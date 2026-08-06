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Peñaranda de Duero, uno de los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse solar del 12 de agosto: tiene una de las joyas medievales más increíbles de la Ribera del Duero

Este pintoresco municipio se encuentra en el corazón de una de las principales regiones vinícolas de España y acoge hasta cinco monumentos reconocidos como Bien de Interés Cultural

Peñaranda de Duero, Castilla y León. (Turismo Castilla y León)
Peñaranda de Duero, Castilla y León. (Turismo Castilla y León)
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A menos de una semana para que la Luna tape el Sol y el cielo se oscurezca por completo como mínimo durante unos segundos, no hay duda de que muchos visitantes llegarán a España atraídos por uno de los mayores espectáculos astronómicos de los últimos tiempos. El próximo 12 de agosto, buena parte de la Península Ibérica se convertirá en el escenario privilegiado de un evento que no se repetía en nuestro país desde 1912: un eclipse solar total que cruzará de noroeste a sureste todo el territorio español.

De todos los lugares que hay en España, las localidades más despobladas del interior peninsular se han convertido este año en grandes destinos vacacionales para los curiosos y entusiastas de los fenómenos astronómicos. Así, uno de los que pueden beneficiarse de esta redistribución del flujo turístico es el municipio burgalés de Peñaranda de Duero.

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Esta pintoresca villa, situada en el corazón de la Ribera del Duero (Castilla y León), una de las principales regiones vinícolas de España, es considerada por muchos como una de las joyas medievales más increíbles de la comarca. Y, con una duración de aproximadamente 1 minuto y 42 segundos, a las 20:30 h será el momento en el que se podrá ver el eclipse solar total desde este municipio de 470 habitantes (según el Instituto Nacional de Estadística) y una extensión de 65 km².

Un entorno único entre historia y viñedos

Peñaranda de Duero ofrece un escenario inigualable en el que el tiempo parece haberse detenido. Nada más llegar, lo primero que llama la atención es el Castillo de los Avellaneda, una fortaleza medieval construida en el siglo XI, que corona el cerro y ofrece una vista inigualable sobre la villa, los viñedos circundantes y, por supuesto, del eclipse solar del día 12 de agosto.

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Castillo de Peñaranda de Duero, en Burgos (Adobe Stock).
Castillo de Peñaranda de Duero, en Burgos. (Adobe Stock)

Bajo la protección y la atenta mirada de la atalaya, el pueblo se despliega alrededor de la Calle Real y la Plaza del Duque. Sólo con pasear por sus calles empedradas del centro histórico, que mantiene intacto su trazado medieval, con casas de adobe y entramado de madera, sientes la esencia de su pasado.

Los restos de la muralla, que mantiene dos de las tres puertas originales, como el Arco de las Monjas, dan acceso a la Plaza Mayor. Aquí se encuentra uno de los edificios más emblemáticos del pueblo: el Palacio de Avellaneda, una magnífica obra del Renacimiento español construida a principios del siglo XVI. De estilo plateresco, es un claro reflejo del poder señorial de los condes de Miranda, una de las familias más influyentes de la nobleza castellana. A pocos pasos, se alza la Iglesia Excolegial de Santa Ana y, a las afueras de la villa, el Convento de San José dos templos eclesiásticos que destacan por sus altares. También hay que hacer mención especial a la Botica de los Jimeno. Declarada Bien de Interés Cultural en 2007, es una de las farmacias más antiguas de España y aún conserva su mobiliario del siglo XVII.

Viñedos en la Ribera del Duero (Coto de Careluega)
Viñedos en la Ribera del Duero. (Coto de Careluega)

Además de su riqueza arquitectónica, Peñaranda de Duero se encuentra en el corazón de la Ribera del Duero, una de las principales regiones vinícolas de España. El paisaje que rodea el pueblo, dominado por viñedos y las estribaciones de la Sierra de la Demanda, ofrece numerosas oportunidades para disfrutar del enoturismo, con bodegas que elaboran algunos de los mejores vinos de la zona.

Precauciones para disfrutar del eclipse con seguridad

El eclipse solar del 12 de agosto será un espectáculo único, pero también requerirá tomar una serie de precauciones. Cualquier persona puede disfrutar del evento con total seguridad siempre que se tomen las medidas adecuadas para evitar, principalmente, daños en la vista.

La única excepción se produce durante la totalidad, cuando la Luna oculta completamente el Sol. Ese momento dura apenas unos minutos; por ello, durante todas las fases parciales del eclipse es imprescindible utilizar protección ocular. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen la protección necesaria y no deben utilizarse bajo ningún concepto.

Familia con gafas homologadas para ver el eclipse solar. (Europa Press)
Familia con gafas homologadas para ver el eclipse solar. (Europa Press)

Otro de los incentivos de los visitantes será inmortalizar el momento. Por ello, hay que recordar que los prismáticos, telescopios y cámaras fotográficas nunca deben utilizarse para observar el Sol sin un filtro solar específico colocado delante del objetivo.

Además, se recomienda organizar el viaje con tiempo, prever la llegada anticipada y llevar agua, protección solar y vestimenta apropiada para enfrentar el calor característico de agosto. También es fundamental ubicarse en zonas seguras y atender las instrucciones de las autoridades para observar el eclipse en condiciones óptimas.

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