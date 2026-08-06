España
Agregar Infobae enGoogle

Si tienes alguno de estos 8 síntomas, debes ir al oftalmólogo

Existen varias señales de alarma que requieren una visita al oftalmólogo y no debemos ignorar

Oftalmología (Shutterstock)
Oftalmología (Shutterstock)
Guardar

La salud visual suele quedar relegada a un segundo plano frente a otros aspectos del bienestar, como la alimentación o el ejercicio físico. Sin embargo, los ojos también pueden enviar señales de alerta que conviene no ignorar. Aunque muchas molestias o cambios en la visión pueden parecer pasajeros, algunos síntomas requieren una valoración por parte de un especialista para descartar problemas de mayor importancia.

Las revisiones periódicas permiten detectar enfermedades oculares en fases tempranas, pero también es fundamental prestar atención a determinados signos que aparecen entre una consulta y otra. En muchos casos, acudir a tiempo al oftalmólogo puede evitar complicaciones y facilitar un tratamiento más eficaz.

PUBLICIDAD

Desde la Clínica Recoletos Salud recuerdan que existen varios síntomas que justifican una revisión oftalmológica. Algunos son muy frecuentes y no siempre revisten gravedad, mientras que otros pueden ser la primera manifestación de una enfermedad ocular que necesita atención médica.

Moscas volantes o manchas en la visión

Observar pequeñas manchas, puntos o filamentos que parecen flotar en el campo visual es uno de los motivos por los que conviene consultar al oftalmólogo. Estas miodesopsias, también conocidas como “moscas volantes”, aparecen como consecuencia de pequeñas partículas de suciedad, sangre o células acumuladas en el humor vítreo, que proyectan una sombra sobre la retina. Aunque en muchos casos son benignas, es recomendable que un especialista valore su origen.

PUBLICIDAD

Irritación y sequedad ocular persistente

Sentir los ojos secos o irritados de forma ocasional es habitual, especialmente tras muchas horas frente a pantallas o en ambientes secos. Sin embargo, cuando estas molestias son constantes pueden indicar la presencia del síndrome de ojo seco, una enfermedad crónica causada por una lubricación insuficiente de la superficie ocular. Este problema requiere diagnóstico y tratamiento para aliviar los síntomas y evitar complicaciones.

Contacto con sustancias químicas

Si una sustancia química entra en contacto con los ojos por accidente, la primera medida debe ser lavarlos abundantemente con agua fría. Después, aunque aparentemente no exista lesión, es recomendable acudir al oftalmólogo. Algunas sustancias pueden provocar quemaduras químicas o daños en las estructuras del ojo que no siempre son visibles en un primer momento.

Dolor ocular repentino o derrames frecuentes

Un dolor intenso y repentino en los ojos nunca debe pasarse por alto. Puede deberse a la presencia de un cuerpo extraño, una infección, una inflamación ocular o un aumento de la presión intraocular. Del mismo modo, sufrir derrames oculares con frecuencia también merece una valoración médica para determinar su causa y descartar problemas de salud.

Ver halos alrededor de las luces

Percibir círculos o halos alrededor de las luces puede tener distintas explicaciones. En algunos casos se debe a una graduación incorrecta de las gafas o las lentes de contacto, pero también puede estar relacionado con una migraña ocular o con un aumento de la presión intraocular. Ante este síntoma, lo más prudente es acudir al oftalmólogo para identificar su origen.

Primer plano de dos manos sosteniendo una montura de prueba óptica, con un estuche de lentes de diferentes graduaciones visible en el fondo
Un profesional de la visión manipula una montura de prueba óptica (Freepik)

Orzuelos recurrentes

Los orzuelos son una infección o inflamación de las glándulas del párpado y suelen desaparecer por sí solos en pocos días. Sin embargo, cuando aparecen con frecuencia o se repiten de manera habitual, es aconsejable consultar con un especialista. Un tratamiento adecuado puede ayudar a controlar esta tendencia y reducir el riesgo de nuevas infecciones.

Sensibilidad repentina a la luz

Desarrollar una sensibilidad intensa a la luz, conocida como fotofobia, también es motivo de consulta. Este síntoma puede estar relacionado con una migraña ocular, pero también con procesos inflamatorios que afectan al ojo y que necesitan tratamiento médico para evitar complicaciones y aliviar las molestias.

Pérdida de visión

Notar una disminución de la visión, ya sea de forma gradual o repentina, es uno de los signos que requieren atención oftalmológica sin demora. Además de acudir cuando aparecen cambios visuales, los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones periódicas para detectar enfermedades oculares antes de que produzcan daños irreversibles.

Temas Relacionados

Enfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

El Ministerio de Juventud había solicitado la apertura de dos colegios para acoger a los 1.100 menores que se encuentran en la ciudad, 500 de ellos llegados desde el pasado jueves. Su titular, Sira Rego, viajará a Ceuta mañana

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo

Según los datos del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo

Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo

La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento

La mujer, de 44 años, fue hallada en la trastienda de un taller de zapatería después de que un trabajador recibiese un mensaje del sospechoso advirtiéndole de que no se acercara al establecimiento

La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento

España roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración: colombianos, venezolanos y marroquís encabezan la lista de nuevos residentes

Uno de cada cinco residentes ha nacido en el extranjero mientras la natalidad continúa su caída en picado

Infobae

Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga

La hija menor de Donald Trump ha elegido la isla pitiusa para disfrutar de unos días de descanso junto a su mejor amiga después de pasar por la Costa Azul con su marido y su hijo

Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

Incluso los directivos prefieren vivir mejor que ascender: seis de cada diez rechazarían más sueldo y responsabilidad si perjudica su bienestar

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual