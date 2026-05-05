Albacete tiene el mejor bocadillo de toda España: se llama ‘Comeorejas’ y lleva oreja adobada, queso provolone y mayonesa de ajo

El bocadillo elaborado por Brocatas se ha posicionado por encima de las 150 recetas que participaban en este III Campeonato de España de Bocatas

El 'Comeorejas', el mejor bocadillo de toda España (Cedida)

Poner el bocadillo a la altura de plato gourmet. Es el objetivo que se propusieron los chicos de Brocata, la bocatería de autor nacida en Albacete que hoy celebra el mayor logro del universo ‘sandwichero’. El bar de bocatas de Álvaro Serra y su equipo ha sido reconocido en Madrid con el prestigioso premio al Mejor Bocadillo de España 2026, en el marco del campeonato nacional organizado por Best Sandwich Spain.

Estos premios, que este lunes celebraban su tercera edición, consolidan a Brocata (C. Hermanos Jiménez, 3) como una parada imprescindible en la ciudad manchega, así como una de las más importantes referencias del país. Su concepto está claro: vender bocadillos para llevar que marquen la diferencia, alejándose de los clásicos y atreviéndose con combinaciones inesperadas.

El gran premio ha llegado gracias a un bocadillo en concreto: el ‘Comeorejas’, una receta que aúna, entre dos rebanadas de pan estilo chapata, una base de piparra dulce picada, lámina de oreja adobada y cocida a baja temperatura, queso provolone fundido y mayonesa de ajo asado. El pan se corona con una piparra entera pinchada en la parte superior, que le da el toque final a esta receta ganadora.

Una combinación de producto, técnica y personalidad que ha conquistado a un jurado profesional compuesto por figuras como la creadora de contenido Celeste de la Banda o los chefs Óscar Velasco (VelascoAvellá, 1 estrella Michelin), Julián Marmol (Yugo the Bunker, 1 estrella Michelin) y el icónico Sacha Hormaechea (Restaurante Sacha). El ‘Comeorejas’ está disponible en la carta del restaurante, tanto para recoger como para pedir a casa, en formato entero (12 €) o medio (8 €).

Brocata, ganador del premio a mejor bocadillo de España (Cedida)

Su pan casero, sus recetas con sello de chef y el alma manchega que impregna cada bocadillo han sido claves para lograr este reconocimiento. “Queremos que dejes de ver el bocata como un “apaño” y empieces a elegirlo con orgullo. Porque cuando está bien hecho, con receta de chef y pan recién horneado, es otra historia”, dicen desde la web de Brocatas, desvelando una filosofía que les ha colocado por encima de más de 150 establecimientos de toda España.

Además del bocadillo ganador, en Brocatas preparan combinaciones como el Argentino, con picaña, queso manchego, mayonesa de pimiento asado, mezclum de lechugas y tomate cherry salteado (13/9 €); el Quijote Beef, con roast beef adobado, pisto manchego, mayonesa de huevo frito y patatas paja (12/8 €); o el Pestollo, de pollo asado y deshilachado, chutney de tomate, pesto de albahaca y bacon crunchy (11/7 €).

Este concurso ha repartido alegrías por toda España. Especialmente contentos estarán en Pangea, una cafetería de León especializada en desayunos y brunch que ha conseguido el segundo premio por el bocadillo ‘Porchetta Pro Max 3000’. Se trata de un sándwich de pan de masa madre hecho en su propio obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con salsa romesco picante de ciruela, dijonesa cremosa y chucrut.

Porchetta Pro Max 3000, el bocadillo ganador de Pangea, en León (Cedida)

La medalla de bronce ha sido para la Cafetería Los Majuelos, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, por su bocadillo ‘Origen’, un homenaje a la cocina canaria a base de pollo desmenuzado en escabeche, bañado en un caldo de 8 horas, alioli de ajo asado, queso Flor de origen canario, pepinillo agridulce, mermelada de pimientos de Canarias y rúcula fresca.

