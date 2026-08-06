Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo

Minuto de silencio por un asesinato machista en Alameda de la Sagra el pasado 22 de julio en Alameda de la Sagra, Toledo. (Juanma Jiménez - Europa Press)

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El Ministerio del Interior ha registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén entre el 1 de enero y el 31 de julio. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

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La estadística revela que existen 13.464 casos “de especial relevancia”, en los que se identifican combinaciones de indicadores que elevan considerablemente el riesgo de que la víctima sufra violencia grave o letal por parte del agresor.

Andalucía es la región con más casos

Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

33 feminicidios en lo que va de año y dos casos en investigación

Por otro lado, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 33 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, uno de los peores datos desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.374 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos.

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Además, las fuerzas de seguridad del Estado investigan dos posibles feminicidios ocurridos este miércoles con escasas horas de diferencia en Llanes (Asturias) y Murcia, y que elevarían a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Entre junio y julio fueron asesinadas nueve mujeres. La última de ellas, Paula de 27 años, el pasado día 31 en Santander.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.