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Nueve cruceros harán escala en A Coruña y desembarcarán a 25.000 turistas para ver el eclipse: es el 10% de la población de la ciudad, donde la noche en hotel cuatriplica el precio habitual

La Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y el Ayuntamiento promocionaron este destino bajo en la feria internacional Seatrade Cruise Global de Miami para atraer visitantes con la excusa del evento astronómico del año

Un hombre observa con prismáticos al buque trasatlántico ‘Anthem of the Seas’, atracado en el puerto de A Coruña, en una imagen de archivo. (M. Dylan / Europa Press)
Un hombre observa con prismáticos al buque trasatlántico ‘Anthem of the Seas’, atracado en el puerto de A Coruña, en una imagen de archivo. (M. Dylan / Europa Press)
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A Coruña recibirá nueve cruceros y 25.000 turistas entre el 11 y el 13 de agosto de 2026 por el eclipse total de Sol del día 12, una afluencia equivalente al 10% de la población de la ciudad que coincide con una huelga de hostelería, un amplio dispositivo de seguridad y una fuerte presión sobre el alojamiento, donde ya no quedan habitaciones por menos de 400 euros la noche, cuatro veces el precio habitual en temporada alta.

La ciudad será uno de los puntos de España con mejores condiciones para observar el eclipse total del 12 de agosto y las autoridades no han perdido la oportunidad para vender el evento astronómico, pero también turístico. La Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y el Ayuntamiento promocionaron este destino bajo la marca Atlantic Eclipse en la feria internacional Seatrade Cruise Global de Miami, celebrada el pasado abril en Estados Unidos. El Puerto de A Coruña calcula que el movimiento de esos nueve cruceros supondrá un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad y su área.

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El último eclipse visible en la ciudad se produjo en 1905 y el siguiente no está previsto hasta 2180. Ese intervalo ha llevado a las administraciones a preparar una respuesta específica para una cita que concentrará visitantes por tierra y mar. El Ayuntamiento también ha impulsado una programación bajo el lema A Coruña, CidadEclipse, con actividades institucionales, culturales, científicas, turísticas y deportivas.

Vecinos y turistas tienen vetada la entrada a la Torre de Hércules

El paseo marítimo quedará cortado desde las 18.00 horas, y durante toda la jornada habrá restricciones en enclaves como el monte de San Pedro y O Portiño, que junto al Parque Bens, serán los principales puntos de observación. Para esos espacios se diseñará un dispositivo especial de tráfico con aparcamientos disuasorios y refuerzo del transporte urbano. Un enclave ideal para difrutar del eclipse -y albergar a las miles de personas que lo verán desde la ciudad- es la Torre de Hércules, se prohibirá el acceso al entorno para preservar su valor natural.

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El servicio especial de autobús acercará al público a los dos primeros espacios de observación. Los aparcamientos disuasorios se situarán en los campus universitarios de Elviña y A Zapateira, conectados con el centro de la ciudad por autobús, mientras el resto del transporte público se mantendrá hasta después de las 23.00 para facilitar la vuelta a casa.

Al margen de la movilidad, está previsto un dispositivo de seguridad de casi 300 personas en el conjunto de la ciudad. Ese despliegue coincide además con la celebración del trofeo Teresa Herrera, en el que participará el Real Madrid frente al Deportivo.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Huelga de hostelería en plena llegada masiva de visitantes

La coincidencia entre el eclipse y la actividad turística se verá atravesada por un paro convocado en la hostelería de la provincia de A Coruña para el 12 de agosto. CIG, CCOO y UGT han denunciado una “situación de bloqueo” en la negociación del convenio colectivo del sector.

Los tres sindicatos han explicado que ha pasado año y medio desde la finalización del convenio y las plantillas tienen los salarios congelados desde el 1 de enero de 2025 y saben que la víspera del eclipse es un momento clave para negociar. Los hosteleros se juegan demasiado.

Las organizaciones sostienen que “los empresarios insisten en recortar derechos que ya están reconocidos, como el complemento durante la baja por enfermedad”. La huelga afectará a bares, restaurantes, hoteles, cámpings y, en palabras de Carreira, a “todo lo relacionado con la comida, la bebida, el ocio y dormir”.

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