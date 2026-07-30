España
Agregar Infobae enGoogle

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

El Gobierno defiende que la cooperación con Rabat sigue siendo la principal herramienta para contener la presión migratoria, mientras Interior anuncia nuevas actuaciones para agilizar la entrega de quienes entren ilegalmente en la ciudad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Europa Press)
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está “volcado” en responder a la crisis migratoria que vive Ceuta y que ya está movilizando “todos los recursos necesarios” para recuperar la normalidad “lo antes posible”. El mensaje llega en plena escalada de llegadas irregulares a la ciudad autónoma y apenas unos minutos después de que el Ministerio del Interior anunciara un acuerdo con Marruecos para agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente.

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”, ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

PUBLICIDAD

El presidente también ha explicado que acababa de trasladar ese compromiso al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, durante una conversación telefónica mantenida este jueves. “Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación”, ha añadido el jefe del Ejecutivo.

Interior apunta a las mafias y refuerza la coordinación con Marruecos

Paralelamente al mensaje del presidente, el Ministerio del Interior ha dado a conocer las medidas acordadas con Rabat para tratar de contener el repunte migratorio. Tras los contactos mantenidos entre Fernando Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, ambos gobiernos han decidido revisar e implementar nuevas actuaciones para acelerar “lo antes posible” la entrega de todas las personas que entren ilegalmente en Ceuta.

PUBLICIDAD

El departamento que dirige Grande-Marlaska sostiene que detrás del incremento de llegadas hay una campaña impulsada por las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio, estas organizaciones criminales están utilizando “una sentencia judicial” como reclamo para favorecer nuevos cruces hacia la ciudad autónoma, difundiendo un mensaje que considera falso sobre las posibilidades de permanecer en España tras alcanzar la costa ceutí.

Decenas de migrantes en Ceuta (Europa Press)
Decenas de migrantes en Ceuta (Europa Press)

En ese mismo comunicado, Interior subraya que España y Marruecos mantienen una “ejemplar colaboración” en materia migratoria y destaca que las fuerzas de seguridad marroquíes han evitado miles de intentos de entrada irregular. El ministro del Interior tiene previsto desplazarse este jueves a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la situación y coordinar la respuesta con las autoridades locales.

Otras reacciones políticas

La crisis ha provocado un intenso debate político. La Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos, incluido el PSOE, reclamar al Gobierno la declaración de la emergencia nacional y la adopción de medidas extraordinarias para recuperar el control de la frontera.

En la misma línea se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha calificado la situación en la ciudad autónoma de “desesperada” y ha acusado al Gobierno de no afrontar una crisis que, a su juicio, es de “seguridad nacional”. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente del PP ha reclamado la activación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, la declaración de la emergencia, el cierre de las fronteras, la movilización del Ejército en la zona y un refuerzo de las actuaciones diplomáticas con Marruecos y la Unión Europea.

Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

Frente a esas peticiones, el Ejecutivo insiste en que la prioridad pasa por reforzar la cooperación con Marruecos y coordinar una respuesta conjunta que permita contener la presión migratoria y recuperar la normalidad en Ceuta. Esa ha sido también la idea que ha querido trasladar Pedro Sánchez tras conversar con Juan Jesús Vivas, al asegurar que el Gobierno ya trabaja con “todos los recursos necesarios” para hacer frente a la situación.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaMarruecosMigrantesInmigración EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

Las ordenanzas municipales vetan a las personas con enfermedades infectocontagiosas de ser taxistas, una medida que afecta a los que tienen VIH

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

El extenista explicó en una entrevista con CNBC que el “cambio de prioridades” de la sociedad, más centrada en viajar, fue una de las razones que le llevaron a crear Zel Hotels

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

La hermana de Felipe VI ha dejado Ginebra para centrarse en proyectos sociales y culturales desde España

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González

A su vez, Gonzalo Miró sustituirá a Cintora en ‘Malas lenguas’, según ‘Poco Pasa TV’

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta entra en “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

Begoña Gómez recupera su pasaporte tras la orden de la Audiencia de Madrid al juez Peinado para levantar las medidas cautelares

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’