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Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

El Ministerio de Juventud había solicitado la apertura de dos colegios para acoger a los 1.100 menores que se encuentran en la ciudad, 500 de ellos llegados desde el pasado jueves. Su titular, Sira Rego, viajará a Ceuta mañana

Más de 1.000 menores no acompañados en Ceuta, en torno a la mitad llegados desde el jueves (Europa Press)
Más de 1.000 menores no acompañados en Ceuta, en torno a la mitad llegados desde el jueves (Europa Press)
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La llegada masiva de personas a Ceuta que se produjo la semana pasada ha hecho colapsar los recursos de protección social de la ciudad autónoma. El sistema de acogida se ha visto sometido a una presión sin precedentes tras el cruce irregular de miles de migrantes, entre los que se encuentra un elevado número de menores extranjeros sin acompañamiento. Las administraciones han puesto en marcha dispositivos de emergencia para ofrecer respuesta a una situación que ha superado los límites ordinarios de la ciudad autónoma.

La redistribución de menores no acompañados prevista en la reforma de la Ley de Extranjería ha provocado ya rechazo en varias comunidades: algunos gobiernos rechazan la medida y analizan recurrirla, otros apelan al cumplimiento legal y la colaboración territorial, mientras que desde el País Vasco y partidos como Junts se pone el foco en las competencias autonómicas y la reunificación familiar.

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La mitad de los 1.100 menores no acompañados en Ceuta llegó desde el jueves

En cuanto a cifras, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado de que actualmente hay unos 1.100 menores migrantes bajo tutela en Ceuta, una cifra muy superior a la capacidad habitual del sistema local. Además, se están realizando traslados de menores a la Península, aunque fuentes del Ministerio de Juventud han precisado que estos movimientos corresponden a menores que ya residían en la ciudad antes de los últimos episodios migratorios.

La situación se ha agravado en los últimos días, con la identificación por parte de la Policía Nacional de más de quinientos menores tras la entrada masiva del pasado jueves. Las labores de localización y protección se mantienen activas a medida que se identifican nuevos casos. El debate sobre la respuesta institucional y la coordinación entre administraciones sigue abierto, en un contexto marcado por la presión sobre los recursos y la urgencia de encontrar soluciones para la protección y atención de los menores.

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Un menor migrante procedente de Marruecos es escoltado por las fuerzas de seguridad españolas tras intentar cruzar a Ceuta por mar (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Un menor migrante procedente de Marruecos es escoltado por las fuerzas de seguridad españolas tras intentar cruzar a Ceuta por mar (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Diversos colectivos y profesionales advierten de los riesgos a los que se enfrentan aquellos menores que permanecen en la calle o en zonas periurbanas sin protección, con especial atención a la posibilidad de explotación o abuso. Por este motivo, la acogida en centros escolares supone una medida que facilita el acceso a servicios de atención sanitaria y apoyo psicológico, además de un entorno más controlado. Los centros habituales, como La Esperanza o la nave del Tarajal, ya no cuentan con plazas disponibles para nuevos ingresos.

Más de un centenar de niñas, sin techo desde su llegada a Ceuta, han sido trasladadas de forma inmediata a centros educativos habilitados para una acogida provisional “especialmente para niñas” —colectivo prioritario para el Ministerio en esta situación—, concretamente en los colegios Reina Sofía y Príncipe Felipe. Esta solución pretende cubrir las necesidades urgentes mientras se preparan otras instalaciones de mayor capacidad, como naves industriales.

Jóvenes migrantes, algunos de ellos menores no acompañados, anotan sus datos mientras las ONG los inscriben en un censo tras los recientes cruces masivos (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Jóvenes migrantes, algunos de ellos menores no acompañados, anotan sus datos mientras las ONG los inscriben en un censo tras los recientes cruces masivos (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los menores de edad deben permanecer en entornos protegidos

El contexto de urgencia ha coincidido con las advertencias de entidades internacionales. Save the Children, tras la difusión de imágenes de operativos de retorno en la frontera con Marruecos, ha remitido comunicaciones a los Ministerios de Interior y Defensa para solicitar la suspensión de cualquier traslado de menores al país vecino que no haya sido precedido de una identificación individualizada.

La organización recuerda que la ley española obliga a analizar de forma exhaustiva el interés superior del menor antes de adoptar decisiones sobre repatriación o reagrupación familiar. En relación al apoyo económico habilitado por el Gobierno central, Save the Children ha valorado positivamente la partida de 30 millones de euros anunciada para reforzar la atención en Ceuta, aunque insiste en que “ningún incremento de presupuesto invalida las salvaguardas legales que garantizan los derechos procesales de la infancia”.

La directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, Catalina Perazzo, ha ofrecido un balance sobre el impacto que ha tenido la crisis migratoria de Ceuta en los menores migrantes. Perazzo ha señalado que lo ocurrido en Ceuta demuestra que se trata también de "una crisis de protección a la infancia". Además, ha detallado que según los datos ofrecidos por las autoridades en Ceuta, en la ciudad autónoma habría unos "1.100 niños y niñas" que se corresponden con menores no acompañados.

Más de cien menores pasan su primera noche en las nuevas instalaciones

Por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, se ha confirmado la apertura de uno de los colegios solicitados para dar respuesta a la situación de emergencia. Según fuentes del departamento dirigido por Sira Rego, en este momento el centro acoge a más de cien menores, quienes ya han pasado su primera noche en las nuevas instalaciones.

El Ministerio ha señalado que desde el pasado lunes 27 de julio se mantiene un seguimiento continuo de la situación, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Delegación de Gobierno y otras administraciones, “para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad”. Durante toda la semana pasada, antes de que el jueves se produjese aquella llegada de decenas de miles de personas, alrededor de 200 personas entraban a Ceuta de forma irregular cada día.

Entre las principales medidas, Sira Rego solicitó de manera específica la apertura de dos colegios - uno de ellos es el ya habilitado - para acoger a los menores migrantes llegados a Ceuta desde el inicio de la crisis, “especialmente” para “las niñas”. La ministra tiene previsto desplazarse este viernes 7 de agosto a Ceuta. Durante la visita, mantendrá encuentros con el presidente Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, y organizaciones de protección a la infancia con el objetivo de analizar la evolución de la situación y coordinar nuevas actuaciones.

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