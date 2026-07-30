Begoña Gómez recupera su pasaporte tras la orden de la Audiencia de Madrid al juez Peinado para levantar las medidas cautelares

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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dispone de su pasaporte después de que su procuradora lo recogiera en los juzgados, cumpliendo así con la orden de la Audiencia Provincial que levantó la medida cautelar que le impedía poseer este documento y salir de España.

Fuentes jurídicas han informado a EFE que la recogida se efectuó el miércoles por la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla. Este paso llegó después de que la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, presentase un recurso en el que criticaba la exigencia del juez Juan Carlos Peinado de que ambas acudieran personalmente a retirar el documento, argumentando que este trámite puede realizarlo un procurador y que impedirlo afecta a derechos fundamentales.

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La Audiencia Provincial de Madrid había revocado recientemente varias de las medidas cautelares impuestas por el instructor, entre ellas la retirada de pasaporte, al descartar riesgo de fuga. Después de esta resolución, el juez Peinado dictó una providencia para que tanto Begoña Gómez como su asesora acudieran al juzgado a recoger los pasaportes.

*en ampliación