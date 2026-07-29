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Granizado de plátano, una bebida refrescante y fácil de preparar para combatir el calor de verano

Una alternativa a los granizados tradicionales que aprovecha el dulzor natural del plátano

Un vaso transparente con un granizado de plátano y una pajita negra. Al lado derecho, un racimo de plátanos maduros con manchas oscuras.
Un granizado de plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los granizados son una de las bebidas que más triunfan durante el verano. Gracias a su textura helada y su capacidad para refrescar, se convierten en una de las opciones favoritas para combatir las altas temperaturas. Aunque los más populares suelen prepararse con limón o café, existen otras alternativas igual de deliciosas y muy fáciles de elaborar en casa.

Si estás buscando una receta diferente y que sea capaz de sorprender a tus invitados, este granizado de plátano es una opción cremosa, refrescante y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 7 minutos
  • Congelación (opcional): unos minutos, puede variar en función del resultado que quieras

Ingredientes

  1. 2 plátanos maduros
  2. 250 g de hielo picado
  3. 2 cucharadas de azúcar (opcional)
  4. 1 limón (solo el zumo)
  5. 100 ml de agua fría

Cómo hacer granizado de plátano, paso a paso

  1. Pela los plátanos, retira las hebras si las hubiera y córtalos en rodajas de tamaño similar para que se trituren con mayor facilidad.
  2. Exprime el limón y reserva el zumo, procurando retirar las semillas para evitar que alteren la textura del granizado.
  3. Coloca en el vaso de la batidora las rodajas de plátano, el hielo, el azúcar y el zumo de limón.
  4. Añade el agua fría para poder batirlo más fácil y conseguir una mezcla más homogénea y refrescante.
  5. Tritura todos los ingredientes a máxima potencia durante unos minutos, hasta obtener una textura de granizado con pequeños cristales de hielo bien repartidos.
  6. Si prefieres una consistencia más firme, vierte la mezcla en un recipiente apto para el congelador y déjala enfriar durante unos minutos. Después, remueve con un tenedor para romper los cristales más grandes antes de servir.
  7. Reparte el granizado en vasos altos y decora con una rodaja de plátano, unas hojas de menta fresca o un poco de ralladura de limón. Como truco, utiliza plátanos muy maduros para potenciar su dulzor natural y reducir la cantidad de azúcar añadida.
Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para dos vasos grandes. Dependiendo del tamaño, se puede repartir hasta para cuatro personas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal
  • Hidratos de carbono: 27 g
  • Azúcares naturales: 18 g
  • Fibra: 2 g
  • Grasas: 0,3 g
  • Proteínas: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El granizado de plátano ofrece su mejor sabor y textura cuando se consume inmediatamente después de prepararlo, ya que es entonces cuando conserva su consistencia helada y cremosa. Si sobra una pequeña cantidad, puede guardarse en un recipiente hermético dentro del congelador durante un máximo de 48 horas.

Antes de servirlo de nuevo, conviene removerlo con un tenedor para romper los cristales de hielo que se hayan formado y recuperar una textura más agradable. Aun así, no es recomendable conservarlo durante más tiempo, ya que el plátano tiende a oxidarse y el granizado pierde parte de su sabor, su aroma y su textura original.

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