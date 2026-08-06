España roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración: colombianos, venezolanos y marroquís encabezan la lista de nuevos residentes

Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)

Guardar

La población de España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre de 2026 y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. El país roza los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración, no a la natalidad, que continúa cayendo, según Estadística Continua de Población que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, una vez más. Cada vez nacen menos niños en España mientras la población migrante aumenta.

*Noticia en ampliación.