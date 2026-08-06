Receta fácil de murtabak de pollo: el pan plano típico de Malasia con un exterior crujiente y un relleno tierno y muy sabroso

Así se hace el murtabak, un pan plano relleno típico de la cocina de Malasia (Flickr / Paul Reiss)

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La cocina del Sudeste Asiático está llena de joyas que pocos valoran como se merecen. Dentro de la larga lista de platos especiados y sabrosos que encontramos en aquellos países, uno de los más fáciles de replicar en casa es el murtabak, un pan plano relleno habitualmente de carne que es típico de la zona de Malasia. Una delicia de cocina callejera que también se puede encontrar en puestos de la India, Indonesia, Singapur, Brunéi y Yemen.

Se preparan con una masa fina denominada pan roti, que se rellena, en este caso con pollo picado, se pliega y se cocina a la plancha o en sartén hasta quedar dorada y crujiente. Cada bocado ofrece una mezcla jugosa de carne especiada, cebolla, ajo, jengibre y huevo, todo sellado en esa masa dorada y flexible que suele acompañarse con salsa de curry o encurtidos. El resultado es una mezcla entre pan plano, crepe salada y empanada, una receta perfecta para disfrutar como plato único o para sorprender a tus invitados con un plato asiático que probablemente no conocían.

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Así se hace el murtabak, un pan plano relleno típico de la cocina de Malasia (Flickr)

Receta de murtabak de pollo

El murtabak de pollo consiste en una tortita o crepe de masa fina y elástica con un relleno jugoso de pollo picado, cebolla, huevo y especias. Se cocina en sartén hasta que queda dorado y crujiente, una textura que combina a la perfección con su interior tierno y aromático.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación: 30 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

250 g de pechuga de pollo picada finamente o carne picada de pollo

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados

1 trozo pequeño de jengibre fresco rallado (2 cm)

2 huevos

1 cucharadita de curry en polvo (o garam masala)

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de comino molido

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de cilantro fresco picado

200 g de harina de trigo

100 ml de agua templada (aprox.)

2 cucharadas de aceite de girasol (para la masa)

Aceite vegetal para freír

Cómo hacer murtabak de pollo, paso a paso

Mezcla la harina, una pizca de sal y el aceite en un bol. Añade el agua poco a poco y amasa hasta lograr una masa lisa y muy elástica. Tapa y deja reposar 30 minutos. Saltea la cebolla, el ajo y el jengibre a fuego medio con un poco de aceite hasta que estén blandos. Agrega el pollo picado, curry, cúrcuma, comino, sal y pimienta. Cocina removiendo hasta que el pollo esté hecho y suelto. Retira del fuego, deja templar y mezcla con los huevos batidos y el cilantro. Divide la masa en 4 bolas. Estira cada una en una lámina muy fina, casi transparente. Coloca una porción del relleno en el centro de cada lámina. Dobla los bordes hacia el centro, cubriendo el relleno, formando un paquete cuadrado. Calienta una sartén con un poco de aceite y cocina cada murtabak a fuego medio, 2-3 minutos por lado, hasta que la masa esté dorada y crujiente. No rellenes en exceso para evitar que se rompa la masa. Usa espátula ancha para dar la vuelta y evitar que se deshaga. Sirve caliente, cortado en porciones, acompañado de salsa de yogur o encurtidos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 unidades individuales (1 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal aprox.

Proteínas: 18 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa sartén o grill (evita microondas para no ablandar la masa). No se recomienda congelar.