Si tienes alguno de estos 8 síntomas, debes ir al oftalmólogo

Oftalmología (Shutterstock)

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La salud visual suele quedar relegada a un segundo plano frente a otros aspectos del bienestar, como la alimentación o el ejercicio físico. Sin embargo, los ojos también pueden enviar señales de alerta que conviene no ignorar. Aunque muchas molestias o cambios en la visión pueden parecer pasajeros, algunos síntomas requieren una valoración por parte de un especialista para descartar problemas de mayor importancia.

Las revisiones periódicas permiten detectar enfermedades oculares en fases tempranas, pero también es fundamental prestar atención a determinados signos que aparecen entre una consulta y otra. En muchos casos, acudir a tiempo al oftalmólogo puede evitar complicaciones y facilitar un tratamiento más eficaz.

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Desde la Clínica Recoletos Salud recuerdan que existen varios síntomas que justifican una revisión oftalmológica. Algunos son muy frecuentes y no siempre revisten gravedad, mientras que otros pueden ser la primera manifestación de una enfermedad ocular que necesita atención médica.

Moscas volantes o manchas en la visión

Observar pequeñas manchas, puntos o filamentos que parecen flotar en el campo visual es uno de los motivos por los que conviene consultar al oftalmólogo. Estas miodesopsias, también conocidas como “moscas volantes”, aparecen como consecuencia de pequeñas partículas de suciedad, sangre o células acumuladas en el humor vítreo, que proyectan una sombra sobre la retina. Aunque en muchos casos son benignas, es recomendable que un especialista valore su origen.

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Irritación y sequedad ocular persistente

Sentir los ojos secos o irritados de forma ocasional es habitual, especialmente tras muchas horas frente a pantallas o en ambientes secos. Sin embargo, cuando estas molestias son constantes pueden indicar la presencia del síndrome de ojo seco, una enfermedad crónica causada por una lubricación insuficiente de la superficie ocular. Este problema requiere diagnóstico y tratamiento para aliviar los síntomas y evitar complicaciones.

Si una sustancia química entra en contacto con los ojos por accidente, la primera medida debe ser lavarlos abundantemente con agua fría. Después, aunque aparentemente no exista lesión, es recomendable acudir al oftalmólogo. Algunas sustancias pueden provocar quemaduras químicas o daños en las estructuras del ojo que no siempre son visibles en un primer momento.

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Dolor ocular repentino o derrames frecuentes

Un dolor intenso y repentino en los ojos nunca debe pasarse por alto. Puede deberse a la presencia de un cuerpo extraño, una infección, una inflamación ocular o un aumento de la presión intraocular. Del mismo modo, sufrir derrames oculares con frecuencia también merece una valoración médica para determinar su causa y descartar problemas de salud.

Ver halos alrededor de las luces

Percibir círculos o halos alrededor de las luces puede tener distintas explicaciones. En algunos casos se debe a una graduación incorrecta de las gafas o las lentes de contacto, pero también puede estar relacionado con una migraña ocular o con un aumento de la presión intraocular. Ante este síntoma, lo más prudente es acudir al oftalmólogo para identificar su origen.

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Un profesional de la visión manipula una montura de prueba óptica (Freepik)

Orzuelos recurrentes

Los orzuelos son una infección o inflamación de las glándulas del párpado y suelen desaparecer por sí solos en pocos días. Sin embargo, cuando aparecen con frecuencia o se repiten de manera habitual, es aconsejable consultar con un especialista. Un tratamiento adecuado puede ayudar a controlar esta tendencia y reducir el riesgo de nuevas infecciones.

Sensibilidad repentina a la luz

Desarrollar una sensibilidad intensa a la luz, conocida como fotofobia, también es motivo de consulta. Este síntoma puede estar relacionado con una migraña ocular, pero también con procesos inflamatorios que afectan al ojo y que necesitan tratamiento médico para evitar complicaciones y aliviar las molestias.

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Pérdida de visión

Notar una disminución de la visión, ya sea de forma gradual o repentina, es uno de los signos que requieren atención oftalmológica sin demora. Además de acudir cuando aparecen cambios visuales, los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones periódicas para detectar enfermedades oculares antes de que produzcan daños irreversibles.