4%.

El INE atribuye buena parte de este repunte al encarecimiento de los combustibles y lubricantes utilizados por los hogares para sus desplazamientos. También ha contribuido la evolución de los alimentos, cuyos precios bajaron menos que en agosto del año anterior. El dato, no obstante, es todavía provisional y será revisado el próximo 15 de septiembre.

El Ministerio de Economía ha vinculado directamente el repunte de los precios a la persistencia del “shock” energético provocado por la guerra en Irán. El Ejecutivo defiende que las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar parte de ese impacto y calcula que han reducido la inflación en torno a un punto de media durante los últimos meses.

El Gobierno mantiene el plan anticrisis

Según Economía, el conjunto de medidas desplegadas desde el 20 de marzo y ampliadas posteriormente a finales de junio habría amortiguado más del 60% de la subida de precios asociada al shock externo. El Gobierno sostiene que el diseño del plan permite ajustar la intensidad de las ayudas en función de la evolución de los costes energéticos.

El Ejecutivo asegura que seguirá vigilando la evolución de los precios “minuto a minuto” y que mantendrá el contacto con los agentes sociales y los sectores más afectados. El objetivo es evitar que un nuevo episodio de encarecimiento energético termine trasladándose de forma más intensa a los hogares y las empresas.

Temas Relacionados

DiéselGasolinaImpuestos EspañaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Un hombre detenido por violar a una joven de 22 años después de bañarse en la playa de Malvarrosa (Valencia) y herir a un agente durante el arresto

Los hechos ocurrieron a primera hora del domingo, justo después de que la víctima decidiera salir del mar y tumbarse en la arena

Un hombre detenido por violar a una joven de 22 años después de bañarse en la playa de Malvarrosa (Valencia) y herir a un agente durante el arresto

Dani García, chef: “Cuando hago tarta de queso, el queso crema es la base, pero a mí me gusta añadir uno con más sabor, como el queso payoyo”

El cocinero marbellí desvela la receta de la tarta de queso de su abuela, con el paso a paso que le enseñó ella y que él mismo recrea en sus restaurantes

Dani García, chef: “Cuando hago tarta de queso, el queso crema es la base, pero a mí me gusta añadir uno con más sabor, como el queso payoyo”

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este día

Desde ficción hasta suspenso, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación de los lectores españoles

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este día

La Casa Real de Países Bajos difunde imágenes del primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial

La hija pequeña de los reyes de Holanda ha comenzado su primer año en la Universidad Tecnológica de Delft

La Casa Real de Países Bajos difunde imágenes del primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid