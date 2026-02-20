Empanada de atún y pimientos con masa casera de cerveza, una receta deliciosa con un interior muy jugoso

Empanada gallega de atún (Freepik)

La empanada es un pilar de la cocina gallega y de toda España, una receta que hoy se encuentra en cualquier sección de horneados del supermercado, pero que tiene, en realidad, unos cuantos siglos de antigüedad. En ese entonces, la empanada se consideraba una comida idónea para los viajeros y pastores, ya que en ella los alimentos iban sellados con una base y una tapa, que permitía evitar el contacto del interior con el polvo de los caminos y mantener el contenido intacto hasta la hora de la comida.

También hoy, la empanada es una de las recetas más útiles para dejar lista y comer en una reunión familiar o para unas prisas, siendo además un plato muy fácil de hacer en casa a nuestro gusto. Hay infinidad de recetas para cocinar tanto su masa como su relleno. Si bien es cierto que podemos perfectamente comprar la masa ya preparada del supermercado, esta nunca podrá equipararse a una opción preparada en casa. Por eso, hoy haremos nuestra propia masa de empanada en casa, una que utiliza la cerveza para conseguir una textura airosa y conseguir que esta no quede apelmazada.

En cuanto al relleno, optaremos por una sencilla combinación de atún, cebolla, pimiento morrón y huevo duro, añadiéndole de forma opcional unos trocitos de aceituna. Es solo una de las muchísimas opciones de relleno que podemos elegir, con alternativas riquísimas como la carne picada, el pollo, pescados como el bonito, vegetales o incluso con embutidos como el jamón York y el queso.

Receta de empanada de atún con masa casera de cerveza

Para preparar esta empanada, haremos un relleno a base de atún, cebolla, pimiento y huevo duro, envuelto en una masa fina y sabrosa. En esta versión, la masa incorpora cerveza, lo que aporta aireación y sabor delicado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos Preparación: 30 minutos Cocción: 1 hora



Ingredientes

500 g de harina de trigo

100 ml de aceite de oliva (puede ser parte del aceite del atún)

200 ml de cerveza rubia

10 g de sal fina

10 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)

2 huevos (1 para la masa y 1 para pintar)

2 cebollas grandes

2 latas de atún en aceite (aprox. 300 g escurrido)

1 pimiento morrón (puede ser en conserva)

2 huevos duros

Aceitunas verdes sin hueso (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer empanada de atún, paso a paso

Prepara la masa: En un bol grande mezcla la harina con la sal y la levadura desmenuzada. Haz un hueco en el centro. Agrega líquidos: Vierte la cerveza, el aceite y 1 huevo batido. Mezcla hasta integrar. Amasa: Trabaja la masa durante unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica. Si está muy seca, añade un poco más de cerveza. Reposo: Tapa con un paño y deja fermentar 30 minutos. Relleno: Mientras, pocha las cebollas cortadas en juliana en aceite a fuego suave hasta que estén blandas. Añade el pimiento en tiras y rehoga 5 minutos más. Fuera del fuego, incorpora el atún desmenuzado (sin el exceso de aceite) y los huevos duros picados. Añade aceitunas si deseas. Salpimienta. Estira la masa: Divide en 2 partes. Extiende una mitad sobre papel vegetal y coloca en la bandeja. Rellena: Distribuye el relleno uniformemente sobre la base de masa, dejando 1 cm libre en los bordes. Cierra: Tapa con la segunda lámina de masa. Sella los bordes presionando con los dedos o un tenedor. Haz un pequeño orificio central y pincha la superficie con un tenedor para que salga el vapor. Pinta: Bate el huevo restante y pincela la superficie para un acabado dorado. Horneado: Llévala al horno precalentado a 180 °C durante 45-60 minutos hasta que la empanada esté dorada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones (tamaño merienda o ración generosa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Proteína: 13 g

Grasa: 13 g

Hidratos de carbono: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. Se puede tomar fría o templada. También admite congelación en porciones.