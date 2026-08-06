La Guardia Civil detiene al hombre acusado de matar a su expareja en un centro comercial de Murcia: tenía una orden de alejamiento

La policía nacional investiga un presunto asesinato de violencia machista, en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia, a 5 de agosto de 2026, en Murcia (España). (Kiko Asunción/Europa Press)

Guardar

En la madrugada de este jueves, la Guardia Civil ha detenido en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a su expareja, una mujer de 44 años, a puñaladas en un centro comercial de Murcia, según ha informado EFE en base a fuentes policiales.

La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención después de que el presunto asesino hubiese huido del lugar de los hechos.

Según adelantó ayer el medio regional La Opinión de Murcia, los hechos se produjeron en un taller de zapatería ubicado en el centro comercial Carrefour Infante. El cuerpo de la víctima fue hallado poco después de las 17.25 horas en la trastienda del establecimiento, después de que uno de los trabajadores alertase al vigilante de seguridad de que había recibido un mensaje del sospechoso advirtiéndose de que no se acercara allí porque había matado a su mujer y el cadáver se encontraba en el interior.

PUBLICIDAD

Coche de Guardia Civil, en imagen de archivo (112 Andalucía/Europa Press)

Tras el hallazgo de la víctima, se dio aviso a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Policía Nacional y sanitarios del O61 se desplazaron hasta el lugar. Pese a ello, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

El detenido había sido condenado por malos tratos

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el detenido, de 38 años y nacionalidad española, está acusado de los delitos de “homicidio y quebrantamiento de condena”, ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, así como comunicarse con la víctima.

PUBLICIDAD

La expareja tenía una hija de cinco años cuya tutela ha sido atribuida provisionalmente “a la institución pública competente” del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen “las medidas de protección que procedan”, según ha señalado la magistrada.

Este crimen se produjo apenas unas horas después del asesinato de una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, también miembro del Instituto Armado. El presunto agresor abrió fuego contra la mujer cuando esta se encontraba de servicio y murió posteriormente tras resultar herido por los disparos efectuados por otros agentes al intentar impedir su huida.

PUBLICIDAD

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando información para confirmar oficialmente si el crimen de Murcia y el ocurrido horas antes en Llanes (Asturias) constituyen nuevos casos de violencia machista. De ratificarse ambos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

PUBLICIDAD

*Con información de EFE