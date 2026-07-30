La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Ava. (Matias Chiofalo - Europa Press)

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que pondrá a la venta el ático del distrito de Chamberí que adquirió en el mes de abril para utilizarlo como oficina temporal durante la remodelación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. En declaraciones a los medios, el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que utilizarán el dinero de la venta para ayudar a los afectados por el incendio de Sierra Oeste.

Fue el diario El País el que adelantó la noticia de la compra del inmueble, ubicado en una de las zonas más caras de la capital española. Según indicó la propia Ayuso en una rueda de prensa posterior, la vivienda se adquirió para ser utilizada como lugar de reuniones temporal mientras se reformaba la sede de su gobierno. Dichas obras, que debían comenzar en el mes de agosto, no habían sido anunciadas todavía.

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Ahora, el Ejecutivo madrileño ha decidido vender el inmueble por la necesidad de “ayudar a la reconstrucción” de las zonas afectadas por los incendios, según ha explicado el consejero de la Presidencia. El fuego ha arrasado alrededor de 65.000 hectáreas en la región. Además del ático, se venderá otro inmueble ubicado en la Gran Vía, lo que supondrá un beneficio de 20 millones de euros, según cálculos de la administración.

Un ático con 200 metros cuadrados de terraza que no podía usarse como oficina

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

La Comunidad de Madrid adquirió el polémico inmueble el pasado mes de abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid. Se trataba de un ático de 485 metros cuadrados, de los que alrededor de 200 eran espacio de terraza, ubicado en el Paseo del General Martínez Campos. La idea era utilizar el espacio como oficina mientras discurrían unas obras pendientes de anuncio en la Real Casa de Correos de Madrid.

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Fuentes del Ejecutivo regional indicaron después a El País que no estaba 100% claro si el lugar se utilizaría como oficina. El ático debía pasar todavía por trabajos de remodelación que acabarían entre octubre y noviembre, al menos dos meses después de los programados para la sede gubernamental, y entonces decidirían cuál sería su uso. Lo que sí descartaron era que se tratase de una residencia oficial para la presidenta de la comunidad. "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, aseveró Ayuso en declaraciones a los medios.

En cualquier caso, desde la oposición, el diputado socialista Antonio Giraldo recordó que ese inmueble no podía utilizarse como oficina legalmente, pues las normas municipales especificaban que se trata de un edificio residencial. “El ático no tiene forma legal de dejar de ser una vivienda y convertirse en oficina. Lo que sí podrían hacer es vivir ahí y dedicar una habitación a despacho personal”, expresó en sus redes sociales.

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El descubrimiento de la compra le valió fuertes críticas a la presidenta, especialmente por parte de las formaciones de izquierda regionales, que se cuestionaron que no se optase por el alquiler o el aprovechamiento de espacios que ya son propiedad de la Comunidad de Madrid. "Si esas obras existen de verdad, ¿por qué no utiliza despachos vacíos como el que tiene en la Asamblea de Madrid?”, preguntó la diputada de Más Madrid, Marta Carmona.

Si bien Ayuso defendió el miércoles la adquisición del inmueble, el Gobierno madrileño ha decidido que lo pondrá a la venta. Se desconoce por el momento el precio por el que se compró el ático, si bien el precio del metro cuadrado supera los 9.000 euros en el barrio de Chamberí.

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