Té de hojas de nogal: cómo se utiliza y qué beneficios aporta

Una taza de té de hojas de nogal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té elaborado a partir de hojas de nogal tiene una larga tradición en la medicina popular. Aunque quizá no es del todo conocido, su uso abarca desde el tratamiento de trastornos digestivos hasta aplicaciones externas para el cuidado de la piel, el control de la sudoración y la salud del cuero cabelludo. Y es que son muchos los beneficios que aglutina esta infusión, aunque también contraindicaciones, por lo que conviene tener en cuenta todo ello antes de utilizarla.

Las nueces destacan en la alimentación por su sabor y por el aporte de grasas insaturadas, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, el aprovechamiento del nogal no se limita únicamente a sus frutos. En muchas culturas, las hojas, las cáscaras verdes y otras partes del árbol se emplean en infusiones, decocciones y preparados para la piel, el cabello y diversas afecciones leves.

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A pesar de su uso extendido, los especialistas recomiendan cautela al utilizar hojas de nogal. Su composición difiere de la de las nueces y su seguridad no está igualmente garantizada. El hecho de que el fruto sea apto para el consumo no implica que todas las partes del árbol puedan ingerirse sin riesgos o en cualquier cantidad.

Las hojas de nogal y sus propiedades medicinales

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Las hojas secas del nogal común contienen taninos, flavonoides y otros compuestos fenólicos, así como cantidades variables de ácidos fenólicos, proantocianidinas y juglona. Los taninos presentan un efecto astringente que, aplicado sobre la piel, ayuda a reducir secreciones, lo que explica su uso tradicional para tratar la sudoración excesiva y algunas irritaciones cutáneas. Sin embargo, su consumo en grandes cantidades puede generar molestias digestivas, como náuseas, dolor abdominal o estreñimiento.

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Diversos estudios en laboratorio han identificado en los extractos de hojas de nogal propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Aunque estos hallazgos sugieren la presencia de compuestos biológicamente activos, la evidencia actual no permite afirmar que el consumo de té de hojas de nogal tenga eficacia terapéutica concreta en infecciones o enfermedades inflamatorias.

La cantidad de juglona y otros compuestos en las hojas puede variar según factores como la variedad del árbol, condiciones climáticas, época de recolección y métodos de secado. Esta variabilidad ha llevado a organismos como la Agencia Europea de Medicamentos a considerar insuficiente la evidencia para recomendar el uso oral de extractos de hojas de nogal, debido a la falta de datos concluyentes sobre su seguridad y eficacia.

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Los beneficios del té de hojas de nogal: ideal para las inflamaciones de la piel

Las nueces tienen múltiples beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decocción de hojas de nogal se utiliza en enjuagues para el cabello y el cuero cabelludo grasos, donde su efecto astringente ayuda a disminuir temporalmente la sensación de grasa. Esta preparación puede oscurecer ligeramente el cabello oscuro y manchar piel, uñas o textiles, además de modificar el tono en cabellos claros. Algunas personas la emplean para intensificar el color de su cabello, aunque su uso externo no está exento de advertencias, sobre todo en casos de piel sensible.

En aplicaciones tópicas, la decocción se destina a calmar inflamaciones leves de la piel y a reducir la sudoración excesiva de manos y pies, un efecto atribuido a los taninos presentes en las hojas. Los extractos han mostrado propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas en laboratorio, aunque no existen pruebas clínicas suficientes para avalar su efectividad en infecciones cutáneas, fúngicas o bacterianas. Su uso se limita a irritaciones leves en áreas pequeñas y sin lesiones abiertas.

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Respecto al consumo, el té de hojas de nogal se ha empleado tradicionalmente para tratar la diarrea leve y problemas digestivos, debido a su potencial efecto astringente. Sin embargo, la falta de estudios clínicos sólidos impide recomendarlo como tratamiento seguro o eficaz. Tampoco hay evidencia concluyente sobre su utilidad para reducir el nivel de azúcar en sangre, ya que los estudios realizados presentan resultados inconsistentes y se han basado en extractos estandarizados, no en infusiones caseras.

Cómo hacer té de hojas de nogal

El método de preparación de las hojas de nogal varía según el uso. Para aplicaciones externas, se recomienda la decocción, considerada la forma más concentrada. La elaboración consiste en hervir entre 3 y 5 gramos de hojas secas trituradas por cada 100 ml de agua, mantener la mezcla caliente durante 15 minutos y colar después de enfriar. Esta solución puede aplicarse en compresas o baños locales para manos y pies, hasta cuatro veces al día, siempre asegurándose de utilizar el preparado fresco, ya que carece de conservantes.

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El uso externo de la decocción requiere precaución, ya que el líquido marrón obtenido puede manchar la piel, uñas, ropa y otros tejidos. No se recomienda conservar la preparación durante varios días a temperatura ambiente ni aplicarla caliente. El baño local con esta decocción se utiliza principalmente para tratar sudoración excesiva o irritaciones leves en áreas reducidas de la piel.

Para consumo interno, la infusión suele prepararse con una o dos cucharaditas de hojas secas en 250 ml de agua caliente, dejándola reposar tapada durante unos 10 a 15 minutos antes de colar. Si se opta por un producto comercial, es fundamental seguir las indicaciones del fabricante para garantizar un uso seguro y adecuado.

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