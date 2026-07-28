Pollo a la romana: una receta italiana tradicional que está llena de sabor y es muy saciante

Pollo a la romana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gastronomía italiana es una de las más populares del mundo. Gracias a platos como la pasta y la pizza, Italia ha conseguido convertirse en una potencia mundial. Sin embargo, hay muchas personas que no son conscientes de la profundidad culinaria que tiene este país mediterráneo.

Un claro ejemplo de su gran repertorio es el pollo a la romana, una receta tradicional que nació en Roma y, con el paso de los años, se popularizó en el resto del país. Si quieres sorprender a tus invitados con esta receta, es importante que la carne quede muy tierna y servir el plato acompañado de pan para aprovechar la salsa.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 55 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

1/2 pollo troceado 2 pimientos amarillos 1 pimiento verde 1 pimiento rojo grande 1 cebolla 400 g de tomate triturado natural 1 ramita de romero 1 limón Sal al gusto Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pollo a la romana, paso a paso

Trocea el pollo en piezas medianas y sécalo bien con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Salpimenta el pollo al gusto y dóralo en una cazuela grande con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté bien sellado por todos los lados, retíralo y resérvalo en un plato. En la misma cazuela, añade la cebolla cortada en plumas y los pimientos en tiras. Sofríe a fuego medio durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Incorpora de nuevo el pollo a la cazuela y añade el tomate triturado junto con la ramita de romero. Mezcla bien para que todos los ingredientes se integren. Exprime el jugo de medio limón sobre la preparación y remueve de nuevo para repartir el sabor de forma uniforme. Tapa y cocina a fuego bajo durante 40-45 minutos, removiendo ocasionalmente. Cuando el pollo esté bien tierno y la salsa haya espesado, prueba la preparación y rectifica el punto de sal si es necesario. Si la salsa queda muy líquida, sube el fuego sin tapar los últimos 5 minutos. Así concentrarás el sabor. Retira la ramita de romero antes de servir y lleva el pollo a la mesa bien caliente. Puedes acompañarlo con pan para aprovechar la salsa.

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 2 o 3 personas. Si quieres preparar más, es importante que aumentes las cantidades de forma proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías 320 kcal

Proteína: 30 g

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si te sobra pollo, deja que se enfríe a temperatura ambiente durante unos minutos y guárdalo en un recipiente hermético dentro de la nevera, donde se conservará en buen estado durante tres días.

Si prefieres conservarlo durante más tiempo, también puedes congelarlo hasta un mes. A la hora de consumirlo, caliéntalo a fuego suave para que la salsa recupere su textura y el pollo mantenga toda su jugosidad.

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