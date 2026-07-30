Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 31 de julio: Begoña sigue apoyando a Andrés y le animará a no renunciar a Valentina

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Esta semana Sueños de libertad ha llegado cargada de consecuencias para todos sus protagonistas. La ficción diaria de Antena 3 encara el cierre del mes de julio manteniendo el nivel de tensión que ha marcado sus últimos episodios, con Gabriel cada vez más afianzado en el poder, la delicada situación de Marisol, las dudas sentimentales de varios personajes y una crisis empresarial que amenaza con sacudir los cimientos de La Industrial. El capítulo de este viernes 31 de julio recogerá el testigo de todos esos conflictos y abrirá nuevos frentes que prometen marcar el desarrollo de la serie.

Los primeros días de la semana han estado dominados por el enfrentamiento entre Begoña y Gabriel. La decisión de ella de abandonar la vivienda familiar para instalarse con Juanito y Julia en la casa de los Montes provocó un terremoto en la familia, especialmente por el enfado de Beatriz y las discrepancias con Gabriel. Mientras tanto, Damián tampoco ocultó su malestar por las maniobras de su sobrino, al que reprochó haber actuado al margen de la familia al apropiarse de los negativos que podían comprometer a Andrés.

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Al mismo tiempo, la llegada de Marisol a la Casa Grande introdujo una de las tramas más delicadas de la semana. La joven intenta recuperarse tras la pérdida de su bebé, aunque sus problemas emocionales fueron agravándose hasta desembocar en un dramático intento de suicidio. La rápida intervención de Manuela y Damián evitó una tragedia que marcará profundamente los próximos episodios.

Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, las tensiones sentimentales tampoco han dado tregua. Marta no ha logrado ocultar sus inseguridades ante la presencia de Bianca, cuya estrecha amistad con Fina despertó numerosos recelos. Aunque la artista argentina insistió en que respetaba completamente la relación entre ambas, la situación puso a prueba la confianza de la pareja antes de la despedida definitiva de Bianca.

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Otro de los grandes focos ha sido Tasio. Después de recibir el rechazo definitivo de Carmen, el personaje terminó dejándose llevar por sus sentimientos hacia Paula y ambos protagonizaron un inesperado beso. Sin embargo, esa decisión podría tener consecuencias mucho antes de lo esperado.

Mientras tanto, la estrategia empresarial impulsada por Gabriel comenzó a resquebrajarse cuando Digna descubrió un importante defecto en la nueva formulación de los perfumes. Lejos de corregir el problema, Gabriel optó por mantener su hoja de ruta, una decisión que terminará pasándole factura.

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 621 del viernes 31 de julio

Precisamente ese conflicto empresarial será el eje principal del episodio del viernes. Los errores de la nueva línea de perfumes dejarán de ser una sospecha para convertirse en una realidad imposible de ocultar cuando una importante clienta exprese su descontento por la escasa duración de las fragancias. La queja supondrá un duro golpe para la imagen de La Industrial y dará argumentos a Digna para exigir públicamente a Gabriel que rectifique antes de que el daño sea irreversible.

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La presión sobre Gabriel aumentará considerablemente, mientras el resto de la familia comienza a cuestionar cada una de sus decisiones. El fracaso comercial amenaza con convertirse en el primer gran revés para su gestión al frente de la empresa.

En otro frente, Tasio intentará recuperar parte de la confianza perdida tras su traición. Consciente de que sus actos han deteriorado la relación con los De la Reina, se comprometerá a reparar el daño causado y demostrar que todavía merece una nueva oportunidad. Quedará por ver si sus palabras bastan para convencer a quienes ya no creen en él.

Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La evolución de Marisol también ocupará un lugar destacado. Después del dramático episodio vivido el día anterior, la joven agradecerá a Damián haber evitado el peor desenlace. Ambos compartirán una conversación especialmente emotiva en la que ella abrirá su corazón para explicar el sufrimiento que la llevó a perder toda esperanza.

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En la tienda también habrá novedades. Claudia decidirá ofrecer una oportunidad laboral a Paula como dependienta, un paso importante para su futuro profesional justo cuando atraviesa un momento especialmente complejo en el plano personal.

La situación sentimental de Paula también vivirá un giro decisivo. Tras el beso compartido con Tasio, la joven optará por poner distancia y frenar cualquier posibilidad de continuar esa relación. Su decisión dejará el futuro de ambos completamente en el aire y añadirá nuevas incógnitas a una de las historias que más ha evolucionado durante las últimas semanas.

Por su parte, Marta respirará con alivio tras la marcha definitiva de Bianca. Convencida de que ya no existe ninguna amenaza para su relación con Fina, intentará recuperar la tranquilidad después de unos días marcados por los celos y las dudas. Al mismo tiempo, Begoña seguirá apoyando a Andrés y le animará a no renunciar a Valentina, convencida de que todavía existe margen para recomponer esa historia.

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