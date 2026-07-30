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Jesús Cintora presentará ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima, donde lo quieren como director: seguirá a dúo con Adela González

A su vez, Gonzalo Miró sustituirá a Cintora en ‘Malas lenguas’, según ‘Poco Pasa TV’

Jesús Cintora será el nuevo presentador de ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima (Montaje de Infobae)
Jesús Cintora será el nuevo presentador de ‘Mañaneros 360′ tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima (Montaje de Infobae)
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Jesús Cintora será el nuevo rostro de Mañaneros 360 en TVE a partir de septiembre, en sustitución de Javier Ruiz, una decisión que reordena una de las franjas más competitivas de La 1 en pleno cambio de ciclo y mientras se despeja la salida del actual presentador hacia La Séptima. Según ha adelantado en exclusiva Poco pasa TV, Cintora se incorporará a las mañanas de la cadena pública junto a Adela González y estará acompañado también por Carla Sanz, actual codirectora de la edición diaria de Malas Lenguas.

El relevo, que afecta a uno de los formatos más sólidos de La 1 en la actualidad, llegará con el arranque de la nueva temporada televisiva. El espacio que hasta ahora han copresentado Adela González y Javier Ruiz ha cerrado la temporada como líder de las mañanas, con una mejora de cuatro puntos respecto al curso anterior y el mejor dato de la cadena en esa franja desde la temporada 2006-2007.

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La elección de Cintora tampoco es aleatoria, sino que responde a los resultados obtenidos por el periodista al frente de Malas Lenguas. En esa etapa, La 1 ha ganado 3,8 puntos en su franja respecto a la temporada anterior y RTVE no registraba una cuota tan alta en ese horario desde la temporada 2010-2011. El fichaje interno de Cintora refuerza la apuesta de Televisión Española por trasladar a la mañana un perfil que ha funcionado en la tarde. El periodista formará tándem con Adela González, que ya estaba al frente del formato junto a Ruiz y en un inicio lo condujo en solitario.

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces en el programa 'Malas lenguas' en La 2. (RTVE)
Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces en el programa 'Malas lenguas' en La 2. (RTVE)

Gonzalo Miró sustituirá a Jesús Cintora

De la misma manera, Gonzalo Miró asumirá la conducción de la nueva etapa de Malas Lenguas a partir de septiembre en sustitución de Jesús Cintora. En esta nueva temporada, el programa dividirá sus emisiones en dos tramos diferenciados, cada uno con mayor independencia editorial. Ana Hinestrosa, periodista y presentadora con seis temporadas al frente de Hoy en día en Canal Sur, estará a cargo de la copresentación del tramo emitido en La 1.

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Por su parte, Esther Palomera, analista política, adjunta al director de elDiario.es y voz reconocida en el ámbito informativo, copresentará el tramo de La 2. Los cambios se implementarán en septiembre con el traslado de Cintora. Durante agosto, Gonzalo Miró presentará tanto las ediciones diarias como la nocturna del programa, pero Jesús Cintora regresará a Malas Lenguas Noche en septiembre.

Jesús Cintora con Marta Flich y Gonzalo Miró presenta 'Directo a la gente' (RTVE)
Jesús Cintora con Marta Flich y Gonzalo Miró presenta 'Directo a la gente' (RTVE)

Jesús Cintora sustituirá a Javier Ruiz

La reorganización llega después de semanas de incertidumbre sobre el futuro de Javier Ruiz. El nombre del sustituto había quedado en el aire desde que empezó a darse por hecho que el periodista dejaría la corporación pública al término de la temporada. Ese escenario ha ido tomando forma a medida que se acumulaban las informaciones sobre su posible incorporación a La Séptima, el nuevo canal previsto para el 5 de noviembre. Antes, El Mundo ya había avanzado que Ruiz estaba cerca de dar un giro a su trayectoria profesional.

La pieza que ha terminado de aclarar el tablero ha llegado desde EFE, donde el promotor de La Séptima, José Miguel Contreras, ha reconocido públicamente que Javier Ruiz tiene sobre la mesa una propuesta para convertirse en el primer director de la historia de la nueva cadena. Contreras ha explicado a la agencia que ambos empezaron a trabajar juntos hace más de dos años en el diseño de un canal para Prisa que finalmente no salió adelante.

“Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo”, ha recordado, antes de añadir: “Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima”. Aunque no ha habido confirmación oficial por parte de RTVE, el encaje de ambas informaciones perfila una salida casi cerrada. De hecho, la televisión pública ha intentado mantener al periodista que ha llevado a La 1 a unas mañanas de audiencia récord.

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)
Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' (RTVE)

Javier Ruiz se va a La Séptima

La llegada de Ruiz a RTVE en 2024 había sido uno de los movimientos centrales de la estrategia impulsada por José Pablo López para reforzar la oferta informativa de La 1. De esta manera, cambió el enfoque de Mañaneros 360 hacia una agenda más política, económica y social, con mesas de análisis, conexiones de última hora y un tono más próximo al de un canal informativo, eliminando de golpe la sección de corazón.

Entrevista a Adela González, presentadora de 'Mañaneros'.

Desde la corporación se le consideraba uno de los periodistas llamados a sostener parte del futuro informativo del grupo, sin contar con un posible cambio de gobierno. Su experiencia en televisión y su capacidad para moverse en directo con la actualidad política como eje explican el impacto de una salida que ahora abrirá paso a Cintora al frente de una de las principales insignias de RTVE.

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