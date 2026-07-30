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La nueva vida profesional de la infanta Cristina en Barcelona: un proyecto con Dalí como protagonista y una semana clave en el Palacio Real de Milán

La hermana de Felipe VI ha dejado Ginebra para centrarse en proyectos sociales y culturales desde España

La infanta Cristina en una imagen de archivo. (Europa Press)
La infanta Cristina abandona Ginebra(Europa Press)
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La infanta Cristina inicia una nueva etapa profesional marcada por el regreso a Barcelona y la apuesta por proyectos culturales de primer nivel. Tras casi dos décadas vinculada al Aga Khan Trust for Culture en Ginebra, la hija del rey Juan Carlos ha decidido reorientar su agenda y centrarse en instituciones españolas con las que mantiene una larga relación. El cambio de rumbo llega acompañado de un regreso a la ciudad donde vivió buena parte de su vida familiar y profesional, ahora con una agenda menos expuesta, pero igual de completa.

La salida de la Fundación Aga Khan fue el punto de inflexión que llevó a Cristina de Borbón a buscar nuevas oportunidades. Alejada del foco internacional y de la exigente agenda suiza, la infanta ha recuperado el contacto con el entorno cultural catalán y ha comenzado a implicarse en proyectos con mayor arraigo en España y Europa.

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Su regreso a Barcelona simboliza también un regreso a los orígenes, en una ciudad donde sus hijos y su entorno familiar han construido nuevas rutinas tras el fin de la relación con Iñaki Urdangarin. El foco está ahora en la consolidación de una carrera profesional alejada del ruido, pero con una presencia activa en el mundo de la cultura.

El nuevo escenario profesional en Barcelona

Dentro de esta nueva hoja de ruta, la vinculación con la Fundación Gala-Salvador Dalí destaca como uno de los pilares más sólidos de la agenda de la infanta Cristina. Su presencia en el Patronato no es nueva, pero en los últimos años ha cobrado un protagonismo especial, participando en la organización y representación institucional en actos tanto en España como en el extranjero. La dinámica discreta pero constante de Cristina de Borbón en el seno de la fundación ha sido clave para reforzar el perfil internacional de la institución.

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El próximo gran reto será su papel en la inauguración de la exposición “Dalí y la moda” en el Palacio Real de Milán, prevista para septiembre de 2027. Aunque la agenda oficial aún no está cerrada, se prevé que la infanta desempeñe un papel destacado como representante de la Fundación Gala-Salvador Dalí, siguiendo la línea de anteriores participaciones en actos culturales de relevancia.

La trayectoria de la infanta dentro de la fundación se ha caracterizado por una implicación activa en la difusión del legado de Salvador Dalí. Cristina ha representado a la institución en acontecimientos celebrados en Mónaco, Figueres y otros escenarios internacionales, consolidando su imagen como embajadora de la cultura española.

Trayectoria y perspectivas de futuro de la infanta Cristina

La carrera profesional de la infanta Cristina no se entiende sin su paso por organismos de referencia en el ámbito de la cultura y la cooperación internacional. Tras licenciarse en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, inició su andadura en la UNESCO y más tarde se incorporó a la fundación del banco La Caixa, impulsando proyectos sociales y culturales a gran escala en España. A partir de 2014, tras la proclamación de Felipe VI, se trasladó a Ginebra para integrarse en la Red Aga Khan para el Desarrollo, donde trabajó cerca de veinte años en iniciativas de desarrollo cultural y social.

La infanta Cristina y sus planes de regreso en Barcelona. (Óscar Ortiz / Europa Press)
La infanta Cristina y sus planes de regreso en Barcelona. (Óscar Ortiz / Europa Press)

El retorno a Barcelona y la implicación renovada en la Fundación Gala-Salvador Dalí suponen el inicio de una etapa en la que la infanta Cristina puede volcar su experiencia en el patrimonio y la cultura, lejos de la presión mediática y con mayor libertad para elegir sus colaboraciones. Se espera que a corto plazo amplíe su participación en otras instituciones de prestigio, consolidando un perfil profesional centrado en la gestión y promoción del arte.

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