El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

Una persona rellena el depósito de su vehículo en una gasolinera. EFE/Rungroj Yongrit

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El precio del diésel dará un pequeño respiro a los conductores españoles a partir de este martes. La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos que se aplica al gasóleo se elevará de los 5 céntimos inicialmente previstos para septiembre a 20 céntimos por litro. El cambio responde al fuerte incremento registrado por este combustible durante el mes de julio y activa de forma automática la cláusula de salvaguarda incluida en el plan de respuesta del Gobierno ante el impacto económico de la guerra en Irán.

El mecanismo estaba diseñado para reforzar la protección fiscal cuando el encarecimiento del combustible superase determinados niveles. El detalle del IPC de julio confirmó que el gasóleo aumentó un 15,7% interanual, por encima del umbral del 15% establecido en el decreto anticrisis. Al rebasarse esa barrera, la reducción del impuesto se multiplica por cuatro desde el 1 de septiembre.

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La gasolina seguirá, en cambio, un camino diferente. Su precio aumentó un 7,3% interanual en julio, por debajo del umbral que activa la protección extraordinaria, por lo que mantendrá la rebaja ordinaria de cinco céntimos por litro durante septiembre. “El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica”, señaló el Ministerio de Economía.

El diésel afronta su octava semana de subidas

La decisión del Gobierno llega en un momento especialmente delicado para los carburantes. El precio de llenar el depósito acumula ya ocho semanas consecutivas de incrementos, en un contexto marcado por la persistencia de las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Irán y por la retirada de algunas medidas fiscales que habían contenido temporalmente el coste de los combustibles.

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El precio medio del litro de gasóleo alcanzó la semana pasada los 1,861 euros, un 1,8% más que siete días antes. Se sitúa así en máximos desde mediados de abril y prolonga una escalada que ha llevado al combustible a encarecerse más de un 23,7% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a comienzos de julio.

La gasolina tampoco escapa a la presión. Su precio medio se situó en 1,723 euros por litro tras aumentar un 1,55% en una sola semana, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. En este caso, el encarecimiento acumulado desde principios de julio alcanza el 19,8%.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

La inflación vuelve a superar el 4%

El repunte de los carburantes ya se ha trasladado a la inflación. El avance del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa interanual en agosto en el 4,3%, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio. Es el nivel más elevado desde febrero de 2023 y la primera vez desde abril de ese año que la inflación supera el 4%.

El INE atribuye buena parte de este repunte al encarecimiento de los combustibles y lubricantes utilizados por los hogares para sus desplazamientos. También ha contribuido la evolución de los alimentos, cuyos precios bajaron menos que en agosto del año anterior. El dato, no obstante, es todavía provisional y será revisado el próximo 15 de septiembre.

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El Ministerio de Economía ha vinculado directamente el repunte de los precios a la persistencia del “shock” energético provocado por la guerra en Irán. El Ejecutivo defiende que las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar parte de ese impacto y calcula que han reducido la inflación en torno a un punto de media durante los últimos meses.

El Gobierno mantiene el plan anticrisis

Según Economía, el conjunto de medidas desplegadas desde el 20 de marzo y ampliadas posteriormente a finales de junio habría amortiguado más del 60% de la subida de precios asociada al shock externo. El Gobierno sostiene que el diseño del plan permite ajustar la intensidad de las ayudas en función de la evolución de los costes energéticos.

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El Ejecutivo asegura que seguirá vigilando la evolución de los precios “minuto a minuto” y que mantendrá el contacto con los agentes sociales y los sectores más afectados. El objetivo es evitar que un nuevo episodio de encarecimiento energético termine trasladándose de forma más intensa a los hogares y las empresas.