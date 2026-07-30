La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

Una persona realiza una compra en línea cómodamente desde su hogar, sosteniendo un teléfono móvil con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito lista para el pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pagar con confianza en una tienda online que luce impecable y recibir un producto que no tiene nada que ver con lo anunciado. Ese es el fraude que más se repite en las compras online, según confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al denunciar ante la Fiscalía Provincial de Madrid a siete tiendas de ropa que acumulan cientos de reclamaciones de usuarios en toda España.

Las webs señaladas son ellamarbella.es, ninatoledo.com, puravidaclothes.com, valentinavoss.es, aitanahernández.com, casalucia-sevilla.com y manuelasoler.com. La OCU recibió más de 80 quejas de estafas solo sobre Ella Marbella, Pura Vida Clothes y Nina Toledo, y al menos 20 sobre cada una de las restantes, todas canalizadas a través de su plataforma Reclamar. El relato de los afectados es prácticamente idéntico en todos los casos: el artículo llega en peores condiciones de las prometidas, o directamente es otro, y cuando el comprador intenta reclamar, la tienda no responde.

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Una web bonita ya no dice nada

La OCU advierte de algo que muchos consumidores aún no han asimilado: el aspecto de una tienda online ya no sirve para saber si es fiable. La inteligencia artificial permite generar portales con fotografías de producto atractivas, textos convincentes y una imagen de marca consolidada sin que detrás haya una empresa real o transparente. Lo que sí revela la fiabilidad de un comercio digital es que identifique al vendedor, informe de sus condiciones de devolución y permita ejercer los derechos del consumidor sin trabas.

Las páginas denunciadas incumplen precisamente eso. Ninguna incluye un aviso legal accesible ni los datos identificativos obligatorios del empresario, en posible violación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE). Cuando el comprador no sabe quién está detrás de la tienda, tampoco sabe a quién reclamar, advirtió la OCU al trasladar el caso también a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia).

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El truco del dropshipping y las devoluciones a China

Buena parte de estas tiendas operan con un modelo de dropshipping: no tienen stock propio y el producto lo envía directamente un proveedor externo. El problema no es el modelo, sino que estas webs aparentan ser comercios europeos sin informar de que el pedido llega desde fuera de la Unión Europea. El comprador solo descubre esa realidad cuando intenta devolver el artículo y le piden que lo envíe a China asumiendo los gastos, algo que puede costar más que el propio producto.

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

El derecho de desistimiento (los 14 días naturales que la ley reconoce para devolver una compra online sin dar explicaciones) existe sobre el papel, pero queda vacío cuando la tienda no informó antes del pago de la dirección de devolución ni de sus costes. La OCU también detectó otra práctica frecuente: ofrecer un reembolso parcial para que el cliente conserve el producto defectuoso y la tienda evite tramitar la devolución completa.

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Qué comprobar antes de comprar y qué hacer si ya compraste

Antes de pagar en cualquier tienda online, la OCU recomienda buscar el aviso legal y verificar que identifica al vendedor con nombre, domicilio y contacto real; leer la política de devoluciones con atención a la dirección de envío; y desconfiar de los enlaces que llegan por SMS o redes sociales con descuentos muy agresivos. Guardar capturas de la oferta y las condiciones de compra es una precaución básica que puede marcar la diferencia en una reclamación posterior.

Si el daño ya está hecho, el primer paso es reclamar por escrito al comercio y conservar todas las pruebas. Si el pago fue con tarjeta, el banco puede tramitar un contracargo para recuperar el dinero. Los afectados también pueden acudir a los servicios de consumo de su comunidad autónoma o presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si hay indicios claros de estafa.

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