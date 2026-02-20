España

Empanada de atún y pimientos con masa casera de cerveza, una receta deliciosa con un interior muy jugoso

Para preparar esta empanada casera, haremos un relleno a base de atún, cebolla, pimiento y huevo duro, envuelto en una masa fina y sabrosa para la que utilizaremos cerveza rubia

Guardar
Empanada gallega de atún (Freepik)
Empanada gallega de atún (Freepik)

La empanada es un pilar de la cocina gallega y de toda España, una receta que hoy se encuentra en cualquier sección de horneados del supermercado, pero que tiene, en realidad, unos cuantos siglos de antigüedad. En ese entonces, la empanada se consideraba una comida idónea para los viajeros y pastores, ya que en ella los alimentos iban sellados con una base y una tapa, que permitía evitar el contacto del interior con el polvo de los caminos y mantener el contenido intacto hasta la hora de la comida.

También hoy, la empanada es una de las recetas más útiles para dejar lista y comer en una reunión familiar o para unas prisas, siendo además un plato muy fácil de hacer en casa a nuestro gusto. Hay infinidad de recetas para cocinar tanto su masa como su relleno. Si bien es cierto que podemos perfectamente comprar la masa ya preparada del supermercado, esta nunca podrá equipararse a una opción preparada en casa. Por eso, hoy haremos nuestra propia masa de empanada en casa, una que utiliza la cerveza para conseguir una textura airosa y conseguir que esta no quede apelmazada.

En cuanto al relleno, optaremos por una sencilla combinación de atún, cebolla, pimiento morrón y huevo duro, añadiéndole de forma opcional unos trocitos de aceituna. Es solo una de las muchísimas opciones de relleno que podemos elegir, con alternativas riquísimas como la carne picada, el pollo, pescados como el bonito, vegetales o incluso con embutidos como el jamón York y el queso.

Receta de empanada de atún con masa casera de cerveza

Para preparar esta empanada, haremos un relleno a base de atún, cebolla, pimiento y huevo duro, envuelto en una masa fina y sabrosa. En esta versión, la masa incorpora cerveza, lo que aporta aireación y sabor delicado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo
  • 100 ml de aceite de oliva (puede ser parte del aceite del atún)
  • 200 ml de cerveza rubia
  • 10 g de sal fina
  • 10 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)
  • 2 huevos (1 para la masa y 1 para pintar)
  • 2 cebollas grandes
  • 2 latas de atún en aceite (aprox. 300 g escurrido)
  • 1 pimiento morrón (puede ser en conserva)
  • 2 huevos duros
  • Aceitunas verdes sin hueso (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer empanada de atún, paso a paso

  1. Prepara la masa: En un bol grande mezcla la harina con la sal y la levadura desmenuzada. Haz un hueco en el centro.
  2. Agrega líquidos: Vierte la cerveza, el aceite y 1 huevo batido. Mezcla hasta integrar.
  3. Amasa: Trabaja la masa durante unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa y elástica. Si está muy seca, añade un poco más de cerveza.
  4. Reposo: Tapa con un paño y deja fermentar 30 minutos.
  5. Relleno: Mientras, pocha las cebollas cortadas en juliana en aceite a fuego suave hasta que estén blandas.
  6. Añade el pimiento en tiras y rehoga 5 minutos más.
  7. Fuera del fuego, incorpora el atún desmenuzado (sin el exceso de aceite) y los huevos duros picados. Añade aceitunas si deseas. Salpimienta.
  8. Estira la masa: Divide en 2 partes. Extiende una mitad sobre papel vegetal y coloca en la bandeja.
  9. Rellena: Distribuye el relleno uniformemente sobre la base de masa, dejando 1 cm libre en los bordes.
  10. Cierra: Tapa con la segunda lámina de masa. Sella los bordes presionando con los dedos o un tenedor.
  11. Haz un pequeño orificio central y pincha la superficie con un tenedor para que salga el vapor.
  12. Pinta: Bate el huevo restante y pincela la superficie para un acabado dorado.
  13. Horneado: Llévala al horno precalentado a 180 °C durante 45-60 minutos hasta que la empanada esté dorada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones (tamaño merienda o ración generosa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteína: 13 g
  • Grasa: 13 g
  • Hidratos de carbono: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. Se puede tomar fría o templada. También admite congelación en porciones.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El dilema de Carlos III con sus sobrinas, las princesas Eugenia y Beatriz, tras la detención del expríncipe Andrés

La situación del duque de York reabre un debate incómodo en Buckingham: hasta qué punto debe implicarse el Rey en la protección pública de Beatriz y Eugenia

El dilema de Carlos III

Un hombre mata a un niño de 10 años y hiere a la madre de gravedad en Tenerife

El agresor ha sido abatido por la Guardia Civil este viernes

Un hombre mata a un

Sarah Ferguson toma distancia tras el arresto de su exmarido, el expríncipe Andrés: la calculada ‘desaparición’ de la otra amiga de Jeffrey Epstein

La exduquesa de York se encuentra en paradero desconocido desde que se revelaron nuevos archivos sobre el caso del pedófilo estadounidense

Sarah Ferguson toma distancia tras

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Aunque la Audiencia Provincial de Córdoba reconoce la falta de relación entre ambos, no considera demostrado que sea atribuible principalmente a la hija ni que una sola ausencia justifique la suspensión de la pensión

Un padre pide dejar de

Un hombre millonario de 102 años es secuestrado por su familia del hospital: la herencia iba toda a la cuidadora con la que se había casado

El anciano cuenta con un afortuna aproximada de 20 millones de euros

Un hombre millonario de 102
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”