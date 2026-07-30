España
Agregar Infobae enGoogle

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

El extenista explicó en una entrevista con CNBC que el “cambio de prioridades” de la sociedad, más centrada en viajar, fue una de las razones que le llevaron a crear Zel Hotels

Rafa Nadal en el programa 'CNBC Meets' con la periodista Tania Bryer con motivo de la inauguración del Hotel Zel Fuerteventura.
Rafa Nadal en el programa 'CNBC Meets' con la periodista Tania Bryer con motivo de la inauguración del Hotel Zel Fuerteventura.
Guardar

El extenista Rafael Nadal (Manacor, 1986) lleva casi dos años alejado de las pistas, pero sigue muy presente en la actualidad. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha iniciado una nueva etapa como empresario. Precisamente en una entrevista concedida a CNBC, con motivo de la inauguración del cuarto Zel Hotels, la cadena hotelera fundada junto a Meliá Hotels International,—el último en Fuerteventura—, la periodista Tania Bryer le preguntó por qué había decidido apostar por el sector hotelero y qué le había llevado a invertir en la hostelería tras su retirada. “Las mentalidades han cambiado mucho. Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy en día, dan mucha importancia a las experiencias e invierten mucho en viajar y descubrir nuevos horizontes”, respondió este.

Según apuntó Nadal en la entrevista, el motivo tuvo que ver con pasar más de dos décadas viajando por todo el mundo. “Me encanta pasar tiempo en hoteles porque es lo que hice durante la mitad de mi vida y sé bastante bien qué es lo que más me gusta y qué es lo que no”, explicó . Esto fue lo que le motivó a crear Zel junto a Meliá, inspirada en el estilo de vida mediterráneo. Por este motivo, Nadal señaló que las prioridades han cambiado y, al no poder permitirse comprar una casa o un coche, “invierten mucho en experiencias, en viajar y en conocer lugares diferentes”.

PUBLICIDAD

El extenista revela varios de los secretos durante su carrera en un documental en Netflix.

En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas problemas económicos y sociales. Especialmente para los jóvenes, entre los que se encuentran, los millennials y la generación Z. Los altos precios, al alcance de muy pocos, hacen que solo un un 11% de los jóvenes menores de 25 años tenga una vivienda en propiedad —frente al 14% registrado el año pasado—, mientras que para el 89% restante convertirse en propietario es una misión casi imposible. Así lo cifra el informe Radiografía del mercado de la vivienda en 2026.

Zel, una marca de hoteles inspirada en el estilo de vida mediterráneo

El proyecto nació en 2022 junto a Meliá Hotels International. Nadal recordó que la idea surgió durante una comida con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado del grupo. “Un día dijimos: ‘Vamos a comer y a ver qué puede pasar’. Empezamos a escribir en una servilleta las cosas que nos gustaban de los hoteles, las que no nos gustaban tanto y cuál sería el hotel ideal para nosotros”. Ambos, añadió, compartían además una misma visión: “Nos encanta el estilo de vida mediterráneo y queríamos llevar esa experiencia al resto del mundo”.

PUBLICIDAD

“Construí un legado en la pista y ahora es el momento de construir un legado fuera de ella”, afirmó el mallorquín al hablar de esta nueva etapa. Tras anunciar su retirada del tenis profesional en noviembre de 2024, Nadal ha centrado su actividad en proyectos relacionados con la hostelería, el deporte y la educación, entre ellos la Rafa Nadal Academy, la UAX Rafa Nadal School of Sport y su fundación, dedicada a ayudar a menores en riesgo de exclusión social mediante el deporte y la formación. Para el extenista, ese es ahora el reto: aplicar fuera de las pistas los valores que marcaron una de las carreras más exitosas de la historia del deporte.

Temas Relacionados

Rafa NadalEmpresas EspañaTenisTenis EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Los dos detenidos por el fuego de Almorox quedan en libertad provisional con prohibición de salir del país

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

Las ordenanzas municipales vetan a las personas con enfermedades infectocontagiosas de ser taxistas, una medida que afecta a los que tienen VIH

50 ciudades españolas prohíben a las personas con VIH ser taxistas: Madrid o Sevilla están en la lista

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

La hermana de Felipe VI ha dejado Ginebra para centrarse en proyectos sociales y culturales desde España

La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González

A su vez, Gonzalo Miró sustituirá a Cintora en ‘Malas lenguas’, según ‘Poco Pasa TV’

Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

El Gobierno defiende que la cooperación con Rabat sigue siendo la principal herramienta para contener la presión migratoria, mientras Interior anuncia nuevas actuaciones para agilizar la entrega de quienes entren ilegalmente en la ciudad autónoma

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

Ceuta entra en “colapso” con la entrada de miles de migrantes en días: la policía intenta frenarlos en la frontera y los partidos piden al Ejército

La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí y destinará el dinero a los afectados por los incendios de la región

Begoña Gómez recupera su pasaporte tras la orden de la Audiencia de Madrid al juez Peinado para levantar las medidas cautelares

ECONOMÍA

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

DEPORTES

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’