España

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

Málaga, Alicante y Valencia rozan ya los 1.950 euros, mientras Mallorca supera los 3.000 euros

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Familias se bañan y toman el sol en la playa de La Malagueta.
Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta (Álex Zea / Europa Press)

Irse de vacaciones durante una semana exige ya un presupuesto cercano a los 2.000 euros, incluso al escoger entre las tres opciones más económicas de España. Una familia formada por dos adultos y un menor de tres años gastaría 1.908,88 euros en Málaga, 1.960,19 euros en Alicante y 1.973,46 euros en Valencia.

La media de estos destinos asciende a 1.947,51 euros por siete días, unos 278 euros diarios para el conjunto de la familia. Estos cálculos proceden de un análisis elaborado por Roams sobre siete destinos turísticos españoles.

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La simulación toma como referencia una familia que viaja desde Madrid, se aloja en un hotel de cuatro estrellas con media pensión y suma al alojamiento los desplazamientos y una selección de gastos de ocio y restauración.

El gasto medio supera los 2.200 euros entre los siete destinos analizados

Al incorporar Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Mallorca, el presupuesto medio de la semana se eleva hasta los 2.208,31 euros, alrededor de 315 euros al día. La cifra está muy condicionada por Mallorca, que se distancia claramente del resto con un coste de 3.095,92 euros.

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Por debajo de esa media se encuentran los tres destinos más económicos ya mencionados, y también Tenerife, donde el desembolso alcanza los 2.062 euros. Gran Canaria asciende a 2.201,32 euros, prácticamente en línea con la media, mientras que Barcelona llega a 2.256,38 euros la semana.

La distancia entre los extremos de la muestra es considerable. Pasar la semana en Mallorca cuesta 1.187,04 euros más que hacerlo en Málaga, lo que supone un encarecimiento cercano al 62% bajo las mismas condiciones.

Entrevistamos a varias personas en el centro de Madrid.

El hotel es lo más caro

El alojamiento es el gasto principal, aunque mirar únicamente el precio de la reserva dejaría una imagen incompleta. En Málaga, por ejemplo, el hotel cuesta 1.495 euros, pero el presupuesto final alcanza los 1.908,88. En Valencia, la estancia asciende a 1.545 euros y la factura completa roza los 1.974.

En los tres destinos más económicos, el transporte y los consumos realizados durante la semana añaden entre unos 365 y 428 euros al presupuesto. El estudio incluye el desplazamiento desde Madrid y unos gastos en restauración y ocio como cenas, cafés, bebidas, helados y alguna visita cultural.

Roams también incorpora, en los viajes realizados en coche, una parte proporcional de gastos anuales como el seguro, el mantenimiento o los impuestos del vehículo. No todos esos importes se abonan durante las vacaciones, pero se utilizan para estimar el coste asociado a su uso.

Elegir apartamento en vez de hotel abarata el viaje

Optar por un apartamento turístico permite reducir el presupuesto en los siete destinos analizados, tanto por el menor precio del alojamiento como por la posibilidad de cocinar durante la estancia. Sin embargo, la diferencia respecto al hotel cambia mucho de una ciudad a otra y no siempre consigue rebajar la factura de forma significativa.

El mayor ahorro se produce en Alicante, donde el coste total pasa de 1.960,19 a 1.656,80 euros, unos 303 euros menos. En Valencia la reducción ronda los 296 euros y en Mallorca, los 284. En cambio, una familia que elija un apartamento en Tenerife solo ahorraría 91,53 euros frente al hotel, mientras que en Barcelona la diferencia se limita a 123,84 euros.

Incluso con esta alternativa, unas vacaciones familiares continúan superando los 2.000 euros en Mallorca, Barcelona y Gran Canaria. En Tenerife, el presupuesto se queda muy cerca, con 1.970,47 euros por la semana. Los datos de Roams destacan que la elevada demanda turística ha reducido la distancia de precios entre hoteles y apartamentos en algunos destinos.

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