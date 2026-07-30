Interior acusa a las mafias de tráfico de personas de “instrumentalizar una sentencia judicial” para impulsar la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Varias personas intentan cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado (Europa Press)

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El Ministerio del Interior ha acusado este jueves a las mafias de tráfico de personas de estar “instrumentalizando una sentencia judicial” para fomentar la inmigración irregular hacia Ceuta, en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma. En un comunicado, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que estas redes están utilizando esa resolución para “fomentar el flujo de migrantes indocumentados”, “mayoritariamente jóvenes”, y reivindica la “ejemplar colaboración” que mantienen España y Marruecos en materia migratoria.

El comunicado llega después de que entre 1.500 y 2.000 personas hayan entrado irregularmente en Ceuta durante los últimos días. Ante esta situación, Interior anuncia que ambos países han acordado “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos” y se han comprometido a “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

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El Ministerio también pone el foco en la cooperación con Rabat durante las últimas jornadas. En concreto, agradece a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad”, que, según afirma, “han impedido miles de intentos de migración irregular”. Asimismo, informa de que Fernando Grande-Marlaska ha permanecido “en contacto permanente” con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para coordinar la respuesta de ambos gobiernos ante el aumento de la presión migratoria.

La crisis continúa agravándose. Solo este jueves, miles de jóvenes marroquíes se concentraron en la frontera entre Castillejos y Ceuta con la intención de cruzar a territorio español. Cientos de ellos consiguieron acceder a la ciudad tras superar las vallas de protección, mientras los agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes encargados de la seguridad terrestre se retiraban al paso del grupo. Ante esta situación, Grande-Marlaska viajará este viernes a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la crisis.

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(Noticia en ampliación)