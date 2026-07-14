Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

Un pájaro apoyado en la rama de un árbol. (Magnific)

El próximo 12 de agosto, España vivirá un importante evento astronómico: un eclipse solar total que va a atraer a nuestro país a millones de amantes del cielo, las estrellas y los planetas. Este fenómeno será visible en una amplia franja que cruza de oeste a este la península Ibérica y las islas Baleares.

Este, sin embargo, no será el único. Por delante tenemos un trío de eclipses que en 2026, 2027 y 2028 situará a España en el epicentro de la observación astronómica. Así, el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse solar total, denominado como “el eclipse del siglo”, y el 26 de enero de 2028 uno anular.

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A la mayoría de humanos les fascinan estos eventos astronómicos, tal y como lo demuestran las gafas agotadas en distintos lugares de España o la previsión de desplazamientos. En otros animales, sin embargo, genera una intensa confusión que les lleva a variar sus comportamientos y ciclos naturales.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre estos cambios, los investigadores Irene Mendoza, de la Universidad de Sevilla, y Airam Rodríguez, del Museo de Ciencias Naturales-CSIC, han puesto en marcha un proyecto que, a través de unas 300 grabadoras colocadas en distintos puntos de España, pretenden medir cómo el oscurecimiento repentino del cielo modificará los paisajes sonoros y el comportamiento acústico de las especies de aves y murciélagos.

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300 grabadoras repartidas por España

El proyecto ECOECLIPSE busca convertir el trío de eclipses en “un laboratorio natural para escuchar la vida”. Así, reúne investigación en "ecología, ecoacústica, biología de la conservación y astrofísica para estudiar la respuesta de la fauna durante los eclipses solares".

Para ello, el objetivo es alcanzar 300 puntos de muestreo, que deberán estar ubicados en la zona que tenga al menos un 98 % de cobertura de eclipse, en sitios alejados de fuente de contaminación acústica o alta densidad humana y a una distancia de al menos 1 kilómetro de otra grabadora.

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Vista de la puesta del sol, a 8 de abril de 2024, en El Porriño, A Coruña, Galicia (España). (M. Dylan/Europa Press)

“No hay restricciones de hábitat. Cualquier sitio en el que haya fauna salvaje es bienvenido”, señalan los investigadores en la página web de ECOECLIPSES. “El proyecto está dirigido a aves y murciélagos, pero otros colaboradores han mostrado interés en ortópteros, mamíferos o anfibios. También estamos interesados en tener sitios semi-urbanos”. Las grabaciones se realizarán del 10 al 14 de agosto: dos días antes, el día del eclipse y dos días después.

Para llevar a cabo el proyecto, los investigadores buscan voluntarios que podrán participar de dos formas distintas. En primer lugar, participación experta de grabación bioacústica, destinada a personas que trabajen con fauna o participen en redes naturalistas. En segundo lugar, participación ciudadana, lo que permitirá a la población en general sumarse a esta iniciativa cuando esté disponible mediante la app Ibercivis.

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Cómo afectan los eclipses a las aves

Los primeros registros de modificaciones en el comportamiento de las aves durante eclipses solares datan de 1544 y 1560 en unos documentos que describen que estos animales “caían del cielo y dejaban de cantar”. La primera vez que fue estudiado este fenómeno fue en 1932 por entomólogo William Morton Wheeler, durante el eclipse en Estados Unidos.

Vista de la puesta del sol, a 8 de abril de 2024, en El Porriño, A Coruña, Galicia (España). (M. Dylan/Europa Press)

En 1963, los expertos del Laboratorio de Ornitología de Cornell demostraron que el canto de las aves disminuyó durante uno de estos eventos astronómicos. Uno de los últimos registros es el de David Mann en 2024, cuyo estudio, publicado en la revista Scientific Reports, señala que la tasa de vocalización disminuyó drásticamente solo con más del 99 % de oscurecimiento, aunque algunas especies continuaron cantando.

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El proyecto de ECOECLIPSE servirá “como experimento natural e inverso de contaminación lumínica, permitiendo analizar cómo los animales responden acústicamente a cambios bruscos de luminosidad. Gracias a este avance de conocimiento podremos entender mejor las consecuencias que el creciente contexto de iluminación artificial nocturna y contaminación lumínica puede tener para el fitness de las aves y murciélagos”