Los mejores bocadillos de cada comunidad autónoma

Además de las tres bocaterías premiadas, el campeonato nacional ha reconocido tres recetas de cada comunidad autónoma, creando un mapa de los mejores bocatas de todo el país. Estos son los ganadores:

ANDALUCÍA

  • 1.º premio: Bocatería Xerez por “Dulce Pecado”
  • 2.º premio: Bocatería Florido por “Alma”
  • 3.º premio: La Burguesita por “K-Tarsis”

ARAGÓN

  • 1.º premio: Foodverzo por “Su Majestad” - Zaragoza, Zaragoza

CANARIAS

  • 1.º premio: Cafetería Los Majuelos por “Origen”
  • 2.º premio: Oh My Boc por “Bocadillo de Contramuslo de Pollo”
  • 3.º premio: La Bastarderia por “Short Rib ‘El Malnacido’”

CANTABRIA

  • 1.º premio: Punto y Coma Santander por “El Raquero”

CASTILLA Y LEÓN

  • 1.º premio: Pangea por “Porchetta Pro Max 3000”
  • 2.º premio: El Conejo Calabaza por “Kiriko”
  • 3.º premio: Botánico por “Vietnamita”

CASTILLA-LA MANCHA

  • 1.º premio: Brocata por “Comeorejas” - Albacete, Albacete

CATALUÑA

  • 1.º premio: Tasqueta Cal Miguelin por “14.26”
  • 2.º premio: Banh Mi Club por “Bánh Mì Bò Sá – Alma de Saigón”
  • 3.º premio: Bocadillería Jazz por “Galta en la Nube”

COMUNIDAD DE MADRID

  • 1.º premio: Döggo por “‘Paqui’ Melt”
  • 2.º premio: La República por “Bajón Republicano”
  • 3.º premio: Luma por “Sandwich de Milanesa de Wagyu”
El bocadillo de cordero de 'TerZio' ha sido escogido como el Mejor Paquito de Madrid en la quinta edición del certamen.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

  • 1.º premio: La Growleria por “Bocatake Ibérico”
  • 2.º premio: La Viña Gastroteka por “El Guiri de Jarauta”
  • 3.º premio: El Txoko Beriain por “Smash & Beef”

COMUNIDAD VALENCIANA

  • 1.º premio: Bar Restaurant Casa Marina por “Bocata de la Valldigna”
  • 2.º premio: La Mesedora por “El Panxeta – La Mesedora”
  • 3.º premio: Cal Carrero por “El Potro de Cal Carrero”

ISLAS BALEARES

  • 1.º premio: Merendero Minyones 1948 por “Es Mos de Sa Roqueta”
  • 2.º premio: Can Gourmet Ibiza por “Baleares Esencia de Tres Islas”

GALICIA

  • 1.º premio: O Patrón Bocatería por “5ª Sinfonía”
  • 2.º premio: La Artesata por “Cerdo Gajja Kimchi”
  • 3.º premio: La Estación de Lomán por “Estación de Canfranc”

LA RIOJA

  • 1.º premio: Bocateria DeLaOstia por “ElDeSetas”

PAÍS VASCO

  • 1.º premio: Tatapas Gastroteka por “Uuh! Mami”
  • 2.º premio: Zurekin por “Pastr-Amazing”
  • 3.º premio: Bar Lobo por “Lobocata”

PRINCIPADO DE ASTURIAS

  • 1.º premio: Vesta Restaurante & Pizzeria por “Chivito Magma”
  • 2.º premio: La Manoleta Gastro por “Bocata de Black Angus”
  • 3.º premio: Arde Lucus por “Philly Cheese Chicken”

REGIÓN DE MURCIA

  • 1.º premio: Chifla por “Falderas”
  • 2.º premio: Los Bocatas de Antonio por “Especial Campeonato 26”
  • 3.º premio: La Boca Te Lía Montevida por “Long Marranito”

