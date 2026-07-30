Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Europa Press)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está “volcado” en responder a la crisis migratoria que vive Ceuta y que ya está movilizando “todos los recursos necesarios” para recuperar la normalidad “lo antes posible”. El mensaje llega en plena escalada de llegadas irregulares a la ciudad autónoma y apenas unos minutos después de que el Ministerio del Interior anunciara un acuerdo con Marruecos para agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente.

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”, ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

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El presidente también ha explicado que acababa de trasladar ese compromiso al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, durante una conversación telefónica mantenida este jueves. “Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación”, ha añadido el jefe del Ejecutivo.

Interior apunta a las mafias y refuerza la coordinación con Marruecos

Paralelamente al mensaje del presidente, el Ministerio del Interior ha dado a conocer las medidas acordadas con Rabat para tratar de contener el repunte migratorio. Tras los contactos mantenidos entre Fernando Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, ambos gobiernos han decidido revisar e implementar nuevas actuaciones para acelerar “lo antes posible” la entrega de todas las personas que entren ilegalmente en Ceuta.

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El departamento que dirige Grande-Marlaska sostiene que detrás del incremento de llegadas hay una campaña impulsada por las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio, estas organizaciones criminales están utilizando “una sentencia judicial” como reclamo para favorecer nuevos cruces hacia la ciudad autónoma, difundiendo un mensaje que considera falso sobre las posibilidades de permanecer en España tras alcanzar la costa ceutí.

Decenas de migrantes en Ceuta (Europa Press)

En ese mismo comunicado, Interior subraya que España y Marruecos mantienen una “ejemplar colaboración” en materia migratoria y destaca que las fuerzas de seguridad marroquíes han evitado miles de intentos de entrada irregular. El ministro del Interior tiene previsto desplazarse este jueves a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la situación y coordinar la respuesta con las autoridades locales.

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Otras reacciones políticas

La crisis ha provocado un intenso debate político. La Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos, incluido el PSOE, reclamar al Gobierno la declaración de la emergencia nacional y la adopción de medidas extraordinarias para recuperar el control de la frontera.

En la misma línea se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha calificado la situación en la ciudad autónoma de “desesperada” y ha acusado al Gobierno de no afrontar una crisis que, a su juicio, es de “seguridad nacional”. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente del PP ha reclamado la activación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, la declaración de la emergencia, el cierre de las fronteras, la movilización del Ejército en la zona y un refuerzo de las actuaciones diplomáticas con Marruecos y la Unión Europea.

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Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

Frente a esas peticiones, el Ejecutivo insiste en que la prioridad pasa por reforzar la cooperación con Marruecos y coordinar una respuesta conjunta que permita contener la presión migratoria y recuperar la normalidad en Ceuta. Esa ha sido también la idea que ha querido trasladar Pedro Sánchez tras conversar con Juan Jesús Vivas, al asegurar que el Gobierno ya trabaja con “todos los recursos necesarios” para hacer frente a la situación.