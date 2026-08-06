España roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración: colombianos, venezolanos y marroquís encabezan la lista de nuevos residentes

La población de España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre de 2026 y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. El país roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración, no a la natalidad, que continúa cayendo, según Estadística Continua de Población que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.
El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, una vez más. Cada vez nacen menos niños en España mientras la población migrante aumenta.
*Noticia en ampliación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta
El Ministerio de Juventud había solicitado la apertura de dos colegios para acoger a los 1.100 menores que se encuentran en la ciudad, 500 de ellos llegados desde el pasado jueves. Su titular, Sira Rego, viajará a Ceuta mañana
Interior detecta más de 100.000 casos activos de violencia de género: 14 mujeres enfrentan un riesgo extremo
Según los datos del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo
Si tienes alguno de estos 8 síntomas, debes ir al oftalmólogo
Existen varias señales de alarma que requieren una visita al oftalmólogo y no debemos ignorar
La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento
La mujer, de 44 años, fue hallada en la trastienda de un taller de zapatería después de que un trabajador recibiese un mensaje del sospechoso advirtiéndole de que no se acercara al establecimiento
Tiffany Trump elige Ibiza para sus vacaciones más exclusivas: villa privada, lujo y planes con su mejor amiga
La hija menor de Donald Trump ha elegido la isla pitiusa para disfrutar de unos días de descanso junto a su mejor amiga después de pasar por la Costa Azul con su marido y su hijo
MÁS NOTICIAS