La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

Rafa Nadal en el programa 'CNBC Meets' con la periodista Tania Bryer con motivo de la inauguración del Hotel Zel Fuerteventura.

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El extenista Rafael Nadal (Manacor, 1986) lleva casi dos años alejado de las pistas, pero sigue muy presente en la actualidad. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha iniciado una nueva etapa como empresario. Precisamente en una entrevista concedida a CNBC, con motivo de la inauguración del cuarto Zel Hotels, la cadena hotelera fundada junto a Meliá Hotels International,—el último en Fuerteventura—, la periodista Tania Bryer le preguntó por qué había decidido apostar por el sector hotelero y qué le había llevado a invertir en la hostelería tras su retirada. “Las mentalidades han cambiado mucho. Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy en día, dan mucha importancia a las experiencias e invierten mucho en viajar y descubrir nuevos horizontes”, respondió este.

Según apuntó Nadal en la entrevista, el motivo tuvo que ver con pasar más de dos décadas viajando por todo el mundo. “Me encanta pasar tiempo en hoteles porque es lo que hice durante la mitad de mi vida y sé bastante bien qué es lo que más me gusta y qué es lo que no”, explicó . Esto fue lo que le motivó a crear Zel junto a Meliá, inspirada en el estilo de vida mediterráneo. Por este motivo, Nadal señaló que las prioridades han cambiado y, al no poder permitirse comprar una casa o un coche, “invierten mucho en experiencias, en viajar y en conocer lugares diferentes”.

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El extenista revela varios de los secretos durante su carrera en un documental en Netflix.

En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas problemas económicos y sociales. Especialmente para los jóvenes, entre los que se encuentran, los millennials y la generación Z. Los altos precios, al alcance de muy pocos, hacen que solo un un 11% de los jóvenes menores de 25 años tenga una vivienda en propiedad —frente al 14% registrado el año pasado—, mientras que para el 89% restante convertirse en propietario es una misión casi imposible. Así lo cifra el informe Radiografía del mercado de la vivienda en 2026.

Zel, una marca de hoteles inspirada en el estilo de vida mediterráneo

El proyecto nació en 2022 junto a Meliá Hotels International. Nadal recordó que la idea surgió durante una comida con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado del grupo. “Un día dijimos: ‘Vamos a comer y a ver qué puede pasar’. Empezamos a escribir en una servilleta las cosas que nos gustaban de los hoteles, las que no nos gustaban tanto y cuál sería el hotel ideal para nosotros”. Ambos, añadió, compartían además una misma visión: “Nos encanta el estilo de vida mediterráneo y queríamos llevar esa experiencia al resto del mundo”.

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“Construí un legado en la pista y ahora es el momento de construir un legado fuera de ella”, afirmó el mallorquín al hablar de esta nueva etapa. Tras anunciar su retirada del tenis profesional en noviembre de 2024, Nadal ha centrado su actividad en proyectos relacionados con la hostelería, el deporte y la educación, entre ellos la Rafa Nadal Academy, la UAX Rafa Nadal School of Sport y su fundación, dedicada a ayudar a menores en riesgo de exclusión social mediante el deporte y la formación. Para el extenista, ese es ahora el reto: aplicar fuera de las pistas los valores que marcaron una de las carreras más exitosas de la historia del deporte.