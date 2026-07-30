Ceuta entra en “colapso” con la entrada de cerca de 2.000 migrantes esta semana: la ciudad pide ayuda al Estado y Marruecos señala a “bandas criminales”

El video muestra a numerosas personas en una carretera y áreas cercanas a la costa en Ceuta. Se observan un autobús y varios vehículos en la vía. Algunos individuos corren por la calle y la playa. La secuencia documenta la entrada de cerca de 2.000 migrantes a la ciudad en una semana, lo cual genera una alta concentración de personas en el espacio público. Este contenido es un reportaje periodístico sobre el evento.

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La situación se vuelve más compleja conforme avanzan las horas en Ceuta. En lo que va de semana, según Europa Press, ya se cuentan en torno a 2.000 las personas que han cruzado a nado hacia la ciudad autónoma desde Marruecos. Desde el PP ceutí, advierten de que es “imposible de contabilizar”, pero las imágenes apuntan a cifras históricas. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno nacional que lo declare “emergencia nacional” y ha recordado que el número de migrantes que ha entrado en cinco días ya alcanza el 2% de la población.

En verano suelen producirse las principales oleadas de entradas, pero, en esta ocasión, un fallo del Supremo, que ha cambiado la ley de extranjería en lo referente a las “devoluciones en caliente” ha favorecido que estas personas se jueguen la vida para intentar llegar a España. Según Vivas, en un mes 60 personas han muerto intentando llegar a nado. Marruecos se ha pronunciado, como recoge Europa Press, asegurando que existe cooperación y achaca lo sucedido a bandas criminales.

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Entrada de migrantes en Ceuta (Europa Press)

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